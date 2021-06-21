Haber
Samsung, haftaya “akıllı saatlerin geleceği için vizyonunu” açıklayacak!
Samsung, 28 Haziran için bir MWC sanal etkinliğini duyurdu. Marka, “akıllı saatlerin geleceği için vizyonunu ortaya çıkaracağını” söyledi.
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Google, bu yılın başlarında I/O sanal etkinliğinde Wear OS’nin yeni bir sürümünü duyurdu. Ek olarak bu platformu geliştirmek için Samsung ile birlikte çalışıyor. Şimdi ise Samsung, önümüzdeki hafta sanal bir MWC etkinliği düzenleyeceğini duyurdu ve burada akıllı saatle ilgili gelişmeleri resmi olarak açıklayacak. Samsung, 28 Haziran’da gerçekleşecek olan etkinliğinde, “bağlı cihazlardan oluşan Galaxy ekosisteminin insanlara yaşam tarzlarını zenginleştirmek için daha da büyük olanaklar sağlamaya nasıl ayarlandığını sergileyeceğini” söyledi.
Samsung, hem geliştiriciler hem de kullanıcılar için yeni bir akıllı saat deneyimleri çağı sunmak üzere tasarlanan yeni fırsatlarla etkinlikte akıllı saatlerin geleceğine ilişkin vizyonunu da açıklayacak. Şirketin yakında Wear OS ile Galaxy Watch 4 akıllı saatini ortaya çıkarması bekleniyor, bu nedenle yeni nesil giyilebilir cihazın bu etkinlikte tanıtılmasını muhtemel. Saat ve çeşitleri de görünüşe göre FCC’nin (Federal Communications Commission) onayından geçti ve yapacağı canlı tanıtıma daha fazla ağırlık verdi. Samsung ayrıca etkinlikte “en son güvenlik geliştirmeleri ve yenilikleri” hakkında konuşacağını söyledi. Yukarıdaki davet resmindeki Knox logosundan da anlaşılacağı gibi, bunun Knox ve diğer yazılım özellikleriyle ilgili olduğunu tahmin ediyoruz.
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Donanım
AMD tabanlı yeni Exynos GPU’su eski Mali GPU’dan daha hızlı!
Samsung ve AMD ortaklığında geliştirilen yeni Exynos yonga setlerinin GPU’ları şaşırtıyor. AMD tabanlı yeni Exynos GPU‘ların, Mali-G78’den daha hızlı olduğu açıklandı.
Samsung‘un beklenilen yonga seti yeni Exynos hakkına yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Son gelen haberle Haziran ayında tanıtılması beklenilen yeni Exynos yonga setinin Temmuz ayına ertelendiğini öğrenmiştik. Şimdi ise AMD tabanlı yeni Exynos yonga setinin performans raporları ulaştı diyebiliriz.
2019 yılında başlayan Samsung ve AMD ortaklığı, Exynos yonga setinin gelişmesinde epey fayda sağladı. Galaxy S21 serisine kadar Mali grafik işlemcileri kullanan Samsung, AMD ile yaptığı anlaşma ile Exynos‘u bambaşka bir boyuta taşıdı. GPU tarafında AMD logosunu taşıyan yeni Exynos‘un eski serilere göre çok daha performanslı olduğu açıklandı.
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Samsung ve AMD ortaklığında geliştirilen yeni Exynos yonga seti, içerisinde AMD imzalı bir GPU taşıyor. Önceki Exynos modellerinde Mali GPU kullanan Samsung, bu tarafta AMD’ye güvenmiş gibi gözüküyor. Gelen raporlar ise güvenin boşa çıkmadığını gösteriyor.
Gelen bilgilere göre AMD tabanlı yeni Exynos yonga seti RDNA 2 grafik işlemciyi kullanıyor. Bu grafik işlemci ile Galaxy S21 Ultra‘da kullanılan Mali-G78 grafik işlemcisi karşılaştırıldığında arada uçurum gibi bir fark gözlendi. Yapılan testlerde AMD tabanlı yeni GPU‘nun Mali-G78’den %30’a kadar daha hızlı ve daha performanslı olduğu ortaya çıktı. Öte yandan yapılan tahminlerde RDNA 2 grafik işlemcisinin Mali-G710‘dan %10 daha performanslı olduğu söyleniliyor.
Ancak burada kötü olan kısım AMD tarafından geliştirilen grafik işlemcisinin testlerde stabil değer vermemesi. Çünkü testler tekrarlandıkça AMD‘nin performans değeri yavaş yavaş düşüş gösteriyor. Bu da AMD tarafından geliştirilen grafik işlemcinin performansını uzun süre korumakta zorlandığını gösteriyor. Ancak grafik işlemci üzerinde hala çalışıldığını göz önünde bulundurduğumuzda, bu sorunun büyük ihtimalle çözüleceği tahmin ediliyor.
