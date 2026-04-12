Samsung’un teknoloji dünyasında büyük ses getirmesi beklenen yaz dönemi planları, sızdırılan yeni bilgilerle birlikte netleşmeye başladı. Şirketin özellikle Samsung Wide Fold ismi verilen yeni bir konsept üzerinde çalıştığı ve bu cihazı yakın zamanda kullanıcılarla buluşturacağı iddia ediliyor. Temmuz ayının sonlarına doğru gerçekleştirilmesi beklenen Galaxy Unpacked etkinliği, mobil dünyadaki dengeleri tamamen değiştirebilir. Peki, Samsung Wide Fold ile birlikte gelecek olan bu yenilikler kullanıcı deneyimine nasıl yansıyacak?

Samsung Wide Fold lansman tarihi ve sızdırılan ilk teknik özellikler

Sektör kaynaklarından gelen son haberlere göre Samsung, yeni ürünlerini tanıtmak üzere Londra’da görkemli bir sunum hazırlığı içerisinde bulunuyor. 22 Temmuz gibi bir tarihin işaret edildiği bu büyük Galaxy Unpacked buluşmasında, merakla beklenen Galaxy Z Fold 8 modelinin de sahne alacağı tahmin ediliyor. Ancak asıl sürprizin, standart modellerden daha geniş bir yapıya sahip olan Samsung Wide Fold cihazı olacağı söyleniyor.

Bu yeni katlanabilir telefon modelinin piyasaya çıkacak olması, bazı kullanıcıların aklına Galaxy Z Fold 8 serisinin akıbetini getirse de iddialar her iki modelin de farklı kitlelere hitap edeceğini savunuyor. Samsung markasının bu hamlesi, özellikle Avrupa pazarındaki gücünü pekiştirmek ve farklı ekran oranları arayan profesyonel kullanıcılara hitap etmek olarak yorumlanıyor. Seriye eklenecek olan “Wide” yani geniş versiyon, üretkenlik odaklı bir kullanım vadediyor.

Cihazın teknik donanımına dair sızan ilk detaylar ise oldukça dikkat çekici görünüyor. Samsung Wide Fold modelinin 7.6 inç büyüklüğünde devasa bir ana ekrana ve 4.800 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olacağı belirtiliyor. Ayrıca ekranın 4:3 gibi alışılmışın dışındaki bir en-boy oranıyla gelmesi, tablet deneyimine en yakın katlanabilir telefon tecrübesini yaşatmayı amaçlıyor.

S Pen desteği ve yenilikçi kalem teknolojisi

Samsung kullanıcılarını en çok heyecanlandıran detaylardan bir diğeri ise kalem desteği konusu oldu. Firmanın MX iş birimi direktörü Kang Min-seok, daha önceki açıklamalarında katlanabilir telefon modelleri için S Pen’in önemine vurgu yapmıştı. Şirketin, bu akıllı kalem teknolojisini daha ince ve yenilikçi bir yapıyla geri getirmeyi düşündüğünü ifade edebiliriz. Eğer bu planlar gerçekleşirse, Samsung Wide Fold kalemle kontrol edilebilen en işlevsel cihazlardan biri haline gelebilir.

Kalem desteği sadece yazı yazmak değil, aynı zamanda fotoğraf düzenleme ve hassas tasarım işleri için de vazgeçilmez bir özellik sunuyor. Samsung Wide Fold modelinde sunulması beklenen bu desteğin, cihazın kalınlığını artırmadan nasıl entegre edileceği ise büyük bir mühendislik sorusu olarak masada duruyor. Şirketin Ar-Ge kaynaklarını bu yönde seferber ettiği ve S Pen deneyimini optimize etmek istediği iddia ediliyor.

Hazırlanan bu yeni cihazın lansman yeri olarak Londra’nın seçilmesi, Samsung markasının Avrupa’daki katlanabilir pazar payını artırma isteğini simgeliyor. New York’tan Londra’ya taşınan bu küresel sahne, Galaxy Unpacked etkinliğinin vizyonunu da genişletiyor. Sektördeki rakiplerin de benzer form faktörleri üzerinde çalıştığı düşünüldüğünde, önümüzdeki dönem katlanabilir teknolojiler için bir kırılma noktası olabilir.

4.800 mAh pil kapasitesi, Samsung Wide Fold gibi yüksek çözünürlüklü ve çift ekranlı bir cihaz için oldukça kritik bir sınır. Geniş ekranların tükettiği yüksek enerji miktarı göz önüne alındığında, cihazın güç yönetiminin ne kadar verimli olacağı merak konusu. Görünüşe göre Samsung, yeni nesil donanımlarıyla hem performansı hem de pil ömrünü bir arada sunmaya kararlı.

