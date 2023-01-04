Güney Kore merkezli dev akıllı telefon üreticisi Samsung’un yeni bütçe dostu Samsung Galaxy F04, bugün resmiyet kazandı. Uzun bir süredir teknoloji gündemini meşgul eden cihaz, HD+ ekran, devasa batarya, çift arka kamera ve daha fazlasıyla beraber geliyor. Yeni telefonun özelliklerini ve etiket değerini karşılaştırdığımızda, bir fiyat/performans ürünü olduğunu söyleyebiliriz. Gelin hep beraber yeni cihazın ayrıntılarına inelim.

İçindekiler Uygun Fiyatlı Samsung Galaxy F04 Cihazının Dikkat Çeken Özellikleri

Uygun Fiyatlı Samsung Galaxy F04 Cihazının Dikkat Çeken Özellikleri

Koreli teknoloji devinin yeni telefonu, su damlası çentikli 6,5 inç IPS LCD bir ekrana sahip. Söz konusu ekran 720 x 1600 piksel HD+ çözünürlük, 20:9 en boy oranı ve 60Hz yenileme hızı sunuyor. Cihaz Android 12 (Go sürümü) ve One UI arayüzü ile çalışıyor. Cihaz raflardaki yerini almasından itibaren tam iki yıl işletim sistemi güncellemelerini alabilecek. F04, ön tarafta 5 megapiksellik mütevazi bir kamera ile donatılmış durumda.

Cihazın arka panelinde ise 13 megapiksel birincil kamera, 2 megapiksel derinlik sensörü ve bir LED flaş içeren çift kamera kurulumu bulunuyor. Giriş seviyesi Samsung marka telefon donanım tarafında fiyatına göre oldukça iddialı. Cihaz, Helio P35 yonga seti tarafından desteklenmekte. Yonga seti, 4 GB RAM, 4 GB sanal RAM (RAM Plus) ve 128 GB’a kadar depolama alanı ile birlikte geliyor. Telefon, 15W hızlı şarj destekli 5.000mAh pil tarafından beslenecek.

Güvenlik boyutunda, F04 içinde herhangi bir parmak izi tarayıcısı bulunmuyor. Parmak izine karşın telefon, biyometrik tanıma için bir yüz kilidi açma özelliği sunuyor. Cihaz ayrıca, çift SIM desteği, 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, USB-C bağlantı noktası ve 3,5 mm ses jakı gibi diğer özelliklere sahip. Yeni ürünün eski Galaxy M04 modeline oldukça benzediğini söyleyebiliriz.

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Bütçe dostu olduğundan bahsettiğimiz yeni ürün, şu an için 90 dolarlık bir etiket değerine sahip. Özellikleri ve ünlü markasına rağmen “Bedavadan biraz pahalı” diyebileceğimiz F04, Pembe ve yeşil renk seçenekleriyle 12 Ocak’ta Asya pazarı için satışa sunulacak. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.