Akıllı Telefonlar
Galaxy Z Flip ve muhteşem özel tasarımları
Samsung Galaxy Z Flip son zamanlarda birçok sızıntıyla gündemde yerini koruyor. Cihazın iç ve dış tasarımında hangi öğelere sahip olduğundan artık neredeyse eminiz, yine de firma tarafından duyurusu yapılmadan özellikler için kesin olarak konuşmuyoruz. Bununla birlikte içeriden bilgiye sahip, üçüncü parti bir şirket tarafından özellikler erkenden yayınlanabilirdi ve bugün cihaza ait bazı özellikler ve özel tasarımlar, tasarımcı bir firma tarafından yayınlandı.
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Lüks versiyonlar, enfes kaplamalar ve doğru tema seçimleriyle Caviar firması, katlanabilir model için yepyeni 4 tasarımını duyurdu. Firma internet sitesinde, cihaza dair hiçbir bilgiyi belirtmemiş durumda, fakat özel versiyonlarda kullanılan malzemeler ve tasarım detayları açıkca belirtilmiş.
Galaxy Z Flip Joker ve Harley Quinn Tasarımı;
11 adet Oscar adaylığıyla kendinden sıkca söz ettiren yapıma ait bu versiyon, 24 ayar altın ve birinci sınıf malzemelerle tasarlanmış. Cihaz için öngörülen satış fiyatı ise 5.210$ olarak belirlenmiş.
Galaxy Z Flip Karbon Titanyum;
Geleneksel hale gelen, karbon titanyum ve altın baskı versiyonlarıyla dikkat çeken iki muhteşem versiyon daha tanıtıldı. İlk versiyonun arkasında karbon fiber kapaklı bir titanyum çerçeve bulunmakta. Bu çerçeve ile birlikte cihaz çizilmelere karşı ciddi manada koruma elde ediyor. Erkek kullanıcılara hitap etmesi beklenen model için fiyat 5,690$ olarak belirlenmiş.
Galaxy Z Flip Altın;
Gold model de ise 3 boyutlu örgü benzeri bir desenle, 999 ayrı altın parçası kaplı dikkat çeken bir tasarım tekniği kullanılmış.
Kaplamaları ve renkleri itibariyle kadın kullanıcılar için tasarlanan model, hepimiz için oldukça enfes görünüyor. Ek olarak tasarıma pahabiçilen satış fiyatı ise 6.000$ olarak belirtilmiş.
Tasarımları daha yakından görmek isteyenler için firma tarafından yayınlanan video:
Akıllı Telefonlar
Redmi, 5000 mAh bataryalı yeni telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor
Redmi, resmi internet sitesi aracılığı ile 11 şubatta yeni bir telefon tanıtacaklarını duyurdu. Model, bünyesinde ikili kamera sistemini ve 5000 mAh değerinde devasa bir bataryayı da bulunduruyor.
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Şirket, telefon için sloganını “Desh Ka Dumdaar Smartphone” yani “ülkenin güçlü akıllı telefonu” olarak belirtmiş. Buna benzer bir slogan geçtiğimiz eylül ayında piyasaya sürülen Redmi 8A için kullanılmıştı. Bu nedenle yeni modelin adının Redmi 9A olması ihtimali daha da kuvvetleniyor. Telefon ilk olarak Hindistan piyasasında satışa sunulacak. Daha sonra global pazarda da raflarda yerini alacak. Ayrıca telefon ile birlikte bir powerbank tanıtımının da yapılabileceği gelen haberler arasında. Redmi‘nin 11 şubatta yapacağı tanıtımda telefona ve diğer ürünlere ait tüm bilgiler netleşecek.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 10 ile ilgili iki yeni görsel ortaya çıktı!
Xiaomi VP ve Redmi marka genel müdürü Lu Weibing, “Bu arada Pekin’de kar yağdı. Ekteki fotoğraflar tam çözünürlükte değil ancak etkileyici bir zoom aralığı var.” şeklinde bir açıklama yaptı. Bu açıklamanın ardından resmin çekildiği telefon ve kamera merak konusu oldu.
