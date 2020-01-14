Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Z Flip, 3C sertifika testinde görüntülendi!
Samsung Galaxy Fold Bloom‘un bir isim değişikliğiyle beraber Galaxy Z Flip adıyla geleceğini dün itibariyle öğrenmiştik. Şimdi ise, cihaz için alınan sertifikalar ortaya çıkmaya başladı.
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Samsung, bu seneki katlanabilir cihazının çok daha kullanışlı olması için uğraşıyor. Geçtiğimiz senenin son aylarında rakibi Motorola’nın klasik serilerinden Moto Z’yi tekrar canlandırarak katlanabilir telefon alanında iddialı bir rakibi firmanın karşısına çıkarmıştı.
Bugün gelen haberlere göre, Samsung Çin merkezli sertifikasyon şirketi 3C’den sertifika onaylarını almaya başladı. Bunlardan en dikkat çekeni ise 15W hızlı şarj kablosunun cihazın içerisine dahil edilmesi oldu.
Sertifikasyon bilgilerinden gördüğümüz üzere cihazın kod adı önceden sızdırılan bilgilerle eşleşiyor. Yani demek o ki, model numarası SM-F700 olarak cihaz tanıtılacak.
Önemli bir not, Samsung Galaxy Z Flip’in teknik detaylarıyla ilgili herhangi bir gelişme basına yansımş değil. Cihazda, Qualcoımm’un son nesil işlemcisi olacak Snapdragon 855, çift kameralı yapı ve 10 MP çözünürlüğünde öz çekim kamerasının bulunacağına inanıyoruz.
Bunlardan biraz daha ilginci, iddiaya göre katlanabilir cihazın ekranında Ultra Thin Glass (UTG) adı verilen dünyanın en ince ve bir o kadar da sağlamlık katan teknoloji dahil edilecek. Akıllı telefonu, değerli kılan esas noktayı bu teknoloji oluşturacak.
Cihazın fiyatıyla da ilgili birtakım sızıntılar ortaya çıktı. Verilere göre cihazın fiyatlandırmasının 1.000 dolar civarında olması bekleniyor.
Bekleyip, göreceğiz. Samsung Galaxy Unpacked etkinliği 11 Şubat 2020 tarihinde Amerika’dan canlı olarak gerçekleşecek. Etkinlikte, ayrıca firmanın amiral gemi modellerinden Galaxy S20 modeli de tanıtılacak.
Akıllı Telefonlar
Huawei P30 serisi EMUI 10 güncellemesi aldı
Huawei P30 Pro ve P30 modelleri için Android 10 işletim sistemi tabanlı EMUI 10 güncellemesi yayınlandı. 4.52GB boyutundaki yazılım güncellemesi pek çok yeniliği beraberinde getiriyor.
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Huawei, Android 10 işletim sistemi tabanlı EMUI 10 arayüzünü 9 Ağustos tarihinde tanıtmıştı. Tanıtım tarihinden 3 ay sonra Huawei P30 serisi için yayınlanan güncelleme Türkiye kullanıcıları için de paylaşıldı. EMUI 10.0.0.178 (C431E1PR2P5) yazılım numarası ile kullanıcılara sunulan güncelleme paketinin boyutu P30 Pro modeli için 4.52GB boyutunda. Birkaç gün için tüm kullanıcılara paylaşılması beklenilen güncelleme Android 10 ile birlikte gelen sistem genelinde karanlık modu destekliyor. Sizlerde cihazınıza gelen güncellemeyi kontrol etmek istiyorsanız cihaz menüsünde bulunan Ayarlar-Yazılım Güncelleme sekmesine tıklayarak güncellemeyi kontrol edebilir, yeni sürümü cihazınıza indirebilirsiniz.
Huawei P30 Pro ve P30 EMUI 10 yenilikleri
Değişiklik Günlüğü
EMUI 10.0, kullanıcı deneyiminizi kolaylaştırmak ve kalitesini iyileştirmek için tasarlandı. Kullanıcılara daha kesintisiz ve kolay anlaşılır bir kullanıcı deneyimi sağlamak için tasarlanan yepyeni ve özel bir kullanıcı arayüzü sağlamaktadır. İyileştirilmiş veri ve gizlilik koruması, size daha güvenli bir deneyim sağlamaktadır.
Kullanıcı arayüzü: karışık ve nefes kesici
Dergi tasarımı
Daha rahat ve gerçekçi bir okuma deneyimi için dergi stilinde bir tasarım geliştirildi.
Morandi Rengi
Daha zarif ve rahat bir görüntü için abartısız gri tonları
Animasyonlar
Sayfa geçişleri, uygulama açılışları ve diğer senaryolar için dinamik ve doğal animasyonlar
Performans
GPU Turbo
Sistemin oyun esnasındaki akıcılığı ve kararlılığı arttırıldı.
