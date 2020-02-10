Mobil
Samsung Galaxy Z Flip reklamı, Oscar ödül töreninde yayınlandı!
Koreli teknoloji devinin yeni tanıtacağı katlanabilir telefonu Samsung Galaxy Z Flip, bu kez Oscar Akademi Ödülleri töreninde göründü. Telefonun tüm tasarım detaylarını gözler önüne seren reklam filmi törende dikkat çekti.
Unpacked etkinliği için hazırlanan reklamda Samsung Galaxy Z Flip‘in tasarımı net bir şekilde görüldü. Aynı zamanda telefon içinde ön yüklü gelen uygulamaların katlanabilir formdaki cihaza uygun şekilde optimize edildiği de reklam videosunda göze çarpan detaylar arasında. Reklam videosunda dikkat çeken bir diğer detay ise cihaz katlanmış halde iken dışa bakan küçük ekranı oldu. Videodaki görüntülere göre bu ufak ekran üzerinden, Samsung Galaxy Z Flip katlı halde iken gelen arama bilgisi görülebilecek.
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Samsung just showed off its new Fold during an Oscars commercial. That’s one way to announce something. pic.twitter.com/rtSJ3jvkif
— Mark Gurman (@markgurman) February 10, 2020
Samsung Galaxy Z Flip ile sunulması beklenen özelliklere bakacak olursak, cihaza Qualcomm Snapdragon 855+ platformunun güç vermesi bekleniyor. Cihazın, görüntüleme birimi tarafında 6.7 inç boyutunda Dinamik Amoled panele sahip olacağı tahmin ediliyor. 3300 mAh kapasiteli olması beklenen bataryasını ise 15 W hızlı şarj besleyecek. Ortaya çıkan görüntülere göre telefon arkada geniş ve ultra geniş açılı olmak üzere çift 12 megapiksel çözünürlüklü kamera ile gelecek. Ön tarafta ise 10 megapiksel çözünürlüklü bir selfi kamerası görev yapacak. Samsung Galaxy Z Flip’in yazılım tarafında, Android 10 temelinde One UI 2.0 arayüzü ile piyasaya çıkması bekleniyor. Tasarımıyla göz dolduracak cihazın 1400$ fiyat etiketine sahip olması söz konusu. Cihazın tüm özellikleri ve fiyatı 11 Şubat 2020 tarihinde Türkiye saati ile 21:00’da yapılacak Samsung’un Unpacked etkinliğinde kesinleşecek. Etkinliği link üzerinden izleyebilirsiniz.
Mobil
Nvidia, MWC 2020 etkinliğine katılmayacak!
Bu yıl yapılacak MWC 2020 etkinliğine teknolojiden çok Koronavirüs damga vurdu. Ericsson ve LG‘den sonra fuara katılmayacak firmalar arasına grafik sektörünün lider üreticisi Nvidia da katıldı.
Fuarın ana sponsorlarından biri olan Nvidia, bugün itibariyle www.blogs.nvidia.com üzerinden yazılı bir açıklama yayımladı. Firma, Koronavirüs tehlikesine dikkat çekerek çalışanlarını bu yıl İspanya’nın Barcelona kentinde düzenlenecek MWC 2020 etkinliğine göndermeyeceğini fuar yönetimine bildirdiğini açıkladı. Açıklamada “MWC etkinlik yöneticisi GSMA‘ya çalışanlarımızı bu yılki etkinliğe göndermeyeceğimizi bildirdik. Koronavirüs çerçevesinde toplum sağlığı riskleri göze alındığında, meslektaşlarımızın, ortaklarımızın ve müşterilerimizin güvenliğini sağlamak en büyük önceliğimizdir. MWC Barcelona, dünyanın en önemli teknoloji konferanslarından biri. Biz de yapay zeka, 5G ve vRAN teknolojileri ile ilgili çalışmalarımızı sektörle paylaşmayı dört gözle bekliyoruz. Etkinliğe katılmadığımız için çok üzgünüz, ancak doğru kararın bu olduğuna inanıyoruz. GSMA’nın tüm katılımcıların güvenliğini sağlamaya yönelik çabalarına minnettarız.” ifadelerine yer verildi.
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Fuara katılmayacağını açıklayan ilk Amerikan menşeli marka olan Nvidia, yapay zeka alanında yapılacak 10 ayrı oturuma ev sahipliği yapma amacıyla GSMA ile ortaklığa gitmişti. Aynı zamanda Yapay Zeka İnovasyon Merkezi ile katılımcılara 5G ve yapay zeka alanında deneyimler sunmayı vadeden firma maalesef tüm bunlardan vazgeçti. Elbette yapay zeka ile ilgili oturumların Nvidia çalışanları olmadan yapılması da söz konusu olabilir.
Qualcomm, Lenovo, Motorola, Xiaomi, Vivo ve Honor gibi pek çok marka fuara katılacağını açıkladı. Yinede bu yıl Nvidia gibi büyük oyuncuların katılmamasıyla öncekilerden farklı ve eksik bir MWC etkinliği olacağa benziyor.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 10 ve 10 Pro, 23 Şubat’ta resmen tanıtılıyor!
