Samsung Galaxy Z Flip reklamı, Oscar ödül töreninde yayınlandı!

Koreli teknoloji devinin yeni tanıtacağı katlanabilir telefonu Samsung Galaxy Z Flip, bu kez Oscar Akademi Ödülleri töreninde göründü. Telefonun tüm tasarım detaylarını gözler önüne seren reklam filmi törende dikkat çekti.

Unpacked etkinliği için hazırlanan reklamda Samsung Galaxy Z Flip‘in tasarımı net bir şekilde görüldü. Aynı zamanda telefon içinde ön yüklü gelen uygulamaların katlanabilir formdaki cihaza uygun şekilde optimize edildiği de reklam videosunda göze çarpan detaylar arasında. Reklam videosunda dikkat çeken bir diğer detay ise cihaz katlanmış halde iken dışa bakan küçük ekranı oldu. Videodaki görüntülere göre bu ufak ekran üzerinden, Samsung Galaxy Z Flip katlı halde iken gelen arama bilgisi görülebilecek.

Samsung just showed off its new Fold during an Oscars commercial. That’s one way to announce something. pic.twitter.com/rtSJ3jvkif

— Mark Gurman (@markgurman) February 10, 2020