Samsung, Galeri Eşitleme ve Drive servisine desteğini sonlandırıyor

Samsung, akıllı telefonlarında kullanıcılara sunduğu Galeri Eşitleme ve Google Drive ile senkronize edebilme desteğini sonlandırma kararı aldı. Bu özellikler, artık yerini Microsoft’un OneDrive servisine bırakacak.

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Eğer Samsung akıllı telefon kullanıyorsanız, galerinizi veya Drive’daki verilerinizi Samsung’un Cloud servisiyle otomatik olarak eşitleyebiliyorsunuz. Şimdi ise şirket, telefonlarda sunduğu bu iki özelliği kademeli olarak kullanımdan kaldıracağını ve bu özelliklerin artık OneDrive ile sunulacağını açıkladı.

Samsung, Galeri Eşitleme ve Drive desteğini sonlandırıyor

Samsung, ülkelere göre bu özellikleri 2 grup halinde kullanımdan kaldıracak. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 2. grup için 31 Ağustos 2021 tarihinde başlayarak, Galeri Eşitleme ve Dosyalarım için Drive depolama özelliği artık Samsung Cloud tarafından desteklenmeyecek ve kullanıcı verileri de silinecek. Ayrıca Samsung, 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren premium depolama üyeliklerini de tamamen iptal edeceğini ve kullanıcılara para iadesi yapabileceğini söyledi.

Aynı zamanda Galeri Eşitleme, Drive ve Premium depolama özelliklerinin aniden değil, kademeli olarak kullanımdan kaldırılacağını ekleyelim. Samsung konuyla ilgili üç aşamadan oluşan detaylı bir zaman çizelgesi de paylaştı. Bu üç aşama, şu şekilde sıralanıyor:

1. Aşama: Yeni kaydın durdurulması

1 Aralık 2020 tarihinden itibaren söz konusu Samsung Cloud özellikleri için yeni kayıt yapılamayacak. Ancak mevcut kullanıcılar, 31 Mayıs 2021 tarihine kadar ilgili özellikleri kullanmaya devam edebilecek. Ayrıca bu tarihler arasında, Cloud ile eşitlediğinizi verileri OneDrive’a aktarabilir veya telefonunuzun kendi hafızasına indirebilirsiniz.

Eğer verilerinizi OneDrive’a aktarmayı seçerseniz, bu veriler aktarımın tamamlanmasının ardından Cloud’dan silinecek.

2. Aşama: Hizmetlerin durdurulması

1 Haziran 2021 tarihinden itibaren Galeri Eşitleme ve Drive gibi Samsung Cloud özellikleri durdurulacak, ayrıca premium depolama üyelikleri de otomatik olarak iptal edilecek. Yalnız bu tarihten itibaren verileri OneDrive’a aktarma imkanı da ortadan kalkıyor, dolayısıyla Cloud ile eşitlediğiniz tüm verileri cihazınıza indirmeniz gerekecek.

3. Aşama: Samsung Cloud’daki verilerin silinmesi

31 Ağustos 2021 tarihinden itibaren ise söz konusu özellikler tamamen sonlandırılacak ve Cloud’da depolanan fotoğraf ve videolarınız da silinecek. Ayrıca bu tarihten itibaren Cloud ile eşitlediğiniz hiçbir veriyi indiremeyecek veya OneDrive’a aktaramayacaksınız.

Bu noktada, verilerinizi kaybetmemek için OneDrive’a aktarmak ve cihazınıza indirmek arasında bir seçim yapmanız gerekiyor. Aksi halde verileriniz bu tarihten itibaren geri dönüşü olmayacak şekilde silinecek.