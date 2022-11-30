Samsung’un M serisinde yeni bir giriş seviyesi cihaz olan Samsung Galaxy M04’ün yakında duyurulması bekleniyor. Bu akıllı telefon Google Play’in konsol listesinde ve Samsung Hindistan’ın web sitesinde SM-M045F/DS model numarasıyla keşfedildi. Google Play’deki listeleme, cihazın ön tasarımının yanı sıra bazı temel özellikleri de ortaya çıkardı.

Teknik özellikler Ekim 2022’de duyurulan Galaxy A04e ile benzerlik gösteriyor. Listeleme, akıllı telefonun Infinity-V çentik ve ekranın etrafında kalın kenarlıklar içeren ön tasarımını ortaya koyuyor. Galaxy M04’ün ekranı 6,5″ HD+ (1660 x 720 piksel) olacak. Telefonun 3 GB RAM ile gelmesi bekleniyor.

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Diğer birçok giriş seviyesi cihazda bulunan MediaTek Helio G35 işlemci, Galaxy M04’e güç verecek. İşlemci 12nm’lik bir süreç üzerine inşa edilmiş ve bir IMG PowerVR GE8320 GPU içeriyor. Telefonun OneUI Core 4.1 ile Android 12’yi çalıştırması bekleniyor.

Yeniden markalanmış bir Galaxy A04e olacağı göz önüne alındığında, 13 MP sensör ve 2 MP derinlik sensörüne sahip çift arka kamera bekleyebiliriz. Ayrıca 5 MP’lik bir selfie kamerası da yolda. Telefona 5000mAh’lik büyük bir batarya güç verecek.

Samsung Galaxy M04 ve lansmanı hakkında daha fazla bilgi önümüzdeki haftalarda mevcut olacak.

Kaynak: myfixguide