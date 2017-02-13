Samsung Gear VR’a Oculus Rooms Desteği Geldi

Sanal gerçeklik platformlarında film izlemek harika bir şey ve Oculus Rooms bu zevkin gerçekten hakkını verecek uygulamalara sahip.

Oculus Rooms ve Hulu ile beraber artık VR platformunda izlediğiniz içerikleri yalnız izlemeyeceksiniz. Artık sanal gerçeklik platformunda izlediğiniz filmleri ve dizileri arkadaşınız ile beraber izleyebilirsiniz. Üstelik o evindeyken.

Bu özellik Samsung’un sanal gerçeklik başlığı Gear VR’a da geldi. artık Rooms ortamında arkadaşlarınızla bulabilir ve burada birlikte oturarak film ya da dizli izleyebilirsiniz. Buna benzer özellikler Bigscreen isimli üçüncü parti uygulamalarda bulunuyordu. Bu uygulama ile bilgisayar ekranı sanal ortamda yer alıyordu. Ancak resmi bir uygulama gelmemişti.

Uygulama PlayStation VR ve Google Daydream platformlarında da mevcut ancak henüz böyle bir özellik gelmiş değil. Netflix ilk VR uygulamasını çıkara yayın servisiyken bu özelliği hala getirmemiş olması son derece ilginç.