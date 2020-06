Samsung Galaxy Tab S7+, güvenlik sertifikası aldı!

Bugün ortaya çıkan bir paylaşıma göre Spotify, Youtube Music benzeri bir özellik olan müzik esnasında videoya geçiş sekmesini test ediyor. Mevcut paylaşım sık sık sosyal medya konusunda yeniliklerin ortaya çıkmasını sağlayan wongmjane adlı kullanıcı tarafından yayınlandı.

Jane’in yayınladığı paylaşımda “Videoya olan ilginiz için teşekkürler. Halen buraya ne ekleyebileceğimiz araştırıyoruz.” ibaresiyle karşılaşıyoruz. Resimde üst kısıma baktığımızda ise, Canvas, albüm kapağı ve video sekmeleri bizleri karşılıyor. Bu da demek oluyor ki artık müzik dinlediğimiz esnada, video ya da o parça için oluşturulan sanatsal Canvas videosuna geçiş yapabileceğiz. Aynı zamanda tek bir tuşla video ya da Canvasa gerek kalmadan, veri tasarrufu adına albüm kapağı sekmesinde de kalabileceğiz.

Spotify is finally working on a tab to switch between Canvas, Album Art, and Video (which is new!) pic.twitter.com/xOwvoSnBdV

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) June 20, 2020