Huawei Pura markası resmen tanıtıldı. Huawei, 12 yıllık bir yolculuğun ardından Huawei P60 serisiyle beraber Huawei P Serisi’ne veda ediyor. Şimdi ise, İspanyolca’da saflık ve güzellik anlamına gelen ve “piu rua” olarak telaffuz edilen Huawei Pura serisinin tanıtılmasıyla yeni bir dönem başlıyor. İşte karşınızda Huawei P70 yerine gelecek Pura 70 serisi.

İçindekiler Huawei P70 Serisi Yerine Huawei Pura 70 Serisi Geliyor

Huawei P70 Serisi Yerine Huawei Pura 70 Serisi Geliyor

Huawei Pura Serisi, markanın zamansız zarafet ve yeniliğe olan bağlılığını yansıtan önemli bir kilometre taşını temsil ediyor. Pura kelimesinin anlamı da şirketin sadelik ve şıklık konusundaki iddiasını yansıtıyor. Bildiğiniz üzere Huawei cephesi tasarım konusunda diğer markalardan çok daha farklı bir yol izliyor ve eşsiz tasarımlarla karşımıza çıkıyor.

Kullanıcılara tutkularının peşinden kararlılıkla gitmeleri için ilham veren etkileyici bir marka konumlandırması sergileyen Huawei Pura Serisi, estetik tasarım, rakipsiz görüntüleme yetenekleri ve özgün stil ile akıllı telefon dünyasında güzellik ve yeniliği yeniden tanımlamayı vaat ediyor.

Gelecekteki sürümler için adlandırma spekülasyonları artıyor ve buna göre artık Huawei P70 serisi yerine Huawei Pura 70 modellerini göreceğiz. Ancak, Huawei’nin gelecekteki kesin planlarını yakında açıklaması bekleniyor. Henüz bu isimlendirme kesin değil.

Güvenilir sızıntı kaynağı Digital Chat Station tarafından yayınlanan bir Weibo gönderisine göre, Pura 70 Serisi, Pura 70, Pura 70 Pro, Pura 70 Pro+ ve Pura 70 Ultra gibi birden fazla cihazı içerecek. Ultra versiyonunun Art Edition’ın halefi olması ve muhtemelen Pro+ modeliyle benzer özelliklere sahip olması bekleniyor.

Ancak Pura 70 Art modelinin, cihazın isminden de anlaşılacağı üzere daha iyileştirilmiş bir tasarıma sahip olması bekleniyor. Pro ve Pro+ modelleri, pil ömrü ve fotoğrafçılık gibi alanlarda farklılık gösterecek. Zaten selefi olan P serisi de fotoğrafçılık alanında iddialı bir seriydi.

Bizler de yeni Huawei akıllı telefon serisi ile beraber gelecek yenilikleri merak ediyoruz. Büyük ihtimalle bu cihazlar da P serisinin bıraktığı mirasa sahip çıkacak ve amiral gemisi akıllı telefon segmentinde harikalar yaratacak. Bu yeni cihazların nasıl özellikler sunacağı yakında düzenlenecek bir tanıtımla ortaya çıkacak gibi görünüyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Pura serisi nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!