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Sosyal Medya Uzmanı Nedir? Alaattin Çağıl’ın Kaleminden

Alaattin Çağıl’ın kaleminden olan ‘Sosyal Medya Uzmanı Nedir? Nasıl Olunur?’ kitabı, özellikle dijital kanallarda kariyerine yön vermek isteyen, püf noktalara sahip olmak isteyen okurların dikkatini çekecek cinsten!

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İlgili kitabı sosyal medya pazarlaması yapmak isteyen arkadaşlara bir ışık tutmak, sosyal medya çalışmalarına hali hazırda devam eden kişilerin kendilerini geliştirmesine katkı sağlamak ve temelde bu işin mantığını, algoritmasının aktarmak üzere kaleme alınmış. Özellikle sosyal medya veya dijital medya pazarlaması hizmeti verecek kullanıcıların, kurumların ne yapabileceklerine dair oldukça katkı sağlayacak detaylar sunuyor.
Dijital çağla beraber ,dijital stratejinin, sosyal medya kullanımı ve uzmanlığının oldukça önemli olduğunu göz önüne alırsak, her detayı irdeleyen, doğru ve şeffaf bir şekilde aktarılan bilgilerle siz de dijital stratejinizi oluşturabilirsiniz.

Alaattin Çağıl Kimdir?

1994 yılında İzmir’de dünyaya gelen Alaattin Çağıl, küçük yaşlardan itibaren bilgisayar teknolojileri ile iç içe büyüdü. Sosyal medya reklam içeriği üretme ye başladıktan sonra Sosyal Medya Uzmanlığı ve Danışmanlığı kariyerine ilk adımı atmış oldu. Bu alanda ilerlemeler kaydettikten sonra Dijital Medya Ajansını açtı. Ayrıca Dijital Strateji ve Yazarlık da yapmakta olan Çağıl; daha önce Turkcell, Hardware Plus Dergisi gibi ve çeşitli dergi/gazetelerde yazarlık yaptı. Temmuz 2017’de Uluslararası Sosyal Medya Derneği Ege Bölge başkanı seçildi. 2017-2018 yıllında alanı nin en iyisi seçilerek Altın Palmiye ödülüne layık görüldü. İşinde aktif olarak ve bir şeyler yapmayı seven birisi olarak kariyerini başarıyla ve ödüllerle sürdürmeye devam ediyor.

Sosyal Medya Uzmanı Nedir? Nasıl Olunur?, kitabına ulaşmak için tıklayın!

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Genel

Kaydedilmeden Kapanan Word Dosyası Kurtarma

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Hemen hemen hepimiz, Word belgesinde hazırladığımız yazıları hata yaparak, unutarak ve ya yanlışlıkla hatta bazen de elimizde olmayan nedenler yüzünden (elektrik kesintisi gibi) kaydetmeden kapatabiliyoruz. Uzun zaman ayırdığınız çalışmalarda kaydetmeden kapadığımız dökümanlar oldukça can sıkıcı olabiliyor. Öyleyse güzel haberi paylaşalım. Kaydetmeden kapattığınız Word dosyasını kurtarmanın bir yolu var.

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İlk olarak Word uygulamasını açın sonrasında ıuygulamanın sol üst köşesinde bulunan ‘dosya’ sekmesine tıklayın.
Sonrasında açılan menüde ‘Bilgi seçeneğine tıklayın.
Bilgi butonuna tıkladıktan sonra açılan sayfada ‘Belgeyi Yönet’ seçeneğine tıklayın.
Bu aşamada karşınıza iki farklı seçenek çıkacak. Kaydedilmeyen Word dosyasını kurtarmak için ‘Kaydedilmemiş Belgeleri Kurtar’ seçeneğine tıklayın.
Bu aşamada açılacak olan klasörde daha önce üzerinde çalıştığınız ancak kaydetmediğiniz dokümanlar karşınıza çıkacak. Kaydetmek istediğiniz belgeyi seçtiğiniz takdirde kurtarma işlemini de gerçekleştirmiş olacaksınız.
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Genel

Xiaomi’den dikkat çeken “Sahne Senin” Projesi.

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Sektöre girdiği günden bu yana hızla büyüme sağlamayı sürdüren Xiaomi yine bir ilke imza attığını duyurarak yeni tanıttığı amiral gemisi Mi 11 modeli için Bağdat Caddesi Erenköy mevkiindeki bir billboard’da ünlü mural sanatçısı Kien ile bir çizim çalışması gerçekleştirdi. Yaklaşık 4 gün süren çizim ve renklendirme çalışmaları 12 Haziran Cumartesi günü tamamlandı. Halkın dikaktini çekmeyi başaran bu çalışma Haziran sonuna kadar Bağdat Caddesi’nde sergilenmeye devam edecek.

