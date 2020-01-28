Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Z Flip tüm detaylarıyla netleşti!
Galaxy Bloom kod adıyla geliştirilen Samsung Galaxy Z Flip, şimdiye kadar pek çok sızıntı ile gündeme geldi. Ortaya çıkan son bilgiler ise katlanır konseptteki kapaklı telefonun tüm detaylarını kesin bir şekilde netleştiriyor.
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Samsung Galaxy Z Flip: Tasarımı, özellikleri ve fiyat bilgisi!
Kompakt bir tasarıma ve yenilikçi özelliklere sahip olan Galaxy Z Flip’in öne çıkan noktası, şüphesiz ki katlanabilir yapıdaki ekranı oluyor. İlk katlanabilir modeli Galaxy Fold’dan gereken dersleri çıkaran Samsung, yeni telefonunun tasarımında ince eleyip sık dokumuş. Ortasında bulunan menteşe sistemi sayesinde dikey olarak katlanabilen telefon, böylece 2000’li yıllardaki kapaklı telefonlara bir gönderme yapıyor. 70 – 110 derece arasındaki bir açı ile açılan kapağın altında ise Infinity Flex adlı esnek ekran teknolojisi bulunuyor. Cihazın yan kısmına konumlandırılan parmak izi okuyucu da dikkat çekici detaylar arasında yer alıyor.
6.7 inç boyutunda ve Full HD+ çözünürlüğündeki ana ekran, 22:9’luk formatı sayesinde uzun bir form faktörüne bürünüyor. Katlanır ekranın korunmasını sağlayan film tabaka, Galaxy Fold’a kıyasla oldukça inceltilmiş ve kullanıcının kolayca sökemeyeceği şekilde sabitlenmiş. Arka kamera hizasına konumlandırılan 1.06 inçlik Super AMOLED ekran ise saat ve bildirimleri göstermek için Always On Display özelliğini barındırıyor.
Gücünü Qualcomm Snapdragon 855+ işlemciden alacağı daha önce belli olan telefon, 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama ile gelecek. Bununla birlikte Samsung Galaxy Z Flip modelinde microSD kart desteği bulunmayacak. Kamera cephesinde 12+12 megapiksel çözünürlüklü çift arka kamera barındıran telefonun ekran deliğinde ise 10 megapiksel çözünürlüklü bir kamera yer alacak.
3.300 mAh kapasiteli bir bataryaya ev sahipliği yapan Galaxy Z Flip, 15W hızlı şarj ve 9W kablosuz şarj desteği ile dikkat çekiyor. Samsung One UI 2.0 arayüzü ve Android 10 işletim sistemi ise katlanabilir telefonun teknik özelliklerini tamamlıyor.
Samsung Galaxy Z Flip’in 14 Şubat’tan itibaren Avrupa pazarında satışa sunulması planlanıyor. Bu da katlanabilir telefonun önümüzdeki günlerde tanıtılacağını belli ediyor. Son olarak elde edilen bilgilere göre telefonun 1.500 Euro’luk fiyat etiketiyle piyasaya çıkacağını belirtelim.
Akıllı Telefonlar
Alibaba Group, katlanabilir akıllı telefon patenti aldı
Dünyanın en büyük e-pazar yeri platformu olan Aliexpress’in sahibi Alibaba Group, patentini aldığı katlanabilir telefon konsepti ile gündeme geldi. Tasarımıyla dikkat çeken akıllı telefon, şirket için yeni bir pazara girişin habercisi olabilir.
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E-ticaret devi Alibaba Group, aldığı katlanabilir telefon patentiyle şaşırttı!
Geçtiğimiz günlerde WIPO tescili gerçekleşen endüstriyel tasarım, Alibaba Group’a ait katlanabilir telefon çalışmasını gözler önüne seriyor. Konsept olarak Samsung Galaxy Z Flip modeline benzeyen ürün, kapak formundaki rakibine kıyasla dikey olarak iki kez katlanıyor. Bu da oldukça uzun ekrana sahip olan cihazı kapalı konumdayken kare haline getiriyor. Arka tarafta yer alan ikinci ekran ise ana ekran katlandıktan sonra kullanıma hazır hale geliyor.
Alınan patent doğrudan ekran teknolojisine yönelik olduğu için cihazın teknik özellikleri ile ilgili herhangi bir bilgi bulunmuyor. Ancak arka kameranın bulunduğu yerde ikinci ekranın yer alması, bu alanda daha farklı bir tasarımın bulunabileceğine işaret ediyor.
Alibaba Group’un tasarladığı çift ekranlı ve katlanabilir akıllı telefonun üretime geçip geçmeyeceği henüz bilinmiyor. Verilen bilgiye göre e-ticaret devinin bu patenti kiralamak üzere tescillediği veya telefonu doğrudan üçüncü parti iş ortaklarına (OEM) ürettireceği belirtiliyor. Bunun yanı sıra Alibaba’nın son dönemde çeşitli sektörlere stratejik yatırımlarda bulunması da ortaya çıkan telefonun üretilmesine dair iddiaları kuvvetlendiriyor.
Akıllı Telefonlar
OnePlus 8 serisinde kablosuz şarj desteği sunulabilir
OnePlus 8 serisinde diğer serilerde kullanılmayan kablosuz şarj desteğinin kullanıcılara sunulması bekleniliyor. Twitter üzerinden paylaşılan gönderide cihazın tasarım dili ve şarj desteği sızdırıldı.