Yapılan testlere genel olarak baktığımızda Samsung ve AMD ortaklığının gerçekten kaliteli bir iş çıkardığını söyleyebiliriz. Yeni Exynos yonga setinin GPU tarafında bu denli performans artışı göstermesi gerçekten takdire şayan.
İsminin muhtemelen Exynos 2200 olması beklenilen Samsung‘un yeni yonga seti Temmuz ayında karşımıza çıkacak. Bakalım Samsung ve AMD yeni yonga setlerindeki ufak performans sorunlarını giderebilecek mi. Sizce Samsung ve AMD tarafından geliştirilen yeni Exynos yonga seti Snapdragon 888’den daha mı güçlü olacak? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
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Giyilebilir Teknoloji
OPPO Enco X ve Enco Air ile Dünya Müzik Günü’nün Keyfine Varın
Her yıl 21 Haziran’da kutlanan Dünya Müzik Günü’nün keyfini en iyi şekilde yaşamak için OPPO’nun kablosuz kulaklık modelleri Enco X ve Enco Air iyi birer tercih olarak dikkat çekiyor.
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OPPO’nun kablosuz kulaklık modelleri Enco X ve Enco Air, Dünya Müzik Günü’nde müzikseverler için iyi birer tercih olarak karşımıza çıkıyor. Dynaudio ile yaptığı iş birliğiyle Enco X en iyi Hi-Fi deneyimi iddaisı bulunuyorken, Enco Air kapsamlı kulaklık test ve sertifikasyon sistemini başarıyla geçerek dünyaca ünlü Alman teknik test şirketi TÜV Rheinland’dan kablosuz kulaklıklar için ‘Yüksek Performans/Düşük Gecikme Sertifikası’ alan dünyanın ilk kablosuz kulaklığı olarak öne çıkıyor.
Dynaudio ile birlikte yaratılan Hi-Fi kalitesi: Enco X
Sizlere en iyi Hi-Fi deneyimi iddiasıyla sunulan Enco X, OPPO’nun Danimarka merkezli hoparlör üreticisi Dynaudio ile yaptığı iş birliğinin ilk ürünü olarak dikkat çekiyor. Çift çekirdekli bir Bluetooth gürültü azaltma çipine sahip olan Enco X, hibrit aktif gürültü önleme özelliğiyle birlikte geliyor. Kablosuz kulaklıkta dört farklı mod için ayarlama yapabiliyorsunuz. Örneğin, kalabalık bir toplu taşıma aracında yolculuk ederken sesin keyfini azami ölçüde çıkarabilmek için maksimum gürültü önlemeyi tercih edebilirsiniz. Kafe ya da ofis ortamında gürültüyü yumuşatmak üzere gürültü önleme modunu seçebilirsiniz. Kulaklığınızı çıkarmadan etrafınızda olup bitenlerin farkında olmak istiyorsanız şeffaf modu tercih edebilirsiniz. Eğer isterseniz gürültü önleme özelliğini tamamen devre dışı da bırakabilirsiniz. Üç mikrofonlu gürültü kontrol algoritması ile donatılan OPPO Enco X, gelişmiş ayarlanabilir bir filtre ve rüzgâr gürültüsü tespit mekanizması sayesinde tüm gürültüleri ortadan kaldırıyor. Böylece gürültülü ve rüzgârlı ortamlarda bile sesiniz net bir şekilde duyuluyor. Enco X’in şarj kutusuyla 25 saat müzik dinleyebilir veya 15 saat telefon görüşmesi yapabilirsiniz.
Siyah ve beyaz renklere sahip kablosuz kulaklık modeli OPPO Enco X’in, Türkiye’de tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 1.499 TL.
‘Yüksek Performans/Düşük Gecikme Sertifikası’ alan dünyanın ilk kablosuz kulaklığı: Enco Air
OPPO Enco Air’in mat bir dokuya sahip şarj kutusu, lüks bir dokunma hissi verirken üst kapağı yarı saydam tasarımıyla dikkat çekiyor. 3,75 gramlık ultra hafifliğe sahip OPPO Enco Air, yarı kulak içi bir tasarımla birlikte geliyor. Suya dayanıklı kulaklıklar ayrıca su sıçramalarından etkilenmeyecek şekilde IPX4 sertifikasına sahip ve ideal bir günlük kullanım sunuyor. Hızlı şarj olan güç kaynağına sahip OPPO Enco Air’ın şarj kutusu ile 10 dakikalık bir şarjla 8 saate kadar ve tam şarjla 24 saate kadar dinleme süresi elde edebiliyorsunuz. Enco Air, kapsamlı kulaklık test ve sertifikasyon sistemini başarıyla geçerek dünyaca ünlü Alman teknik test şirketi TÜV Rheinland‘dan kablosuz kulaklıklar için ‘Yüksek Performans/Düşük Gecikme Sertifikası‘ alan dünyanın ilk kablosuz kulaklığı olmasıyla da dikkat çekiyor. Enco Air’ın bu sertifikayı alan ilk ürün olması, performansını bağımsız olarak kanıtlıyor.
