Samsung, haftaya “akıllı saatlerin geleceği için vizyonunu” açıklayacak!

Samsung ve AMD ortaklığında geliştirilen yeni Exynos yonga setlerinin GPU’ları şaşırtıyor. AMD tabanlı yeni Exynos GPU‘ların, Mali-G78’den daha hızlı olduğu açıklandı.

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Samsung‘un beklenilen yonga seti yeni Exynos hakkına yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Son gelen haberle Haziran ayında tanıtılması beklenilen yeni Exynos yonga setinin Temmuz ayına ertelendiğini öğrenmiştik. Şimdi ise AMD tabanlı yeni Exynos yonga setinin performans raporları ulaştı diyebiliriz.

2019 yılında başlayan Samsung ve AMD ortaklığı, Exynos yonga setinin gelişmesinde epey fayda sağladı. Galaxy S21 serisine kadar Mali grafik işlemcileri kullanan Samsung, AMD ile yaptığı anlaşma ile Exynos‘u bambaşka bir boyuta taşıdı. GPU tarafında AMD logosunu taşıyan yeni Exynos‘un eski serilere göre çok daha performanslı olduğu açıklandı.

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Samsung ve AMD ortaklığında geliştirilen yeni Exynos yonga seti, içerisinde AMD imzalı bir GPU taşıyor. Önceki Exynos modellerinde Mali GPU kullanan Samsung, bu tarafta AMD’ye güvenmiş gibi gözüküyor. Gelen raporlar ise güvenin boşa çıkmadığını gösteriyor.

Gelen bilgilere göre AMD tabanlı yeni Exynos yonga seti RDNA 2 grafik işlemciyi kullanıyor. Bu grafik işlemci ile Galaxy S21 Ultra‘da kullanılan Mali-G78 grafik işlemcisi karşılaştırıldığında arada uçurum gibi bir fark gözlendi. Yapılan testlerde AMD tabanlı yeni GPU‘nun Mali-G78’den %30’a kadar daha hızlı ve daha performanslı olduğu ortaya çıktı. Öte yandan yapılan tahminlerde RDNA 2 grafik işlemcisinin Mali-G710‘dan %10 daha performanslı olduğu söyleniliyor.

Ancak burada kötü olan kısım AMD tarafından geliştirilen grafik işlemcisinin testlerde stabil değer vermemesi. Çünkü testler tekrarlandıkça AMD‘nin performans değeri yavaş yavaş düşüş gösteriyor. Bu da AMD tarafından geliştirilen grafik işlemcinin performansını uzun süre korumakta zorlandığını gösteriyor. Ancak grafik işlemci üzerinde hala çalışıldığını göz önünde bulundurduğumuzda, bu sorunun büyük ihtimalle çözüleceği tahmin ediliyor.

Yapılan testlere genel olarak baktığımızda Samsung ve AMD ortaklığının gerçekten kaliteli bir iş çıkardığını söyleyebiliriz. Yeni Exynos yonga setinin GPU tarafında bu denli performans artışı göstermesi gerçekten takdire şayan.

İsminin muhtemelen Exynos 2200 olması beklenilen Samsung‘un yeni yonga seti Temmuz ayında karşımıza çıkacak. Bakalım Samsung ve AMD yeni yonga setlerindeki ufak performans sorunlarını giderebilecek mi. Sizce Samsung ve AMD tarafından geliştirilen yeni Exynos yonga seti Snapdragon 888’den daha mı güçlü olacak? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.