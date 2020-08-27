Fotoğraf Makinası
Canon fotoğraf makinelerine Google Fotoğraflar desteği geldi
Canon ve Google, fotoğraf makine kullananları hayli memnun edecek bir anlaşmaya imza attı. Bu anlaşmanın bir meyvesi olarak, artık Canon fotoğraf makinenizle çektiğiniz fotoğrafları hızlıca Google Fotoğraflar’a yedekleyebileceksiniz.
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Canon, Google ile yaptığı anlaşma sayesinde fotoğraf makinenizdeki resimleri Google Fotoğraflar’a yedeklemeyi kolaylaştırdı. Sadece belirli fotoğraf makineleriyle sınırlı olan bu özellikten Canon’un image.canon isimli uygulamasını Android veya iOS cihazınıza indirerek faydalanabilirsiniz. Canon’un bu uygulaması önceden, fotoğrafları yalnızca Canon’un kendi bulut hizmetine aktarmak için kullanılıyordu.
Şimdi ise Google ile yapılan anlaşmayla beraber artık çektiğiniz görüntüleri kalitesi bozulmadan orijinal haliyle Google Fotoğraflar’a aktarabilirsiniz. Ayrıca uygulamanın Google Drive veya YouTube desteği olduğunu da belirtmekte fayda var. Yalnız görüntülerin Google Fotoğraflar’a kameradan direkt olarak değil; önce Wi-Fi üzerinden image.canon’a, oradan da Fotoğraflar’a yedekleneceğini hatırlatalım. Yani otomatik yedekleme işlemi doğrudan kameranın kendisinden değil, akıllı telefonunuz aracılığıyla yapılıyor.
Bu arada bu özelliği kullanabilmek için uyumlu bir fotoğraf makinesi yetmiyor, ek olarak Google One aboneliğine sahip olmanız gerektiğini de ekleyelim. Yine anlaşma kapsamında Canon kullanıcıları 100 GB’a kadar bulut depolama alanı, Google uzmanlarından birinci sınıf destek ve aile paylaşımı gibi diğer üyelik avantajlarıyla Google One’ı 1 ay ücretsiz deneyebilecekler.
Eğer beğenirseniz ve üyeliğinizi devam ettirmeye karar verirseniz, sonrasında aylık 5.79 TL’ye Google One üyeliğinizi yenileyebilirsiniz. Aynı zamanda Google Fotoğraflar‘a yedekleme yapabileceğiniz, bağlantı desteğine desteğine sahip Canon cihazların listesine de buradaki linkten göz atabilirsiniz.
Fotoğraf Makinası
Oppo’dan gece fotoğrafçılığı için ipuçları!
Oppo’dan gece fotoğrafçılığında kullanılmak üzere güzel ipuçları geldi. Geçtiğimiz aylarda Reno 3 ve Reno 3 Pro gibi iddialı cihazlar tanıtan şirket, akıllı telefonunuzla daha iyi gece fotoğrafları çekmek için püf noktalarını paylaştı.
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Her dakika yanımızda taşıdığımız akıllı telefonlar, artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Hal böyle olunca anılarımızı ölümsüzleştirmek için akıllı telefonumuzu kullanmamız gerekiyor. Yazımızda, nasıl akıllı telefonunuzla, güzel gece kareleri yakalayabilirsiniz, derledik.
Gece fotoğrafçılığında dikkat edilmesi gereken 8 bilgi!
Her şeyden önce, ilk önceliğimiz telefonumuzu sabit tutmak olacak. Çok sıkı bir şekilde elinizde tutabilirsiniz, bir yere yaslayabilirsiniz veya tripod kullanabilirsiniz. Oppo Reno 3, gece modunda çekim yaparken “kameranızı sabit tutun” şeklinde ekranda çıkan bir yazıyla kendisi de uyarıyor. Böylelikle fotoğraf üzerinde herhangi bir titreme oluşmuyor.
Lensi mutlaka temizleyin!
Cep telefonlarımızı sürekli yanımızda (Ya cebimizde ya da çantamızda) taşıyoruz. Telefonun kamerasındaki lens devamlı olarak bir kumaşa temas ediyor. Gün içinde lens kirlenebiliyor veya üzerinde parmak izi kalabiliyor. Bu yüzden fotoğraf çekmeye başlamadan önce mutlaka lensi temizlemeniz şart.
