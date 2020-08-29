Samsung
Samsung, Galeri Eşitleme ve Drive servisine desteğini sonlandırıyor
Samsung, akıllı telefonlarında kullanıcılara sunduğu Galeri Eşitleme ve Google Drive ile senkronize edebilme desteğini sonlandırma kararı aldı. Bu özellikler, artık yerini Microsoft’un OneDrive servisine bırakacak.
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Eğer Samsung akıllı telefon kullanıyorsanız, galerinizi veya Drive’daki verilerinizi Samsung’un Cloud servisiyle otomatik olarak eşitleyebiliyorsunuz. Şimdi ise şirket, telefonlarda sunduğu bu iki özelliği kademeli olarak kullanımdan kaldıracağını ve bu özelliklerin artık OneDrive ile sunulacağını açıkladı.
Samsung, Galeri Eşitleme ve Drive desteğini sonlandırıyor
Samsung, ülkelere göre bu özellikleri 2 grup halinde kullanımdan kaldıracak. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 2. grup için 31 Ağustos 2021 tarihinde başlayarak, Galeri Eşitleme ve Dosyalarım için Drive depolama özelliği artık Samsung Cloud tarafından desteklenmeyecek ve kullanıcı verileri de silinecek. Ayrıca Samsung, 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren premium depolama üyeliklerini de tamamen iptal edeceğini ve kullanıcılara para iadesi yapabileceğini söyledi.
Aynı zamanda Galeri Eşitleme, Drive ve Premium depolama özelliklerinin aniden değil, kademeli olarak kullanımdan kaldırılacağını ekleyelim. Samsung konuyla ilgili üç aşamadan oluşan detaylı bir zaman çizelgesi de paylaştı. Bu üç aşama, şu şekilde sıralanıyor:
1. Aşama: Yeni kaydın durdurulması
1 Aralık 2020 tarihinden itibaren söz konusu Samsung Cloud özellikleri için yeni kayıt yapılamayacak. Ancak mevcut kullanıcılar, 31 Mayıs 2021 tarihine kadar ilgili özellikleri kullanmaya devam edebilecek. Ayrıca bu tarihler arasında, Cloud ile eşitlediğinizi verileri OneDrive’a aktarabilir veya telefonunuzun kendi hafızasına indirebilirsiniz.
Eğer verilerinizi OneDrive’a aktarmayı seçerseniz, bu veriler aktarımın tamamlanmasının ardından Cloud’dan silinecek.
2. Aşama: Hizmetlerin durdurulması
1 Haziran 2021 tarihinden itibaren Galeri Eşitleme ve Drive gibi Samsung Cloud özellikleri durdurulacak, ayrıca premium depolama üyelikleri de otomatik olarak iptal edilecek. Yalnız bu tarihten itibaren verileri OneDrive’a aktarma imkanı da ortadan kalkıyor, dolayısıyla Cloud ile eşitlediğiniz tüm verileri cihazınıza indirmeniz gerekecek.
3. Aşama: Samsung Cloud’daki verilerin silinmesi
31 Ağustos 2021 tarihinden itibaren ise söz konusu özellikler tamamen sonlandırılacak ve Cloud’da depolanan fotoğraf ve videolarınız da silinecek. Ayrıca bu tarihten itibaren Cloud ile eşitlediğiniz hiçbir veriyi indiremeyecek veya OneDrive’a aktaramayacaksınız.
Bu noktada, verilerinizi kaybetmemek için OneDrive’a aktarmak ve cihazınıza indirmek arasında bir seçim yapmanız gerekiyor. Aksi halde verileriniz bu tarihten itibaren geri dönüşü olmayacak şekilde silinecek.
Samsung
Samsung Galaxy Tab A7 10.4, Hollanda’da listelendi!
Samsung yeni akıllı tableti GalaxyTab A7 10.4 için çalışmalarını sürdürüyor. Firmanın yeni nesil akıllı tableti Hollandalı bir teknoloji mağazasında listelendi.
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Samsung Galaxy Tab A7 10.4 listelendi!
Tablet piyasasında adından söz ettirmek isteyen ve farklı alternatifler ile kullanıcılarını karşılayan Samsung, yeni bir cihaz ile geliyor. Firma Galaxy Tab A7 10.4 cihazını geliştirirken, tablet Hollandalı teknoloji mağazası olan CentralPoint üzerinde listelendi. Herhangi bir detaya sahip olmadan listelenen cihaz hakkında olası bilgiler de konuşulmaya başlandı. 32 GB hafızalı Wi-Fi özellikli versiyonun listelendiği cihaz, genel olarak uygun fiyatı ile dikkat çeken A serisinin yeni bir üyesi olmaya hazırlanıyor. 64 GB depolama alanına sahip seçeneği de bulunan tablet özellikleri arttıkça daha yüksek fiyatlar ile kullanıcılarını karşılıyor.