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Ana teması tamamen sürrealist olan bu çalışmada birbirinden farklı renkli öğeler kullanılarak hem Xiaomi’nin dinamik yapısına vurgu yapıldı hem de kreatif bir görsel şölen ortaya çıkarıldı. Çizimin ortasında büyük bir astrranotun elinde Mi 11, hemen yanında ise uzay gemisinden süzülen bir ışığın yarattığı bir sanal podyum yer alıyor. Ayrıca sağ ve sol taraflarda ise gezegen, roket ve dondurma gibi öğeler de kullanılarak hem yaz teması hem de uzay ve teknoloji teması işlendi.

 

Billboard’ın sağ tarafında sokağın içine bakan cephede ise Mi 11 görseli ve sloganı kullanılması gözlerden kaçmadı. Video ve fotoğraf özellikleriyle birçok kullanıcının ilgisini çekmeyi başaran Mi 11, kullanıcılara “Sahne Senin” sloganı ile modelin bu alanda iddiasını vurguladığını gösteriyor.

Projeye dair ünlü mural sanatçısı Kien: ” Xiaomi markası için tasarladığım mural genel hatlarıyla eğlence, yaz ve teknoloji temaları üzerine kurulu. Kien olarak kendi görsel kodlarım arasında en sevdiğim öğelerden biri olan astronotu, bu çalışmada hero olarak kullandım. Renkli bir fonda gördüğümüz astronotun elinde Mi 11 var. Astronot bizim teknoloji algımızı pekiştiriyor. Ayrıca insanların fotoğraf çekilirken güzel anlar yakalamaları için, duvarın çeşitli bölgelerine uzayda bulunan çeşitli obje ve grafik metaforlar yerleştirdim. Yukarıda bulunan küçük uçan dairemizden yayılan ışık hüzmesiyle insanların sahnede duracağı alanı işaretlemiş ve interaksiyona geçebilecekleri bir alan yaratmış oluyoruz” diyerek açıklama yaptı.

Havaların da güzelleşmesi ve sokağa çıkma kısıtlamalarının azalmasıyla birlikte  kalabalıklaşan Bağdat Caddesi’nin merkezinde bu dev kreatif çalışma, insanların yoğun ilgisini çekmeyi başardı. Önünde fotoğraf çektiren birçok kişi ile, Xiaomi burada bir kez daha genç ve dinamik yapısını son kullanıcı ile buluşturmayı başarmış görünüyor.

Xiaomi Corporation Hakkında

Xiaomi Corporation, Nisan 2010’da kuruldu ve 9 Temmuz 2018’de Hong Kong Borsası’nın Ana Piyasası’nda yer aldı (1810.HK). Xiaomi, temelinde bir IoT (Nesnelerin İnterneti) platformuna bağlı akıllı telefonlar ve akıllı donanımlara sahip bir internet şirketidir. İnovasyona ve kaliteye eşit derecede önem veren şirket, kullanıcılara en iyi kaliteyi sunan ürünler sunmak ve en iyi operasyonel verimliliği elde etmek için uğraş vermektedir. En son yenilikçi teknolojilerde herkesin daha iyi bir yaşam sürmesi için adil fiyatlara sahip mükemmel ürünler geliştirmektedir. Şu anda dünyanın en büyük üçüncü telefon markası olan Xiaomi, akıllı telefonlar ve dizüstü bilgisayarlar hariç 324,8 milyondan fazla cihazı birbirine bağlayan platformuyla dünyanın önde gelen tüketici IoT (AI+IoT) platformunun sahibidir. Xiaomi ürünleri şu anda dünya genelinde 100’ün üzerinde ülkede ve bölgede satılıyor. Şirket, 2020 yılının Ağustos ayında geçtiğimiz yıla kıyasla 46 sıra yükselerek Fortune Global 500 listesine 422’nci sıradan ikinci kez girdi. Xiaomi, aynı zamanda İnternet şirketleri arasında 7’inci sırada yer aldı. Xiaomi, Hang Seng Index, Hang Seng China Enterprises Index ve Hang Seng TECH Index ve Hang Seng China 50 Index’te yer almaktadır.

Xiaomi hakkında ayrıntılı bilgi almak için tıklayın.

Mi 11 Ailesine hepsiburada üzerinden ulaşmak için tıklayın!

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Genel

4. e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi 17 Haziran’da Ankara’da Gerçekleştirilecek

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4. e-safe

Bu yıl 4. kez düzenlenecek olan e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi, 17 Haziran 2021 tarihinde Ankara’da düzenlenecek. Olabilecek siber tehditlere karşı önlem detaylarının belirlenmesi ve toplumsal farkındalık oluşturmak için Kişisel Verileri Koruma Kurumu binasında gerçekleştirilecek olan etkinlikte; Covid-19 pandemi koşullarının devam edeceği dikkate alınarak hibrit olarak yapılacak. Zirveyi takip etmek isteyenler, e-Safe’in Resmi YouTube kanalından canlı takip edebilecekler.

