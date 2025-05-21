Google, en gelişmiş yapay zeka modellerine erişim sunan yeni AI Ultra abonelik planını resmen duyurdu. Google AI Ultra, özellikle yüksek kapasiteli kullanım limitleriyle dikkat çekiyor. Peki Google AI Ulta nedir? Google AI Ultra nasıl kullanılır, fiyatı ne kadar?

Google AI Ultra nasıl kullanılır?

Google AI Ultra, Google’ın Gemini, NotebookLM, Whisk ve yeni AI video üretim aracı Flow gibi uygulamaları için maksimum erişim sunuyor.

AI Ultra planı, özellikle matematiksel işlemler ve yazılım geliştirme gibi karmaşık görevlerde derin analiz yapabilen yeni Gemini 2.5 Pro Deep Think moduna erişim sağlıyor. Bu mod, Google’ın en yeni akıl yürütme sistemlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Kullanıcılar ayrıca Chrome tarayıcısı içinde doğrudan görev tamamlama ve bilgi özetleme gibi yapay zekâ destekli işlemleri kullanabiliyor. Google, bu özellikleri Gemini Chrome entegrasyonu ile sunuyor. Bu da kullanıcıların tarayıcı içinde daha verimli çalışmasını sağlıyor.

İlginizi Çekebilir: Xiaomi Xring 01 performans testinde! İşte yeni Xiaomi işlemci!

AI Ultra aboneleri ayrıca Project Mariner isimli deneysel bir AI aracını da test edebiliyor. Bu araç, eş zamanlı olarak 10 görevi otomatikleştirebiliyor. Örneğin bilgi aramak, rezervasyon yapmak veya ürün satın almak gibi işlemler tek bir yapay zekâ oturumunda gerçekleşebiliyor.

Google AI Ultra fiyatı ne kadar?

Yeni AI Ultra planı, aylık 249.99 dolar fiyat etiketine sahip. Ancak ilk kez abone olacak kullanıcılar için özel indirim sunuluyor. Şu an yalnızca ABD’de kullanıma açılan plan, çok yakında diğer ülkelere de gelecek.

Aboneliğe dahil olan ek avantajlar ise dikkat çekici:

YouTube Premium bireysel abonelik

bireysel abonelik Google Photos, Drive ve Gmail dahil olmak üzere toplam 30 TB bulut depolama

Google AI Pro planına da güncelleme geldi

Google, aylık 19.99 dolarlık AI Pro planını da yükseltti. Artık bu kullanıcılar da Flow ve Gemini Chrome entegrasyonu gibi yeni özelliklerden ek ücret ödemeden faydalanabilecekler. Bu plan da öncelikli olarak ABD’de kullanıma açılacak.

Google’ın AI Ultra ve Pro planları, yapay zekâ destekli üretkenlik çözümlerinde daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyor. Özellikle yazılım geliştirme, veri analizi ve içerik üretimi gibi yoğun işlemler yapan kullanıcılar için bu planlar büyük avantajlar sunuyor.