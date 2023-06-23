Samsung Galaxy Z Fold 5‘in piyasaya sürülmesini heyecanla beklerken, şirketin bir sonraki ürünü Galaxy Z Fold 6 hakkında spekülasyonlar dönmeye başladı. Tech_Reve adlı teknoloji uzmanı, Z Fold 6’nın kayda değer tasarım değişiklikleri getirebileceğini, özellikle de telefonun kapak ekranının en-boy oranında Google’ın Pixel Fold’undan esinlenilebilecek bir değişim olabileceğini öne sürdü.

Kaynağa göre Galaxy Z Fold 6, Z Fold 4 ve yakında çıkacak olan Z Fold 5’teki 50MP ISOCELL GN3 sensörünü koruyabilir ve bu da kamera yükseltmesi bekleyenler için bir hayal kırıklığı olabilir. Ancak asıl ilgi çekici yön, telefonun ekran boyutlarındaki olası değişikliklerde yatıyor.

The disappointing aspect of the Fold 6 is that it uses the same image sensor as the Fold 5. The major update of the Fold 6 is the change in the aspect ratio of the external display. https://t.co/RVp454lNbw — Revegnus (@Tech_Reve) June 20, 2023

Şu anda Galaxy Z Fold 4, 23,1:9 en boy oranına sahip. Sızıntı, Samsung’un Galaxy Z Fold 6 için daha geniş bir en boy oranı deneyebileceğini ve muhtemelen önceki Samsung modellerinden daha geniş bir ekran kullanan Google’ın Pixel Fold’unun tasarım stratejisini taklit edebileceğini öne sürüyor. Bu değişiklik, Honor Magic Vs (21.3:9), vivo X Fold 2 (21:9) ve Google’ın Pixel Fold (17.4:9) gibi katlanabilir telefonlarda görülen daha geleneksel en-boy oranlarına doğru bir tasarım kayması anlamına gelebilir.

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Ancak, bunların ön spekülasyonlar olduğunu ve şüpheyle yaklaşılması gerektiğini belirtmek önemlidir. Kaynak spesifik ayrıntılar vermiyor ve Samsung’un tasarım ve stratejisi, kullanıcı geri bildirimleri ve henüz piyasaya sürülmemiş Galaxy Z Fold 5’in performansı dahil olmak üzere çok sayıda faktöre bağlı olarak değişebilir.

Yaklaşan Galaxy Z Fold 5, Samsung’un önümüzdeki ay Güney Kore’de düzenleyeceği Unpacked etkinliğinde Galaxy Z Flip 5 ile birlikte tanıtılacak ve alacağı tepkiler Z Fold 6 da dahil olmak üzere gelecekteki modellerin tasarım yönünü etkileyebilir. Şimdilik bu söylentiler, Samsung’un katlanabilir telefon serisi için gelecekteki olası gelişmelere ilgi çekici bir bakış sunuyor.