Çekmek istediğiniz objeyi, manzarayı veya görüntüyü odaklayın
Çekmek istediğiniz objeyi, manzarayı ya da görüntüyü odaklamanız lazım. Bunun için ise, çekmek istediğiniz nesnenin üzerine gelerek ekrandan 1 kere dokunmanız yeterli.
Gece modu için parlaklığı ayarlayın
Telefonların gece modu otomatik olarak ayrı bir aydınlık verdiği için kamerayı açıp odaklama yaptığınızda bir daire görürsünüz. Bu dairenin yanında bir de + / – çizgisi vardır. O + ve – ile bulunduğunuz ortamdaki parlaklığı yükseltip düşürebilirsiniz.
Gece modunun yanı sıra “Uzman modu”nu da kullanabilirsiniz
Kamera ayarlarında gece modunun dışında bir de uzman modu var. Burada ışığın düşük olduğu ortamlarda ISO’yu, enstantaneyi, beyaz dengesini ve diğer ayarlamaları kendiniz yaparak fotoğraf çekebilirsiniz.
Gün batımı öncesi için ideal ISO değerleri!
Gün batımından önce, fotoğraf çekmek istediğinizde enstantaneyi 100-120 civarında, ISO’yu da 100’lerde tutarak ideal görüntüleri yakalayabilirsiniz. Işık azalmaya ve hava düşmeye başladıktan sonra enstantane ile biraz oynama yapabilirsiniz.
Gece fotoğrafı için flaş kullanın
Gece fotoğrafı çekerken aydınlık çıkması için genellikle flaş açılır. Fotoğraf çekildikten sonra siz parlak, arkanız ise simsiyah çıkar. Flaş görsel gücü çok destekleyen bir unsur değil. Mutlaka flaşı kullanacaksanız bunu bir yere yansıtıp kullanabilirsiniz.
Açınızı belirleyin!
Son olarak fotoğrafı çekeceğiniz açıyı da görsellik anlamında iyi ayarlamanız gerekiyor.
Oppo’dan gece fotoğrafçılığı için 8 ipucunu sizler için derledik. Siz de eğer, daha profesyonel kareler yakalamak istiyorsanız, yazmış olduğumuz tavsiyeleri deneyebilirsiniz.
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Sony ZV-1 vlog kamerası tanıtıldı!
Sony, vlog odaklı kamerası ZV-1 modelini duyurdu. Geçtiğimiz hafta sızıntısı yapılan vlog odaklı yeni kameranın, özellikle YouTube için içerik üretenler tarafından tercih edilmesi bekleniyor.
Video ekipmanları alanında popüler bir marka olan Sony, bu kategorideki ürünlerini geliştirmeye devam ediyor. Şirketin uzun yıllardır satışta olan RX100 V ve RX100 VII modellerinin yenilenmiş hali olarak karşımıza çıkan ZV-1, video özellikleri ile dikkat çekiyor.
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Sony ZV-1 vlog kamerasının teknik özellikleri
Sony’in yeni vlog kamerası, tamamen öne doğru dönebilen 3 inç boyutunda dokunmatik bir ekran ile geliyor. Hafif ve kompakt bir yapıya sahip olan ZV-1; üstünde geniş, yüksek kaliteli bir mikrofon sistemi (Stereo) ile birçok kontrol butonu taşıyor.
YouTuber kamerası olarak tanımlanan Sony ZV-1 içerisinde, 20 MP değerinde 1 inçlik CMOS sensörünün yanı sıra hızlı 24-70 mm f/1,8-2,8 lens de bulunuyor. Ayrıca 4K çözünürlükte 30 FPS video kaydını destekleyen kamera, 1080p çözünürlükte 120 FPS’e çıkıyor.
Bokeh ve güzelleştirme filtreleri taşıyan Sony ZV-1, çok gelişmiş sürekli bir otomatik netleme sistemine de sahip. Alpha serisinden gelen göze kilitlenme özellikli bir AF sistemi kullanan ürün, yapay zeka temelli obje tanıma ve takip etme altyapısını da taşıyor. Ayrıca yüz öncelikli otomatik pozlama sayesinde yürürken çevrenizdeki ışık durumu değişse dahi kamera, yüzünüze odaklama yapıldığından emin oluyor.