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Fiyat performans oranı yüksek akıllı telefonlarıyla tanınan OnePlus’ın 2020 yılı ilk yarısında üç yeni cihaz tanıtması bekleniliyor. Geçtiğimiz senelerde ana model ve “Pro” modelleri ile öne çıkan şirketin bu sene “Lite” olarak adlandıracağı bir modeli de piyasaya süreceği tahmin ediliyor. Daha uygun fiyatlı cihazı ile daha çok kullanıcıya ulaşması beklenilen yeni seri ile ilgili sızıntılar devam ediyor. Twitter üzerinden cihaz sızıntılarını paylaşan Max J. adlı kullanıcı “Bir profosyenel gibi şarj edin.” yazısı ile bir görsel paylaştı. Paylaşılan görselde iddia edilen cep telefonunun OnePlus 8 serisinden bir cihazın olacağı söyleniliyor. Kablosuz şarj istasyonu üzerine konumlandırılan akıllı telefonun sol üst kısımında ise ön kamera için ayrılmış bir delik göze çarpmakta. Görselin ilüstrasyon çalışması olduğunu onaylayan Max J, cihazın yeni OnePlus telefonu olduğunu spesifik olarak belirtmezken kıvrımlı kenar ve delikli ekranı nedeniyle yeni serinin sızınıtsını paylaştığı düşünülüyor.
OnePlus 8 Pro tahmin edilen teknik özellikleri
İşlemci:
Qualcomm SM8150 Snapdragon 855+ (7 nm), Sekiz çekirdek (1×2.96 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.78 GHz Kryo 485)
Grafik birimi:
(700 MHz)
Depolama ve RAM :
128GB, 8GB RAM
Batarya:
30W Warp Şarj, kablosuz şarj
Ekran:
Fluid AMOLED, 6.65 inç 108.6 cm2, %88.3 ekran kasa oranı, 1440 x 3120 piksel, 19.5:9 görüntü oranı, inç başına düşen piksel miktarı 517 ppi, Corning Gorilla Glass 6, HDR10+ 90Hz tazeleme hızı
Arka Kamera:
48 MP, f/1.6, (ana), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF, Lazer Otamatik Odak, OIS
8 MP, f/2.4, (telefoto), 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optik zoom
16 MP, f/2.2, 13mm (ultra-geniş açı)
Ön Kamera:
16 MP, f/2.0, 25mm , 1/3.1″, 1.0µm
İşletim sistemi:
Android 10.0; OxygenOS 10.0
Akıllı Telefonlar
Realme ve POCO yöneticileri Twitter’da birbirine girdi!
Realme ve Poco, marka bazlı olarak kullanıcıları için fiyat/performans sınıfı ürünler üreten iki dev marka. Fakat, markalar arası rekabet bazen büyük kavgalara da neden olabiliyor.
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Hindistan’da faaliyet gösteren iki şirket, dünya çapında premium cihazlar üreten ve bu cihazları yüksek fiyata satan şirketlere nazaran daha bütçe sınıfı ürünleriyle karşımıza çıkıyorlar. Fakat, bahsettiğimiz iki şirkette aynı klasmanda yarışırken bazen sürtüşmeler yaşayabiliyorlar.
Bugün de bu sürtüşmelerden biri Twitter üzerinde patlak verdi. Olay, C Manmohon adlı POCO’nun Hindistan Genel Müdürü ile realme’nin Hindistan CEO’su Madhav Sheth arasında gerçekleşti.
Olayın yaşanmasının temel sebebi, POCO’nun yeni tanıtacağı amiral gemisi için hazırladıkları reklam stratejisinden kaynaklanıyor. Hazırladıkları internet sitesine girdiğiniz zaman hangi telefon modelini kullanıyorsanız ona göre cevap alıyorsunuz. Bir diğer unsur ise POCO CEO’sunun tanıtacakları telefonla ilgili attığı tweet’ler. Atılan tweet’de gerçek X yeniden tanımlanıyor cümleleri geçiyor. Kullanılan X kelimesi de realme’nin yakın zamanda tanıttığı Realme X2 cihazını işaret ediyor.
A real innovative brand and market leader won't behave like that.
Basic dignity and ethics should be maintained no matter how insecure you are of your competitor's growth.
We will focus on making #realme the best in 2020. Rest is their choice, we don't bother. https://t.co/ev2zhAV47Y
— Madhav 's Lifestyle (@MadhavSheth1) January 28, 2020
Bu yaşananların üzerine ilk olarak cevap, POCO’dan geldi. Yukarıda görebileceğiniz tweet’de Madhav şu açıklamalarda bulundu.
Gerçek inovasyon markası ve market lideri böyle olmaz. Her ne olursa olsun saygınlığınız ve ahlaki prensiplerinizi markanız büyürken korumanız gerekir.
Realme CEO’su C Manmohon ise çok daha alaycı bir tavır takınarak şu ifadeleri kullandı.
Gülünç! Hemen hemen her şeyi kopyalayan gerçek Copycat(kopyacı) markası, bize ders veriyor. Tavsiye yerine, belki de satış yapmayı kesip orjinal fikirler vermeye kendinizi adayabilirsiniz. Neden hiç, son çeyrekte satışlarınızın %50 düştüğüne bakmıyorsunuz? X etkisi patron!!
Umarız, yakın zamanda savaş sonlanır ve böylesine nadide markaların ürünlerini piyasada görmenin gururunu yaşamaya devam ederiz.