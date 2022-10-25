Samsung bu hafta One UI 5’i sunmaya başladı ve şirket ayrıca Bakım Modu adı verilen yeni bir gizlilik odaklı özelliğin küresel olarak kullanıma sunulduğunu duyurdu. Bu genişleme, Kore’deki başarılı bir pilot programın ve Çin’deki ilk lansmanın ardından gerçekleşti.

Cihazınızı onarım için teslim ettiğinizde, bu özellik kullanıcıların ayrı bir kullanıcı hesabı oluşturmasına olanak tanıyacak, böylece kişisel verilere erişmeden temel işlevleri çalıştırabilecekler. Bakım Modu etkinleştirildiğinde, cihazın emanet edildiği kişi fotoğraflar, mesajlar, kişiler veya kullanıcı tarafından yüklenen uygulamalar gibi kişisel bilgilerine erişemez.

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Cihaz sahibi Bakım Modundan çıktığında, oluşturulan tüm veriler veya hesaplar otomatik olarak silinir. Galaxy Store’dan uygulama indirebileceklerdir, ancak bu uygulamalar ve oluşturulan tüm veriler veya hesaplar, cihaz sahibi Bakım Modu’ndan çıkar çıkmaz silinecektir.

Samsung telefonlarda Bakım Modu nasıl etkinleştirilir?

Bu modu etkinleştirmek için Ayarlar > Pil ve cihaz bakımı menüsüne gidin > “Bakım Modu “nu etkinleştirin.

Modu etkinleştirdikten sonra akıllı telefon yeniden başlatılmalıdır. Samsung, bu özelliğin şirketin çok katmanlı koruma sağlayan savunma sınıfı güvenlik platformu Knox tarafından desteklendiğini belirtiyor.

Bu yeni özellik önümüzdeki birkaç ay içinde belirli One UI 5 modellerinde kademeli olarak kullanıma sunulacak. Sunum 2023 yılına kadar devam edecek ve daha fazla Galaxy cihazı kullanıma sunulacak.