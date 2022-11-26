Teknoloji devi Samsung’un yarı iletkenlerdeki düşüşle mücadele etmek için önümüzdeki ay yeni bir şirket içi küresel araştırma birimi kurmayı planladığı bildiriliyor.

SamMobile‘ın haberine göre, yeni organizasyon Cihaz Çözümleri İş Bölümü altında faaliyete geçecek ve yeni yatırım yollarını araştırmanın yanı sıra küresel yarı iletken pazarını analiz etmekle görevlendirilecek.

COVID-19 krizi nedeniyle, teknoloji devi ve diğer yarı iletken şirketleri talepte sürekli bir düşüş, tedarik zinciri kesintileri ve fazla stoklar gördü. Samsung, küresel bir yarı iletken araştırma biriminin kurulmasının işleri iyileştireceğini umuyor.

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Teknoloji devi, dış kaynaklara bağlı kalmak yerine, küresel yarı iletken pazarını daha yakından incelemek için kendi şirket içi araştırmalarını yürütmeyi planlıyor.

Rapora göre daha önce Samsung Semiconductor başkanı da önümüzdeki yıl işlerin pek iyiye gitmeyebileceğini iddia etmişti.

Geçtiğimiz hafta yayınlanan bir raporda şirketin önümüzdeki yıl akıllı telefon sevkiyatlarını yüzde 13 oranında azaltmayı planladığı belirtilmişti.

Teknoloji devi, COVID-19 salgınının neden olduğu tedarik zinciri sorunu da dahil olmak üzere birçok nedenden dolayı beklediği kadar akıllı telefon birimi satamadı.