Siyah ve beyaz renklere sahip kablosuz kulaklık modeli OPPO Enco Air’ın, Türkiye’de tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 649 TL.
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Haber
Huawei Online Mağaza, MateBook Serisi için fazladan 1 yıl garanti süresi sunuyor
Covid-19 pandemisinin başlangıcından bu yana laptoplara olan talep ciddi manada arttı. Bu artış sürecinde sektörde en çok dikkat çeken markalardan biri de Huawei oldu. MateBook serisiyle fiyat performans oranı bakımından avantajlı laptoplarını tüketicilere sunarak laptop pazarına hızlı bir giriş yapan Huawei, kendi online mağazası üzerinden MateBook satın alan kullanıcılara 1 yıl ek garanti süresi sunuyor. Böylece garanti süreniz toplamda 2 yıldan 3 yıla çıkmış oluyor. Böylelikle 3 yıl boyunca sorunsuz bir şekilde MateBook kullanabilmeniz mümkün.
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Huawei Online Mağaza’dan MateBook alana 1 yıl ekstra garanti hediye
Satın aldıkları bilgisayarları uzun süreler boyunca sorunsuz ve gerektiğinde yetkili servis garantili ücretsiz onarım sağlayabilme opsiyonuyla kullanmak isteyen tüketiciler, Huawei Online Mağaza üzerinden MateBook Serisi dizüstü bilgisayar satın alımı yaparken uzatılmış garanti seçeneği ile 3 yıllık tam garantiye sahip olabiliyorlar. Normal şartlar altında 799 TL’den başlayan fiyatlarla sunulan uzatılmış garanti hakkı, bu kampanyayla beraber ücretsiz hale gelmiş oluyor. Ana cihaz ile birlikte anakart, CPU, bellek, monitör, sabit disk, klavye, güç adaptörü ve dahili pil de uzatılan garantiye dahil.
Uzatılmış garanti seçeneği, Huawei Online Mağaza üzerinden satın alınacak MateBook 13, MateBook 14, MateBook D14, MateBook D15, MateBook D16, MateBook X ve MateBook X Pro Huawei dizüstü bilgisayarlarda geçerli oluyor. MateBook satın alan tüketiciler, diledikleri zaman cihazlarının garanti durumunu buraya tıklayarak sorgulayabilirler.
Yeni MateBook D15, 11. Nesil Intel Core i5 işlemcisiyle beraber 3 yıl boyunca size sorunsuz hizmet edebilecek bir cihaz
Yeni D15’in en büyük artılarından biri Intel’in en güncel işlemcilerinden biriyle sunulması. 11. Nesil Intel Core i5-1135G7. Bu yeni 11. Nesil Intel Core i5 işlemcinin yanında iRIS Xe grafik birimini de Huawei yeni Matebook D15’te bizlere sunmuş. iRIS Xe birçok kullanıcı için harici grafik kartını aratmayacak bir dahili grafik işlem birimi olduğu için temel düzeyde yapacağınız birçok işlemde yeterli gücü sunuyor. Yani Matebook D15’te, kompleks oyunlar veya grafik birimine yük bindiren mühendislik programları vesaire dışında birçok işlemi yapabilmeniz mümkün. Temel düzeyde ve çok ağır olmayan League Of Legends, Counter Strike gibi oyunları performanslı bir şekilde oynayabildiğiniz gibi Adobe Premiere Pro gibi kurgu programlarını yeni Matebook D15’te rahatlıkla kullanabilirsiniz.
Ben Matebook’un 3000 Serisi Ryzen 5 işlemci kulanan versiyonunu 1 yıla yakın bir süredir kullanıyorum. Performans anlamında ofis kullanımında ihtiyaçlarımı sonuna kadar karşılamıştı. Ona rağmen burada performansı bir adım daha ileriye taşımışlar. Üstüne üstlük ekstra Huawei tarafından fazladan 1 yıl garantinin sunulacak olması da, cihazın bir başka artısı.
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