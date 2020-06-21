Haber
Samsung Galaxy Tab S7+, güvenlik sertifikası aldı!
Samsung, 5 Ağustos‘ta Galaxy Note 20 serisi, Galaxy Fold 2 ve Galaxy Z Flip 5G ile birlikte Samsung Galaxy Tab S7 serisi tabletlerini tanıtacak. Çok fazla cihazın tanıtılacağı lansman ile ilgili büyük bir beklenti bulunuyor. Galaxy Tab S7 serisinin ise Plus bir modelinin duyurulacak olması ayrı bir heyecan yaratmış durumda.
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Samsung Galaxy Tab S7+ hakkında neler ortaya çıktı?
Bugün Samsung Galaxy Tab S7+, iki farklı sertifika aldı. TUV Rheinland ve Safety Korea sertifikaları bize cihazla ilgili belgeleri ve pil kapasitelerini gösteriyor. Paylaşılan görsellerde tabletin 9.800 mAh kullanılabilir pil kapasitesinin bulunacağını, pilin tamamının ise 10.090 mAh değerinde olacağını görüyoruz. Bu değerler paylaşılan sızıntılarda belirtilse de bu sefer resmi bir kaynak tarafından ortaya çıkarıldı. Bu belgeler haricinde cihazın yeni renderları paylaşıldı. Galaxy Tab S7+, arka tarafta çift kamera kurulumu ve alt tarafta S-Pen için bir yer bulunduruyor. Cihaz, tasarımı ile Tab S6‘ya oldukça benziyor.
Galaxy Tab S7 serisinde Plus ve taban model arasındaki en büyük fark ekran boyutu tarafında olacak. Taban modelin 11 inçlik, plus modelin ise 12.3 veya 12.4 inç olması bekleniyor. Ayrıca her iki cihazında 120 Hz ekran tazeleme hızı bulunacağı tahmin ediliyor. Tabletler Snapdragon 865 yonga setini kullanacağı için 5G’yi destekleyecek. Taban model S7 batarya tarafında 7.760 mAh pile sahip olacak.
5 Ağustos‘taki büyük etkinlikte Galaxy Tab S7 serisini görmeyi heyecanla bekliyoruz. Cihazların lansmanı yaklaştıkça daha fazla kesinleşen bilgiye ulaşacağız.
Genel
Spotify, Youtube Music benzeri video klip sekmesi üzerinde çalışıyor olabilir
Bugün ortaya çıkan bir paylaşıma göre Spotify, Youtube Music benzeri bir özellik olan müzik esnasında videoya geçiş sekmesini test ediyor. Mevcut paylaşım sık sık sosyal medya konusunda yeniliklerin ortaya çıkmasını sağlayan wongmjane adlı kullanıcı tarafından yayınlandı.
Jane’in yayınladığı paylaşımda “Videoya olan ilginiz için teşekkürler. Halen buraya ne ekleyebileceğimiz araştırıyoruz.” ibaresiyle karşılaşıyoruz. Resimde üst kısıma baktığımızda ise, Canvas, albüm kapağı ve video sekmeleri bizleri karşılıyor. Bu da demek oluyor ki artık müzik dinlediğimiz esnada, video ya da o parça için oluşturulan sanatsal Canvas videosuna geçiş yapabileceğiz. Aynı zamanda tek bir tuşla video ya da Canvasa gerek kalmadan, veri tasarrufu adına albüm kapağı sekmesinde de kalabileceğiz.
Spotify is finally working on a tab to switch between Canvas, Album Art, and Video (which is new!) pic.twitter.com/xOwvoSnBdV
— Jane Manchun Wong (@wongmjane) June 20, 2020
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Bu arada Canvas özelliğine aşina değilseniz şöyle açıklayalım; Canvas, sanatçının seçilen şarkılar için sağladığı kısa döngüsel animasyonları içeren bir video türüdür. Video klibe göre daha sanatsal ve görsel unsurları konu alır. Ayrıca geçmişte Spotify’ın Canvas için bazı çalışmalarda bulunduğunu da görmüştük.
Özelliği halihazırda görmek için Youtube Music uygulamasını açarak müzik esnasında videoya geçiş yapabilirsiniz. Spotify yeni video özelliğiyle ilgili hiçbir detay açıklamadı ve bu söylentiler özelliğin kesinlikle platforma entegre edileceğini iddia etmiyor.
Giyilebilir Teknoloji
Realme Watch, yeni güncelleme ile bildirim yönetimini geliştiriyor!
