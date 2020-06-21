Samsung Galaxy Tab S7+, güvenlik sertifikası aldı!

Samsung, 5 Ağustos‘ta Galaxy Note 20 serisi, Galaxy Fold 2 ve Galaxy Z Flip 5G ile birlikte Samsung Galaxy Tab S7 serisi tabletlerini tanıtacak. Çok fazla cihazın tanıtılacağı lansman ile ilgili büyük bir beklenti bulunuyor. Galaxy Tab S7 serisinin ise Plus bir modelinin duyurulacak olması ayrı bir heyecan yaratmış durumda.

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Samsung Galaxy Tab S7+ hakkında neler ortaya çıktı?

Bugün Samsung Galaxy Tab S7+, iki farklı sertifika aldı. TUV Rheinland ve Safety Korea sertifikaları bize cihazla ilgili belgeleri ve pil kapasitelerini gösteriyor. Paylaşılan görsellerde tabletin 9.800 mAh kullanılabilir pil kapasitesinin bulunacağını, pilin tamamının ise 10.090 mAh değerinde olacağını görüyoruz. Bu değerler paylaşılan sızıntılarda belirtilse de bu sefer resmi bir kaynak tarafından ortaya çıkarıldı. Bu belgeler haricinde cihazın yeni renderları paylaşıldı. Galaxy Tab S7+, arka tarafta çift kamera kurulumu ve alt tarafta S-Pen için bir yer bulunduruyor. Cihaz, tasarımı ile Tab S6‘ya oldukça benziyor.

Galaxy Tab S7 serisinde Plus ve taban model arasındaki en büyük fark ekran boyutu tarafında olacak. Taban modelin 11 inçlik, plus modelin ise 12.3 veya 12.4 inç olması bekleniyor. Ayrıca her iki cihazında 120 Hz ekran tazeleme hızı bulunacağı tahmin ediliyor. Tabletler Snapdragon 865 yonga setini kullanacağı için 5G’yi destekleyecek. Taban model S7 batarya tarafında 7.760 mAh pile sahip olacak.

5 Ağustos‘taki büyük etkinlikte Galaxy Tab S7 serisini görmeyi heyecanla bekliyoruz. Cihazların lansmanı yaklaştıkça daha fazla kesinleşen bilgiye ulaşacağız.