Sony’in yeni kamerasında 3,5 mm harici mikrofon girişi ve Sony marka mikrofonları destekleyen çoklu giriş seçeneği de bulunuyor. 294 gram ağırlığındaki kamera, ek olarak satın alınabilen özel bir mini tripod sayesinde uzaktan da kontrol edilebiliyor.
Sony ZV-1, bu özellikleri ile birçok içerik üreticileri ve vlogger tarafından tercih edilecek gibi duruyor. ABD fiyatı 799 dolar olarak açıklanan kameranın 11 Haziran‘dan itibaren satışa sunulması bekleniyor. Türkiye pazarına da gelmesi beklenen söz konusu ZV-1 modelinin ne zaman geleceği ise henüz netlik kazanmadı.
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BenQ, yeni fotoğrafçı monitörlerini Türkiye’de satışa sundu!
BenQ AQCOLOR teknolojisine sahip profesyonel fotoğrafçı monitörlerini Türkiye’de satışa sundu. AQCOLOR teknolojisiyle birlikte grafik tasarım, fotoğrafçılık ve video post prodüksiyonunda profesyonel çalışmalar için üretildi.
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Şu anda SW240, SW2700PT, SW270c ve SW271 modelleri Türkiye’de satışa çıkan 24 ve 27 inçlik farklı modelleri bulunan SW serisi monitörlerin 2K ve 4K seçenekleri de mevcuttur.
AQCOLOR teknolojisiyle daha profesyonel yaşam!
AQCOLOR teknolojisi; grafik tasarım, fotoğrafçılık ve video post-prodüksiyonundaki profesyonel çalışmaların doğru şekilde yeniden üretilmesi için tasarlanmıştır. AQCOLOR özellikli PD, SW ve PV Serilerindeki BenQ DesignVue, PhotoVue ve VideoVue profesyonel monitörleri, endüstri standartlarını karşılayan renk gamlarını tutarlı hale getirir.
PhotoVue Serisi Monitörler – SW Serisi
Uluslararası Renk Konsorsiyumu (ICC) ve Uluslararası Standartlar Organizasyonu’na (ISO) aktif olarak katılan BenQ renk uzmanları tarafından geliştirilen AQCOLOR teknolojisi, BenQ SW Serisi fotoğrafçı monitörlerinin sRGB, Adobe RGB, Rec.709 ve DCI-P3 gibi dünya çapında endüstri renk standartlarının tam olarak üretmesini sağlar.
AQCOLOR özellikli SW Serisi PhotoVue Fotoğrafçı Monitörleri, gelişmiş RGB bit renk tablosu (LUT) sunuyor. Hassas, Delta E ≤ 2 renk performansı ile Adobe RGB geniş renk gamı ve sRGB ile % 100’ü ile profesyonel görüntüler üretir.
Profesyoneller tarafından onaylı dizayn!
BenQ’nun PhotoVue serisindeki SW monitörler CalMAN Verified ve PANTONE Validated logolarına sahiptir.
Pantone Color Institute grafik, moda, kozmetik gibi birçok sektörde kullanılan güvenilir bir renk sistemi olarak dünya çapında tanınmaktadır. Profesyoneller, renk doğruluğunu ekranlarda veya çıkış cihazlarında kritik öneme sahip bir bileşen olarak görülüyor. Pantone tarafından değerlendirilen ve onaylanan “Pantone Validated” logosu ile tanımlanan modelleri ararlar.
CalMAN renk kalibrasyon yazılımı dünya genelinde profesyonellerin tercih ettiği ekran kalibrasyonu çözümüdür. Verified by CalMAN sertifikası, her BenQ ekranının kutudan çıktığı gibi doğru ve birden fazla endüstri standardı renk gamı için doğru olduğu anlamına gelir.
BenQ SW serisi ile 10 bit renk derinliği
SW serisi, doğal renk geçişleri ve ince gölgeleme için bir milyardan fazla renk gösteren gama düzeltmesiyle 16 bitlik bir tablodan (LUT) 10 bit panel ile en ipeksi ve en yumuşak renk geçişlerini garanti eder.