Güvenlik
Resmi onaylı mikroçekirdek
Ticari kullanım açısından en güvenli işletim sistemi çekirdeği olarak onaylanan Huawei’nin kendi geliştirdiği mikroçekirdek tasarımı
Dağıtımlı teknoloji
Diğer Huawei cihazlarla bağlantı için ve aynı zamanda diğer Huawei cihazlarla dosya aktarımı veya veri depolama işlemleri için güvenlik arttırıldı.
Gizlilik koruması
Standartize edilmiş uygulama izin yönetimi ve daha güvenli veri ve gizlilik koruması için uygulama eleme kabiliyetleri desteklendi.
Medya ve eğlence: daha fazla eğlence
AppAssistant bırakma bölgesi
AppAssistant uygulamasına, oyun hızlandırma ve rahatsız etmeyin gibi servislere hızlıca erişmenizi sağlayan bırakma bölgesi özelliği eklendi.
Akıllı Telefonlar
Galaxy S20+ çalışırken görüntülendi
Galaxy S20+ çalışırken görüntülendi. 11 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek Unpacked etkinliğinde tanıtılması beklenilen telefonun tasarım detayları belli oldu.
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Samsung 5 Ocak 2019 tarihinde sosyal medyada paylaştığı video ile Unpacked 2020 etkinliğinin 11 Şubat tarihinde gerçekleştirileceğini açıklamıştı. Videodan iki telefonun tanıtılacağı tahmin edilirken, bir cihazın Galaxy S11 veya Galaxy S20 olarak adlandırılacağı öngörülüyordu. 2020 yılı sebebi ile S20 olarak lanse edilmesi beklenilen telefon ile ilgili ilk sızıntı MaxWinebach tarafından paylaşıldı. Samsung Galaxy S20+ 5G olarak gözüken akıllı telefon çalışırken görüntülendi. 5G modem desteğine sahip olacak cep telefonunun şirketin 2020 yılı özelinde amiral gemilerinden biri olacağı biliniliyor.
Galaxy S20+ 5G ön kısımında ortaya hizalanmış bir şekilde kamera deliği bulunuyor. Ekran kasa oranı ile agresif bir ön panele sahip cihaz Galaxy Note 10 serisinin aksine Galaxy S10 ile benzerlik gösteriyor. Telefonun arka kısmına geldiğimizde ise dikdörtgen yapı içerisine alınmış dört adet lens bizleri karşılıyor. Kamera lenslerinin yanında sağ üst köşeye yerleştirilmiş LED flaş bu alanda kendine yer bulmuş durumda. Ortaya atılan iddialara göre telefonun ana kamerasında 9’a 1 Bayer sensör olacağı belirtiliyor. 108MP çözünürlüğünde olması beklenilen ana kameraya eşlik edecek diğer üç kameranın ise telefoto, geniş açı ve TOF kamera olacağı tahmin edilmekte. Ortaya çıkan telefon görselleri ve teknik özellikler henüz resmiyet kazanmadı.
Akıllı Telefonlar
OnePlus 8 Pro Geekbench testinde görüldü
OnePlus 8 Pro, GALILEI IN2023 kod numarası ile Geekbench testinde görüldü. Cihazın test sonuçlarına bakıldığında 12GB RAM ile geleceği görülüyor.
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Dünyanın en büyük tüketici fuarı CES 2020 etkinliğinde Concept One telefonu ile dikkatleri üzerine çeken OnePlus yılın ilk yarısında üç yeni telefon tanıtması bekleniyor. Bu cihazların OnePlus 8 serisine ait olacağı tahmin edilirken serinin en güçlü cihazı OnePlus 8 Pro Geekbench testinde görüntülendi. Bu test ile birlikte Çinli akıllı telefon üreticisinin yeni amiral gemisi ile ilgili ilk bilgiler paylaşıldı. GALILEI IN2023 kod numarası ile teste giriş yapan akıllı telefon tekli çekirdek sonucunda 4296 puan, çoklu çekirdek sonucunda 12531 puan almayı başardı.
10 Ocak tarihinde test cihazlarına eklenen akıllı telefonun 12GB RAM ile birlikte geleceği görülüyor. Telefonun yonga seti tarafında ise Qualcomm Snapdragon 865 kullandığı düşünülüyor. Zira geçtiğimiz ay sentetik testte görülen Sony Xperia 3 telefonu aynı mimari ve frekans hızlarına sahipti. 8 çekirdek ve 1.80Ghz ana frekans ile çalıştığı görülen telefonun anakart bilgisi kısımında kona yazılmış durumda. Cihaz ile ilgili sentetik test sonucu dışında bilinen bilgiler ekran tarafında. Apple ve Samsung tarafından gelen ekran tazeleme hızlarına karşı OnePlus, yeni amiral gemisinde 120Hz tazeleme hızına sahip eğimli AMOLED panel kullanacak. Telefonun ön kamerası ise sol üst köşede delikli yapıda bulunacak. Android 10 işletim sistemi üzerinde çalışacak OxygenOS 10 arayüzü ile performansta rekabetçi cihazlardan biri olacak OnePlus 8 Pro tanıtım tarihi ise henüz açıklanmadı.