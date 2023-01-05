Yakın tarihte çıkan haberlere göre, en sevilen sosyal medya ağlarından Instagram, TikTok ve Snapchat Koreli teknoloji devi Samsung ile bir ortaklık kurdu. Yapılan işbirliği, bu sosyal medya uygulamalarının dahili kameralarıyla çekilen fotoğrafların kalitesinde herhangi bir bozulmayı önlemek için yapılıyor. Koreli Şirket ve söz konusu sosyal medya platformları çalışmaları tamamladığında Samsung cihazlarından çekilen fotoğraflar daha sonra uygulamalardan indirilse bile yine aynı kalitede olacak. Gelin hep beraber ayrıntılara göz atalım.

Samsung Telefonlardan Çekilen Fotoğraflar Instagram’da Daha Net Çıkacak

Tanınmış bir teknoloji yazarı olan Ahmed Qwaider, Twitter’da yapılan işbirliği ile alakalı bazı bilgileri takipçileri ile paylaştı. Yazar, dev firmanın bu aralar kullanıcı deneyimini geliştirmeyi amaçladığını söyledi. Ünlü blogger, şirketin amacına ulaşmak için muhtemelen çok sayıda müşterisinin kullandığı sosyal medya platformları ile beraber çalışmak istediğini belirtti.

Açıklamada ayrıca, yeni çalışmanın Samsung tarafında uygulamaların yeni bir sürümle çalışacağını söyleyen yazar, seçilen programların yükseltilmiş sürümlerinin şu anlık sadece Galaxy S23 modellerinde mevcut olacağını iddia etti. Markanın daha sonrasında yeni sürümleri daha geniş bir kitleye sunması muhtemel.

Bununla beraber, yeni işbirliği sayesinde kullanıcılar artık Galaxy S22 amiral gemisi serisinin sunduğu kamera özelliklerine Snapchat, TikTok ve Instagram üzerinden erişebiliyor.

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Marka, bu sosyal medya platformlarında gece modu ve yardımcı kamera lensleri için uygulamalara destek sağlıyor. Genel olarak, sosyal medyanın endüstri liderleri ile Samsung arasındaki işbirliği şimdilik harika görünüyor ve şüphesiz kullanıcıların cep telefonu deneyimlerini geliştirecek.