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4. e-Safe zirvesinin amacı

4. kez düzenlenecek olan e-Safe zirvesi, Türkiye’nin yakın gelecekte sürekli gündemine girecek olan kişisel verilerin korunmasıyla ilgili yapılan ve yapılması gerekenlerin konuşulacağı bir zirve. Alanında uzman 20 konuşmacı, 4. e-Safe zirvesinde yarın (17 Haziran 2021 Perşembe günü) hibrit olarak yapılacak toplantılara, konferanslara ve münazaralara liderlik edecek. Zirveye katılım sağlayacak kişiler ise CEO, CTO, CSO, IT Profesyonelleri, Hukukçular, Bilişim Uzmanları, Bilişim Sistemleri Yöneticileri, Kamu Kurumları ve ilgili birim yetkilileri, Silahlı Kuvvetler, Kişisel Veri Uzmanları, Adli Bilimler alanında çalışan uzmanlar, medya, üniversiteler ve siber güvenlik alanında çalışan profesyoneller olmak üzere geniş bir skalaya sahip.

Zirvede kimler konuşacak ve program ne şekilde ilerleyecek

e-safe 2021 4.

09:00-09:30

Karşılama

09:30-10:40

Protokol ve Açılış

  • Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
  • Açılış Konuşması – Musa SAVAŞ – e-Safe Kurucusu ve Zirve Başkanı
  • Açılış Konuşması – Uğur Nabi YALÇIN – Türk Telekom Hukuk ve Regülasyon Genel Müdür Yardımcısı
  • Açılış Konuşması – Prof. Dr. Dursun KAYA – Atatürk Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı
  • Açılış Konuşması – Taha YÜCEL – Radyo Televizyon Üst Kurulu Üyesi ve Bilgi Güvenliği Derneği Başkanı
  • Açılış Konuşması – Prof. Dr. Faruk BİLİR – Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı
  • Plaket Töreni

10:40-11:00

İletişim Arası

11:00-12:20

Birinci Bölüm:

 


İdari Tedbirlere İlişkin Konular

11:00-11:20 Gizlilik Politikası, Aydınlatma Yükümlülüğü Ayrımı / Aydınlatma Yükümlülüğü Hususunda Genellikle Yapılan Yanlışlıklar – Ezgi ERGÜNEŞ DURAN – KVKK Hukuk İşleri D.B. KVK Uzmanı
11:20-11:40 Çerez Politikalarının  Belirlenmesi ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar – Doç. Dr. Hüseyin Can AKSOY – Bilkent Üniversitesi
11:40-12:00 Çocuk Verilerinin işlenmesinde Açık Rızanın Alınması – Cennet ALAS ŞEKERBAY – KVKK Veri Yönetimi Dairesi Başkan Yardımcısı
12:00-12:20 İşe Alım ve Diğer İş Süreçlerinde Yapay Zekanın Kullanımı – Av. Özge EVCİ ERALP – Başkent Üniversitesi Öğretim Görevlisi
12:20-13:30
İletişim ve Öğle Arası
13:30-14:50

İkinci Bölüm:

 


İdari Tedbirlere İlişkin Konular

13:30-13:50 Veri Koruma ve Bilgi Güvenliği: Düzenleme ve Şirketler açısından bir İnceleme – Mehmet Ali İNCEEFE – Accert YK Üyesi
13:50-14:10 Verilerin Bulutta Depolanmasında KVKK Açısından Yükümlülükler – Ersin Can – Veri Güvenliği ve Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanı
14:10-14:30 Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde “Yeterli Önlemler” Alınması Hakkında Kurul Kararları  – Dr. Öğr.Üyesi Çiçek ERSOY – İstanbul Teknik Üni.
14:30-14:50 Sosyal Medya Şirketlerinin KVKK Yükümlülükleri – Doç. Dr. Süleyman YILMAZ – Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
14:50-15:10
İletişim Arası
15:10-16.30

Üçüncü Bölüm:


Teknik Tedbirlere İlişkin Konular

15:10-15:30 Siber Saldırılara Karşı Veri Güvenliğinin Sağlanması – Gökhan ÇÖREKÇİ – Trend Micro Satış Yöneticisi
15:30-15:50 Veri Güvenliğinde “İzin Verilmedikçe Herşey Yasaktır” Prensibi – Minhaç ÇELİK – Araştırmacı, Siberbulten.com
15:50-16:10 Görsel İşitsel Kayıtlar ile Biyometrik Verilerin Teknik ve Hukuki Ayrımı / 6698 Sayılı Kanunu Çerçevesinde Biyometrik İmza Verisinin Kullanılması – Göksu Hazar ERDİNÇ – KVK Uzman Yardımcısı
16:10-16:30 Blok Zincir ve Quantum Bilgisayarlarında Şifreleme – Hamza Aytaç DOĞANAY – Ankara Üniversitesi Adli Bilişim ve Siber Suç Uzmanı
16:30-16:35 Kapanış

 

Zirve nerede gerçekleştirilecek

Zirveye Ankara Çankaya’da, Kişisel Verileri Koruma Kurumu binası ev sahipliği yapacak. Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun açık adresi ise şu şekilde: Nasuh Akar Mahallesi Ziyabey Cad. 1407. Sok. No:4, 06520 Çankaya/Ankara.

 

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