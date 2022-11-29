Samsung, dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden birisi. Birçok farklı departmandan oluşan şirket, çeşitli sektörlerde faaliyet göstermekte. Bunlardan biri de telekomünikasyon teknolojileri. Aslında Samsung, dünyanın en büyük telekomünikasyon ekipmanı üreticilerinden birisidir. Son olarak, şirketin güney Hindistan’da 4G ve 5G telekom ağ donanımı yapmaya yatırım yapmayı planladığı bildiriliyor.

Son raporlara göre Samsung, 4G ve 5G telekomünikasyon altyapı ekipmanı yapmak için Hindistan’daki üretim tesisine 49 milyon dolar yatırım yapmayı planlıyor. Şirket halihazırda bölgede dünyanın en büyük akıllı telefon fabrikalarından birine sahip. Samsung Networks şimdi Hindistan’da yerel telekomünikasyon üretiminde Ericsson ve Nokia’ya katılacak.

Bu gelişme Hindistan ekonomisine önemli katkı sağlarken, Güney Koreli teknoloji devi için maliyet ve kalifiye eleman avantajı da sağlıyor.

Şirket aynı zamanda televizyonlar da üretiyor ve ülkede akıllı telefonlar için OLED paneller yapmayı planlıyor. Bu bilgilere dayanarak Samsung’un Hindistan için büyük planları olması muhtemel. Bu yatırımlar, Güney Koreli teknoloji devinin ülkedeki faaliyetlerine de fayda sağlayabilir. Çinli akıllı telefon üreticileri her geçen gün ülkedeki pazar paylarını artırıyor. Yerli üretim bu durumun önüne geçebilir.

Samsung, güvenilir bir telekom ekipmanı kaynağı olarak Hindistan hükümetinin (Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreterliği) onayını zaten aldı. Bu onay damgası, Hindistan’da herhangi bir şirket ülkede telekom ekipmanı üretmeden önce gerekli bir izin. Samsung Networks, şimdiden ülkedeki en büyük iki telekom operatöründen sipariş aldı.