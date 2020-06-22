Samsung Galaxy Watch 3 ile alakalı yeni görseller ortaya çıktı!

Samsung firmasının yeni akıllı saati Galaxy Watch 3 yeni görseller ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Yeni görseller ile cihazı çalışırken ilk kez görüntülenme fırsatı ortaya çıktı.

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Galaxy Watch 3 arayüzüne ilk bakış!

Samsung, akıllı saat konusunda yeni cihazlar ile kullanıcıları karşılamaya devam ediyor. Firma Galaxy Watch serisine yeni bir cihaz eklemek üzereyken, yeni akıllı saat hakkında da görüntüler ortaya çıktı. TechTalkTv isimli platformun ünlü sosyal medya sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile Galaxy Watch 3 ilk kez çalışır vaziyette görüntülendi. Arayüzü de ilk kez ortaya çıkan cihaz, bir önceki nesle benzer bir tasarımla piyasaya çıkacak gibi gözüküyor. Cihazın yeni arayüzü Tizen OS 5.5 ile geleceği öğrenilen cihaz, daha renkli ve yenilenmiş tema ile bizleri karşılıyor.

Teknik özelliklerinin neredeyse tamamı ortaya çıkan cihaz iki farklı boyutta bizleri karşılıyor. 41 mm ve 45 mm olmak üzere boyutlanan cihaz IP68 sertifikası ile kullanıcıları karşılamakta. Ayrıca cihazın daha önceki sızdırmalar sayesinde 1 GB RAM ve 8 GB depolama alanına sahip olacağı ortaya çıktı. Bluetooth 5.0 ile bizleri karşılayan cihaz, gelişmiş EKG özelliği gibi sağlık yönünden daha performanslı bir deneyim vadediyor. Serinin en sevilen özelliklerinden biri olan dönen çerçevenin bu cihaza da eklenmesi ile Samsung, amiral gemisi saatini kullanıcıların beğenisine sunmayı amaçlıyor. Temmuz ayında yeni nesil Galaxy Buds ile tanıtılması beklenen cihazın herhangi bir fiyat bilgisine rastlanmadı.