Xiaomi Mi 10 serisine ait sızıntı haberler günlerdir gündemi meşgul ediyordu. Şirket, Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile Mi 10 serisini 23 Şubat’ta İspanya’nın Barcelona şehrinde resmi olarak tanıtacağını duyurdu.
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Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro resmi lansman tarihi 23 Şubat olarak duyuruldu
Lights…? READY!
Camera…? READY!
ACTION!#Mi10 series…See you on Feb. 23! #LightsCameraAction pic.twitter.com/tTBzaK5faP
— Xiaomi #First108MPPentaCam (@Xiaomi) February 8, 2020
Günlerdir konuşulan ve daha önce 13 Şubat olarak belirlenen Xiaomi Mi 10 serisi için lansman tarihi artık resmen netleşti. En yeni nesil Snapdragon 865 işlemci, 108 MP kamera, 66W hızlı şarj desteği ve UFS 3.0 gibi özellikler ile kullanıcıların merak konusu olan amiral seri, 23 Şubat’ta resmi olarak tanıtılacak. Tanıtımın MWC 2020‘nin kapsamında yapılması bekleniyor.
Xiaomi Mi 10 çifti son zamanlarda ortaya çıkan bir promosyon afişinde görüldü ve tasarımı bir çok yönüyle beğenildi. Her iki model de işlemci kısmında gücünü Snapdragon 865‘ten alıyor. Xiaomi Mi 10‘da kullanılan panelin 90Hz olması bekleniyor. Ayrıca gelen haberler doğrultusunda en düşük versiyonun 8 GB RAM ile satışa sunulacağı yönünde. Serinin Pro versiyonu ise 5.250 mAh batarya, 66W hızlı şarj desteği ve sadece 35 dakikalık tam dolum süresi ile vanilya modelden farklılıklar içeriyor. Ayrıca ekran kısmında ise bizi 6.4 inç büyüklüğünde, Full HD+ ve 120Hz OLED panelin karşılaması bekleniyor. Pro sürüm, 16 GB‘a kadar hızlı LPDDR5 RAM ve UFS 3.0 depolama ile performanstan asla ödün vermeyecek bir yapıda tasarlanmış. Serinin Pro versiyonu için gerçekten tüm amiralleri tahtından etmeye geliyor desek sanırım kağıt üzerinde yanlış bir düşünce olmaz. Şirketin bugüne kadar olan başarısındaki en büyük etkenlerden biri uygun fiyatlı modeller sunabiliyor olmasıydı. Performans ve kamera açısından yine büyük başarı elde etmesi beklenen amirallerin fiyat/performans skalası nasıl olacak, hep birlikte göreceğiz.
Mobil
Huawei telefonlar, ön yüklü 70 uygulama ile gelecek!
Amerika tarafından ticari yasaklar uygulanan Huawei, çözüm arayışlarına her gün bir yenisini ekliyor. Son olarak Çin’in lider teknoloji markasının, yeni tanıtılacak akıllı telefonlarında 70 kadar popüler uygulamayı ön yüklü sunacağı söyleniyor.
Huawei, kapalı kapılar ardında gazetecilere yaptığı bir sunum ile gündeme geldi. Kaynağı gizlenen habere göre firma Amerika’nın uyguladığı ambargoya karşı yapacağı hamleleri gazeteciler ile paylaştı. Paylaşılanlar arasından Huawei Mobil’in, 26 Mart tarihinde tanıtılması beklenen yeni akıllı telefonu P40’ı, yaklaşık 70 adet popüler uygulama ön yüklü şekilde piyasaya süreceği bilgisi dikkat çekti. Söz konusu uygulamaların çeşit ve sayıları ülkelere göre değişkenlik gösterecek. Dev marka bu hamlesindeki temel amacının, kullanıcıları internet üzerinden APK yükleme işleminin risklerinden korumak ve daha akıcı bir deneyim yaşamalarını sağlamak olduğunu belirtti.
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Markanın yapılan ambargo karşısındaki hamleleri bunlarla sınırlı değil. Cihazlarında Google Servisleri’nin bulunmamasının olumsuz etkilerini kullanıcılarına hissettirmek istemeyen marka kendi harita servisini geliştirmek için TomTom markası ile çalışıyor. Aynı zamanda Huawei, Xiaomi, Vivo ve Oppo, Global Developers Service Alliance adında bir topluluk kuruyor. Mart ayında faaliyete geçmesi beklenen topluluğun amacı, dünya genelindeki geliştiriciler için uygulamalarını geliştirebilecekleri tek bir platform yaratmak ve sonrasında uygulamaların bu platform üzerinden farklı markaların uygulama marketlerinde eş zamanlı olarak yayınlanabilmesi. 4 Çinli üreticinin böyle bir oluşuma birlikte gitmekle başarılı olma ihtimallerini fazlasıyla arttırdıklarını söylemek mümkün.
Huawei, Google Servisleri’nin olmamasından dolayı bulunduğu dezavantajlı durumu tersine çevirmek ve rakiplerinden geri kalmamak için elinden geleni yapıyor. Bu çabaların başarıya ulaşıp ulaşmayacağını bize zaman gösterecek.