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Paylaşılan görsel Xiaomi Mi 10 tarafından mı çekildi?
Bu görsellerin ardından akıllardaki soru bu resimlerin hangi telefon tarafından çekildiği oldu. Xiaomi Mi 10 Pro veya normal sürüm tarafından çekildiği düşünülüyor. Telefonların 108 MP ana kameraya sahip olacağını biliyoruz ancak zoom tarafında kamera ile ilgili güvenilir bir söylenti yok. 5x zoom kamerayı Xiaomi Mi Note 10‘dan ödünç alabilir veya farklı bir kamera modülü kullanabilir. Ne yazık ki fotoğraf dosyalarında EXIF bilgisi yok, bu yüzden bunu ortaya çıkarmanın bir yolu da yok.
Ayrıca yolda yeni bir Redmi K30 Pro var ancak mevcut kanıtlar telefonun 64 MP ana kamera olacağını ve telefoto içermeyen Xiaomi K30 kamera kurulumuna bağlı kalacağını gösteriyor. Yakın zaman içerisinde yeni kamera özelliklerinin duyurulacağı tahmin ediliyor.
Xiaomi‘nin yeni Mi 10 modellerini 14 Şubatta (Önümüzdeki hafta cuma günü) piyasaya sürmesi bekleniyor. Redmi K30 Pro‘nun bu ay içerisinde açıklanabilmesi olası gözüküyor. Önümüzdeki birkaç gün içinde Xiaomi tarafından çok sayıda teaser ve resmi ayrıntı ortaya çıkacak.
Akıllı Telefonlar
Corona virüsü ASUS’u da vurdu.
Corona virüsü insanlardan sonra elektronik piyasasını da etkisi almaya başladı. Güncel rakamlarda 14,500 insana bulaşan virüs Dünya Sağlık Örgütü tarafından takibe alındı. Piyasalarda da etkisini göstermeye başlayan virüsün son kurbanı ASUS oldu.
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Peki Corona virüsü ASUS’a ne yaptı?
Çin‘de büyük bir kriz oluşturan ve şehirlerin karantinaya alınmasına kadar giden Corona virüsü, birçok elektronik devinin ülke genelinde mağaza, ofis ve hatta fabrikalarını kapatmasına neden oldu. Bir diğer elektronik devi Tayvan menşeli ASUS da, Çin’deki Corona virüsünden etkilenen firmalar arasında yerini aldı. Zira geçtiğimiz temmuz ayında tanıttığı “oyuncu telefonu” temalı cihazı ROG Phone 2′yi Hindistan‘da stoklardan “geçici olarak” kaldıran firma kullanıcılarına ve hayranlarına bir özür mesajı yayınladı. ASUS’un Hindistan ofisinin Twitter üzerinden yaptığı açıklama da, doğrudan Çin adı verilmese de, cihazın tedarik zincirinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle geçici olarak stoklardan kaldırıldığını ve hayranların favorisi olan telefonun en kısa zamanda tekrar stoklara gireceği belirtildi.
An open letter to our fans who’ve been waiting to buy the #ROGPhoneII. Thank you for your patience. #WorshippedByGamers #LovedByTechGurus pic.twitter.com/PgtjaojHOa
— ASUS India (@ASUSIndia) February 1, 2020
Tam olarak dönüş tarihi belli olmayan cihaz, Amazon gibi üçüncü parti sitelerde stokta ve alınabilir bir şekilde sahiplerini bekliyor. Ancak ASUS‘un Hindistan‘daki anlaşmalı perakende ortağı Flipkart‘da telefon stoklardan kaldırıldı. Qualcomm‘un Snapdragon 855+ işlemcisinden gücünü alan cihaz aynı zamanda 12GB RAM ve 256GB dahili depolama ile birlikte bizleri karşılıyor. Arkasında yer alan 48 megapiksel + 13 megapiksellik iki, ön tarafta ise 24 megapiksellik tek kamera bulunuyor.