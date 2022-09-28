Bilmeyenler için Kasım 2021’de Samsung gelecek sene içini Galaxy Tab S8 FE adında bir tablet piyasaya sürebileceği bildirilmişti. Adından da anlaşılacağı üzere, bu tablet Galaxy Tab S8’in uygun fiyatlı bir versiyonu olarak tasarlandı. İddia edilen tablet Geekbench sitesinin veri tabanında ortaya çıktı. Bunun sonucunda haberler lansman tarihinin yakın olduğunu söylemeye başladı.

Önceki raporlar SM-X500 ve SM-X506B model numaralarının her ikisinin de Galaxy Tab S8 FE ile ilişkili olduğunu iddia etmişti. GalaxyClub kaynağına göre cihaz, SM-X506B modeli Geekbench’te ortaya çıktı. Yapılan listeleme, MT8791V/ZA model numarasına sahip bir MediaTek işlemcisi tarafından desteklendiğini ortaya koyuyor. Bu yonga setinin, Tayvanlı çip üreticisi tarafından Eylül 2021’de duyurulan 6nm Kompanio 900T ürünün olduğu düşünülüyor. Yeni işlemcinin özellikle tabletler ve notebooklar için tasarlandığını söylemekte fayda var. Kompanio 900T yongası 2 x Cortex-A78 CPU çekirdeği, 6 x Cortex-A55 çekirdeği ve bir Mali-G68 GPU’ya sahiptir.

Samsun’gun Yeni Tableti Android 13 İle Çalışacak

Listelemeyle ilgili ilginç olan başka bir şey, cihazın Android 13 üzerinde çalıştığını ortaya koyması. Bu durum yeni ürünü, şirketin yeni Android işletim sistemine sahip ilk tableti yapıyor. Tablet Geekbench 5’in tek çekirdek testinde 773, çok çekirdek testinde ise 2318 puan aldı. Samsung Galaxy Tab S8 FE cihazının diğer teknik özelliklerinden birisi ise 4 GB RAM kapasitesine ev sahipliği yapacak olması.

Galaxy Tab S8 FE’nin diğer özellikleri ise hala belirsizliğini koruyor. Galaxy Tab S7 FE’nin halefi olarak gelecek olan cihazın, Tab S8 ailesine ait olduğunu düşündüğümüzde, bazı özelliklerini Tab S8’den alması muhtemel. Tablet Geekbench’te göründüğüne göre, yeni canavarın birkaç güne resmi olarak duyurulacağını söyleyebiliriz.

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