LTE özellikli versiyonunun da aynı şekilde daha pahalı olduğu Samsung Galaxy Tab A7 10.4, herhangi bir S-Pen desteğine sahip değil. Snapdragon 662 işlemcisi ile piyasaya çıkması beklenen yeni nesil tabletin, 7040 mAh değerinde batarya kapasitesine sahip olması bekleniyor. Daha önce Google Play Console üzerinde ortaya çıkan tablet, kamera konusunda kafaları karıştırabilir. Zira Google Play Console‘da çift arka kamera olacağı belirtilirken, mağaza cihazı tek arka kameralı olarak lanse ediyor. 11 Eylül tarihinde Belçika ve Hollanda ile başlayarak piyasaya çıkartılacak ürün, baz modelde 235 Euro fiyat etiketine sahip. Her özelliğin dahil olduğu cihaz ise 323 Euro olarak bizleri karşılıyor.
Samsung
Samsung Galaxy Z Fold2 için özel Unpacked etkinliği düzenleyecek
Samsung, yeni katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Fold2 için özel bir Unpacked etkinliği düzenleyeceğini açıkladı. Bununla beraber şirket, etkinliğin tarihinin ise 1 Eylül olduğunu söyledi.
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Samsung geçtiğimiz haftalarda düzenlediği UNPACKED etkinliğinde Galaxy Note 20 serisini, Galaxy Watch 3 akıllı saatini ve Galaxy Buds Live tam kablosuz kulaklığını tanıtmıştı; bir de Galaxy Z Fold2′yi bekliyorduk ancak şirket bu etkinlikte Samsung Galaxy Z Fold2 modelini sadece ufak bir ön gösterimle sunmuştu.
Bugün ise Samsung, Galaxy Z Fold 2′nin tanıtım tarihini Twitter hesabından açıkladı. Samsung’un açıklamasına göre yeni katlanabilir akıllı telefon, 1 Eylül’de yapılacak olan Unpacked Part 2 etkinliğinde görücüye çıkacak. Bu etkinlikte Samsung’un Galaxy Z Fold 2 ile beraber başka cihazlar tanıtıp tanıtmayacağı ise belli değil. Ama “Geleceğin şeklini değiştirecek bir akıllı telefon ile tanışmak için 1 Eylül’ü bekleyin!” ifadesine bakılırsa Samsung’un tanıtacağı model, her açıdan akıllı telefon sektöründe büyük ses getireceğe benziyor.
Geleceğin şeklini değiştirecek bir akıllı telefon ile tanışmak için 1 Eylül'ü bekleyin! #SamsungEvent
Canlı yayın: https://t.co/0irkYTSLOT pic.twitter.com/rcHtXEG90P
— Samsung Türkiye (@SamsungTurkiye) August 27, 2020
Samsung Galaxy Z Fold2 hangi özelliklere sahip olacak?
Şu ana kadarki sızıntılara göre Samsung’un yeni katlanabilir telefonu, Qualcomm Snapdragon 865+ yonga setinden gücünü alıyor. Ayrıca 12 GB RAM ve 256 GB dahili hafızaya sahip bu cihazın arkasında ise, her biri 12 MP olmak suretiyle üçlü kamera dizilimi yer alıyor. Aynı zamanda iç tarafında 7.6 inç ekrana sahip olan Galaxy Z Fold 2, katlandığında ise 6.2 inç ikinci bir ekranla kullanılabiliyor.
Cihazla alakalı diğer tüm detaylar, 1 Eylül’de Türkiye saati ile 17:00′da yapılacak Samsung Unpacked Part 2 etkinliğinde belli olacak. Eğer isterseniz bu etkinliği Samsung’un kendi sitesinden izleyebilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy M51, Google Play Console’da görüntülendi!
Samsung Galaxy M51, Google Play Console üzerinde görüntülendi. Firmanın orta seviye akıllı telefonunun bazı teknik özellikleri kesinleşti.
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Samsung Galaxy M51, Snapdragon 730 ile geliyor!
Samsung yeni orta seviye akıllı telefonu Galaxy M51 için çalışmalarını sürdürüyor. Firmanın yen nesil akıllı telefonu bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde tasarım detayları ile bizleri karşılamıştı. Teknik özellikleri konusunda da ortaya çeşitli iddialar atılan akıllı telefon, geçtiğimiz günlerde Google Play Console üzerinde görüntülendi. MySmartPrice isimli internet sitesinin elde ettiği görüntüler ile öğrenilen bu gelişme, cihazın bazı teknik özelliklerinin de ortaya çıkmasına neden oldu. Galaxy M51 bizleri, tahmin edildiği üzere Snapdragon 730 işlemcisi ile karşılamakta. 8 GB RAM ile geleceği öğrenilen akıllı telefon grafik birimi olarak da, Adreno 618‘e sahip.
Tasarım detayları, sızdırılan görüntüler ile belli olan akıllı telefon, 6.67 inçlik Full HD+ Super AMOLED ekrana sahip. Son dönemde Samsung marka akıllı telefonlarda görmeye alıştığımız delikli ekran teknolojisine sahip olan cihaz, bir adet 32 MP değerinde ön kameraya sahip. Arka tarafta bizleri dört adet kamera karşılarken bu kameralar sırasıyla, 64 MP ana kamera, 12 MP geniş açı, 5 MP derinlik ve yine 5 MP makro kamerası olarak belirlenmiş. Android 10 ile piyasaya çıkacak akıllı telefon, 7000 mAh batarya değerine sahip olacak ve 25 W‘lık hızlı şarj desteği ile kullanıcılarını karşılayacak.