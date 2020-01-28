Samsung Galaxy Z Flip tüm detaylarıyla netleşti!

Galaxy Bloom kod adıyla geliştirilen Samsung Galaxy Z Flip, şimdiye kadar pek çok sızıntı ile gündeme geldi. Ortaya çıkan son bilgiler ise katlanır konseptteki kapaklı telefonun tüm detaylarını kesin bir şekilde netleştiriyor.

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Samsung Galaxy Z Flip: Tasarımı, özellikleri ve fiyat bilgisi!

Kompakt bir tasarıma ve yenilikçi özelliklere sahip olan Galaxy Z Flip’in öne çıkan noktası, şüphesiz ki katlanabilir yapıdaki ekranı oluyor. İlk katlanabilir modeli Galaxy Fold’dan gereken dersleri çıkaran Samsung, yeni telefonunun tasarımında ince eleyip sık dokumuş. Ortasında bulunan menteşe sistemi sayesinde dikey olarak katlanabilen telefon, böylece 2000’li yıllardaki kapaklı telefonlara bir gönderme yapıyor. 70 – 110 derece arasındaki bir açı ile açılan kapağın altında ise Infinity Flex adlı esnek ekran teknolojisi bulunuyor. Cihazın yan kısmına konumlandırılan parmak izi okuyucu da dikkat çekici detaylar arasında yer alıyor.

6.7 inç boyutunda ve Full HD+ çözünürlüğündeki ana ekran, 22:9’luk formatı sayesinde uzun bir form faktörüne bürünüyor. Katlanır ekranın korunmasını sağlayan film tabaka, Galaxy Fold’a kıyasla oldukça inceltilmiş ve kullanıcının kolayca sökemeyeceği şekilde sabitlenmiş. Arka kamera hizasına konumlandırılan 1.06 inçlik Super AMOLED ekran ise saat ve bildirimleri göstermek için Always On Display özelliğini barındırıyor.

Gücünü Qualcomm Snapdragon 855+ işlemciden alacağı daha önce belli olan telefon, 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama ile gelecek. Bununla birlikte Samsung Galaxy Z Flip modelinde microSD kart desteği bulunmayacak. Kamera cephesinde 12+12 megapiksel çözünürlüklü çift arka kamera barındıran telefonun ekran deliğinde ise 10 megapiksel çözünürlüklü bir kamera yer alacak.

3.300 mAh kapasiteli bir bataryaya ev sahipliği yapan Galaxy Z Flip, 15W hızlı şarj ve 9W kablosuz şarj desteği ile dikkat çekiyor. Samsung One UI 2.0 arayüzü ve Android 10 işletim sistemi ise katlanabilir telefonun teknik özelliklerini tamamlıyor.

Samsung Galaxy Z Flip’in 14 Şubat’tan itibaren Avrupa pazarında satışa sunulması planlanıyor. Bu da katlanabilir telefonun önümüzdeki günlerde tanıtılacağını belli ediyor. Son olarak elde edilen bilgilere göre telefonun 1.500 Euro’luk fiyat etiketiyle piyasaya çıkacağını belirtelim.