Samsung, önceki ürünlerine kıyasla bir dizi iyileştirme sunacak olan yeni GDDR6W isimli belleğini duyurdu. Cihaz içindeki yükseltmeler, devasa bellek ve artan bilgi işlem gücü senaryolarının ihtiyaçlarını karşılamaya çalışacak. Gelin hep beraber ayrıntılara göz atalım.

İçindekiler Yeni GDDR6W Belleğinin Dikkat Çeken Özellikleri

Yeni GDDR6W Belleğinin Dikkat Çeken Özellikleri

Resmi notlara göre, Güney Koreli teknoloji devi “sektörün ilk yeni nesil grafik DRAM teknolojisini” tanıttı. Ünlü firma aslında, DRAM kapasitesini ve bant genişliğini iki katına çıkaran yeni GDDR6 bellek türünü piyasaya sürdü. Samsung’un GDDR6W ismini taşıyan yeni yongaları yongaları geleneksel BGA yapısını kullanıyor. Aynı zamanda üst sınıf ekran kartları için de oldukça uygun. Öte yandan şirket, yeni GDDR6W’nin tüm bu iyileştirmeleri getirirken normal GDDR6 ile aynı enerji tüketimine sahip olacağını belirtti.

Ayrıca, yeni yongalar müşterilerin mevcut donanımlarında büyük bir değişiklik yapmadan yeni teknolojiyi kullanmalarına da olanak tanıyacak. Yeni Samsung GDDR6W, markanın FOWLP veya Fan Out Wafer Level Packaging olarak adlandırdığı yeni teknolojilere ev sahipliği yapıyor. Yeni paketleme süreci de daha ince yazı desenleri ile daha kompakt bir tasarım sunmaya yardımcı oluyor. Ayrıca bu durum sayesinde, tipik kalınlığı 1,1 mm’den 0,7 mm’ye düşürülmüş bir ambalaj elde ediliyor.

Samsung Electronics Bellek İşletmesi Yeni İş Planlama Başkan Yardımcısı Cheol Min Park yeni ürün ile alakalı bazı açıklamalarda bulundu:

“GDDR6W ile çeşitli müşteri ihtiyaçlarını karşılayabilecek farklılaştırılmış bellek ürünleri geliştirebiliyoruz ve bu da pazardaki liderliğimizi güvence altına alma yolunda önemli bir adım.”

Şirket, yeni GDDR6W belleğin yapay zeka ve yüksek performanslı bilgi işlem hızlandırıcıları için daha iyi performans sağlayacağını umuyor. Bununla birlikte, bu ürün dizüstü bilgisayarlar gibi küçük boyutlu cihaz için de uygun olacak. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.

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