Realme Watch, sürüm numarası 81.0 olan ikinci güncellemesini alıyor. Yeni güncelleme pek çok yenilik ve hata düzeltmesi içeriyor. Güncellemenin içeriğine baktığımızda en çok dikkat çeken detay, en fazla 10 bildirim görüntüleyen gelişmiş bildirim yönetimi oluyor. Eskiden bildirim yönetimi çok daha sınırlıydı ve her uygulamayı desteklemiyordu. Şimdi ise bu sorun ortadan kalkmış gibi görünüyor.
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Realme Watch yeni güncelleme ile başka hangi özelliklere sahip olacak?
Realme Watch bu güncelleme ile kullanıcı lehine pek çok yeniliğe kavuşuyor. Güncelleme notlarına göz atıcak olursak;
- Kullanıcı arayüzü, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Lehçe, Rusça ve Ukraynaca dil seçeneklerine sahip olacak.
- Desteklenen dillerin yazı karakterleri tam olarak destekleniyor.
- Ana menüde son 10 mesaj veya bildirim görüntülenebiliyor.
- Kalp atış hızı art arda iki noktada (10 dakika ara) eşik değerinin altında veya üstüne kalırsa uyarı verilecek.
- Kan/Oksijen verilerinin geçmiş ilerleme verileri görüntülenebilecek.
- Müzik çalmaya başladığında kontrol arayüzü otomatik olarak açılacak.
- Güç düğmesine üç saniye basılı tutmak cihazı kapatma ve yeniden başlatma seçeneklerini gösterir.
- Şarj arayüzü şarj yüzdesiyle birlikte saati gösterecek.
- Rahatsız etmeyin modu geliştirildi.
- Parlaklık ayarı tam ekran kaydırmayı destekleyecek.
Yeni Realme Watch güncellemesini, Realme Link uygulaması üzerinden cihazınıza kurabilirsiniz. Eğer uygulamayı açtığınızda güncellemeyi sormazsa cihazın kendi uygulaması üzerinden güncellemeleri kontrol edip aynı şekilde indirebilirsiniz.
Aksesuar
Oppo Enco W11 TWS kulaklık, 25 Haziran’da tanıtılacak
Oppo, yeni TWS kulaklığı olacak olan Enco W11 modelini, 25 Haziran’da Hindistan’da tanıtacak. Fiyatının, Enco W31 modelinden daha uygun olması bekleniyor. Beklenen tahmini fiyat ise, 40 Dolar civarlarında.
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Oppo Enco W11 ile ilgili neler biliyoruz
Oppo Enco W11 modelinin en çok dikkat çeken özelliklerinden biri muhtemelen ağırlığı olacaktır. 4.4 gram ile rakiplerine göre hafif sayılabilecek konumda bulunan kulaklık, bu avantaj dolayısı ile kulağı daha az rahatsız edecektir diye tahmin ediyoruz. Ayrıca Oppo tarafından, kulaklığın üzerindeki silikon bölümlerin konumları ve açıları dolayısı ile, kulağa tam oturacağı ve düşme problemi yaşanmayacağı belirtiliyor. Ayrıca son dönemlerde TWS kulaklıklarda alışık olduğumuz dokunmatik kontroller de Enco W11 modelinde mevcut. Bu sayede müziğinizi durdurmak istediğinizde, ses ayarı yapmak istediğinizde veya bir çağrıyı yanıtlamak / reddetmek istediğinizde telefonunuza erişmenize gerek kalmadan bu işlemleri gerçekleştirebileceksiniz.Dedikodulara göre ise, Enco W11’de ANC (gürültü engelleme özelliği) bulunacağı söyleniyor. Fakat biz bu bilginin doğruluğundan emin değiliz ve bu bilgiyi teyit etmek için en doğru zaman lansman günü olacaktır diye düşünüyoruz.
8 mm sürücüler ile sunulan Enco W11, kardeşi W31’deki 7 mm sürücülerin aksine daha büyük çapta sürücülere sahip. Bu sayede ses konusunda daha iyi bir kalite vadediyor. Ayrıca Oppo’nun belirttiği üzere, kulaklıkta baslar daha da zenginleştirilmiş.
TWS kulaklık denilince, en dikkat edilen konulardan biri de pil ömrü. Tam şarjda Enco W11, 5 saat kullanım ömrü sunuyor. Kutu ile beraber ise bu süreyi 20 saate çıkarabilmeniz mümkün. Bluetooth 5.0 desteğine sahip olan kulaklık, ayrıca IP54 suya ve toza dayanıklılık sertifikasına da sahip.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!