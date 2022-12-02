Katlanabilir cihazlar, son aylarda piyasaya çıkan bir dizi yeni modelle birlikte akıllı telefon endüstrisinde sıcak bir konu haline geldi. Buna rağmen Samsung, katlanabilir cihazlarının daha geniş bir kitleye ulaşması sayesinde küresel pazara hakim oldu.

Samsung Flip tarzı katlanabilir cihazlar yüksek talep görüyor. Sonuç olarak, birçok kişi yaklaşmakta olan Galaxy Z Flip 5’i dört gözle bekliyor. Display Supply Chain Consultants (DSCC) analisti Ross Young’ın attığı yeni bir tweet, Galaxy Z Flip 5’in Flip serisinde “büyük yükseltmeler” yapabileceğini gösteriyor.

Galaxy Z Flip 4’teki mevcut 1,9 inçlik kapak ekranına kıyasla, Galaxy Z Flip 5’in dış kapak ekranının 3 inçten fazla olacağını iddia ediyor.

Ayrıca bkz: Markalara Sorun: HUAWEI | Allen Yao

Ayrıca, Samsung’un Galaxy Z Flip 5 için yeni bir menteşe tasarımı sunacağını iddia ediyor. Bu, ekranın ortasındaki kırışıklığın görünürlüğünü azaltarak kullanıcı deneyimini iyileştirebilir.

Ross, Galaxy Z Flip 5 ile ilgili bilgilerin yanı sıra Galaxy Z Fold 5 ile ilgili söylentileri de paylaştı. Bu söylentiler, Galaxy Z Fold 5’in daha hafif malzemeler kullanacağını ve mevcut Z Fold 4 kırışıklığından daha geniş bir kırışıklığa sahip olabileceğini ve bunun da genel olarak daha az fark edilmesini sağlayacağını öne sürüyor.

Galaxy Flip 5 ve Galaxy Fold 5 hakkındaki bu iddialar ilgi çekici. 2023’te piyasaya sürülecek olan her iki katlanabilir cihazın da tasarım açısından gelişmesi bekleniyor. Yaklaşan bu Galaxy katlanabilir cihazlar hakkında daha fazla bilgi önümüzdeki aylarda kullanıma sunulacak.

Kaynak | Kaynak 2