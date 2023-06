Samsung Galaxy Z Fold 5‘in piyasaya sürülmesini heyecanla beklerken, şirketin bir sonraki ürünü Galaxy Z Fold 6 hakkında spekülasyonlar dönmeye başladı. Tech_Reve adlı teknoloji uzmanı, Z Fold 6’nın kayda değer tasarım değişiklikleri getirebileceğini, özellikle de telefonun kapak ekranının en-boy oranında Google’ın Pixel Fold’undan esinlenilebilecek bir değişim olabileceğini öne sürdü.

Kaynağa göre Galaxy Z Fold 6, Z Fold 4 ve yakında çıkacak olan Z Fold 5’teki 50MP ISOCELL GN3 sensörünü koruyabilir ve bu da kamera yükseltmesi bekleyenler için bir hayal kırıklığı olabilir. Ancak asıl ilgi çekici yön, telefonun ekran boyutlarındaki olası değişikliklerde yatıyor.

The disappointing aspect of the Fold 6 is that it uses the same image sensor as the Fold 5.

The major update of the Fold 6 is the change in the aspect ratio of the external display. https://t.co/RVp454lNbw

— Revegnus (@Tech_Reve) June 20, 2023