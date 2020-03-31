Samsung Galaxy Tab S6 Lite modelinin fiyatı belli oldu

Samsung, Galaxy sahiplerine ücretsiz YouTube Premium deneme şansı sunuyor. Kampanya ayrıca YouTube Music üyeliği de içeriyor.

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Güney Koreli teknoloji şirketi, söz konusu kampanyayı resmi hesabından duyurdu. Samsung’un yapmış olduğu bu kapmaya ilk değil. Şirket, geçtiğimiz yıl da Galaxy S10/S10e/S10+, Note10, Note10+, Tab 6 veya Tab S5e satın alıp etkinleştiren ve Türkiye’de yaşayan katılımcılara 4 aylık YouTube Premium ücretsiz deneme promosyonu sunmuştu.

Yeni kampanyanın detayları da belli oldu. Sitede belirtilen bilgilendirmeye göre, “4 aylık YouTube Premium ücretsiz deneme promosyonundan, yalnızca 14 Şubat 2020 ile 05 Mart 2021 tarihleri arasında Samsung Galaxy S20 | S20+ | S20 Ultra ve Galaxy Z Flip satın alıp etkinleştiren ve Türkiye’de yaşayan katılımcılar yararlanabilir. 2 aylık YouTube Premium ücretsiz deneme promosyonundan, yalnızca ilgili tarihler arasında diğer Samsung Galaxy cihazlarından satın alıp etkinleştiren ve Türkiye’de yaşayan katılımcılar yararlanabilir. Teklif yalnızca, halihazırda YouTube Premium, YouTube Music Premium veya Google Play Müzik abonesi olmayan; YouTube Premium, YouTube Music Premium, YouTube Red veya Google Play Müzik abonesi olmamış ve deneme süresinden yararlanmamış müşterilere sunulmaktadır. “

Söz konusu kampanyanın en önemli detayı 14 Şubat 2020 – 5 Mart 2021 tarihleri arasında satın almış ve etkinleştirmiş olması gerekiyor. Bu önemli detaya göre yeni bir Samsung cihazı kullanıcısı olmanız şart.

Siz de kampanya koşullarını sağlayan bir Galaxy cihazına sahipseniz YouTube Premium’u ücretsiz olarak deneyebilirsiniz. Kampanyanın katılım koşullarıyla ilgili daha fazla detaya Samsung’un resmi internet sitesinden ulaşabilirsiniz.