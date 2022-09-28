Galaxy S23 ve S23 Plus’ın ilk görüntüleri @OnLeaks tarafondan çevrimiçi olarak ortaya çıktı. Görüntülerde Galaxy S22 serisine benzer düz bir ekran görülüyor, ancak kamera çubuğu kaldırılmış ve S22 Ultra’ya benziyor. Bununla birlikte, üçlü arka kameraların dikey düzenlemesi S22 ve S22 Plus ile benzerlik gösteriyor.

So #FutureSquad… Guess who brings you the very first and very early look at the much anticipated #Samsung #GalaxyS23Plus?! (360° video + stunning 5K renders + dimensions) On behalf of @Smartprix 👉🏻 https://t.co/JHuOI4o393 You're welcome…😏 pic.twitter.com/JAYeFvyJk3 — Steve H.McFly (@OnLeaks) September 27, 2022

Rapora göre Galaxy S23, 6,1 inç ekrana sahip olacak ve 146,3 x 70,8 x 7,6 mm ölçüleriyle neredeyse S22’ye benzeyecek. Telefonun daha büyük bir bataryaya sahip olup olmayacağı belli değil, ancak daha önceki raporlar telefonun 25W hızlı şarj özelliğini koruyacağını ortaya koymuştu.

Son söylentilere göre Galaxy S23 Plus, 6,6 inç ekrana sahip olacak ve 157,7 x 76,1 x 7,6 mm ölçüleriyle neredeyse S22 Plus’a benzeyecek. Galaxy S23 modellerinin yükseklik ve genişliğindeki yaklaşık 0,3 mm’lik artış herhangi bir fark yaratmayabilir.

Son söylentilere göre, telefon Snapdragon 8 Gen 2 işlemcilerden güç alacak ve S23 serisi için bir Exynos modeli olmayabilir. Galaxy S23 serisi 2023’ün başlarında resmiyet kazanmadan önümüzdeki aylarda daha fazla ayrıntı beklememiz gerekecek.

Kaynak 1, 2