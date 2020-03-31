Samsung
Samsung Galaxy Tab S6 Lite modelinin fiyatı belli oldu
Samsung‘un yeni tableti Galaxy Tab S6 Lite Amazon Almanya‘da listelendi. Bütçe dostu olması beklenen tabletin fiyatı böylece ortaya çıkmış oldu.
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Bütçe dostu tablet S6 Lite!
Samsung Galaxy Tab S6 Lite, 2 Nisan tarihinde piyasaya çıkacak. Galaxy Tab S6‘ya oranla daha düşük seviye donanım ve ücrete sahip olacak tabletin fiyatı da belli oldu. Pricebaba isimli internet sitesinde yer alan habere göre, Galaxy Tab S6 Lite, Avrupa piyasasına 400 euro civarında bir fiyat etiketiyle giriş yapacak. Haber de ayrıca, tablete ait yeni resimlere yer verilirken, 400 euro fiyat etiketinin Wi-Fi modeli için geçerli olduğu belirtildi. Bakalım Samsung bütçe dostu yeni tableti ile kendine daha fazla kullanıcı çekebilecek mi.
Donanım özellikleri olarak daha alt seviye bir cihaz olan S6 Lite, 4 GB RAM ve 64/128 GB depolama seçenekleri ile kullanıcıları karşılayacak. Gücünü Exynos 9611 işlemcisinden alacak cihaz, 10.4 inçlik FullHD+ LCD ekranla gelmesi bekleniyor. Ayrıca Samsung‘un güncel arayüzü One UI ile gelecek cihazın pil kapasitesi de 7040 mAh olacak. Bir üst model S6‘ya nazaran tek arka kameraya (8 MP) sahip olacak cihazın bir adet de ön kamerası bulunacak (5 MP). Cihazın kutu içeriğinde S Pen‘e de ver verilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Avrupa fiyatı belli olan cihazın ülkemizde kaç liradan satılacağını kestirmesi biraz güç.
Akıllı Telefonlar
Samsung, ücretsiz YouTube Premium aboneliği veriyor!
Samsung, Galaxy sahiplerine ücretsiz YouTube Premium deneme şansı sunuyor. Kampanya ayrıca YouTube Music üyeliği de içeriyor.
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Güney Koreli teknoloji şirketi, söz konusu kampanyayı resmi hesabından duyurdu. Samsung’un yapmış olduğu bu kapmaya ilk değil. Şirket, geçtiğimiz yıl da Galaxy S10/S10e/S10+, Note10, Note10+, Tab 6 veya Tab S5e satın alıp etkinleştiren ve Türkiye’de yaşayan katılımcılara 4 aylık YouTube Premium ücretsiz deneme promosyonu sunmuştu.
Yeni kampanyanın detayları da belli oldu. Sitede belirtilen bilgilendirmeye göre, “4 aylık YouTube Premium ücretsiz deneme promosyonundan, yalnızca 14 Şubat 2020 ile 05 Mart 2021 tarihleri arasında Samsung Galaxy S20 | S20+ | S20 Ultra ve Galaxy Z Flip satın alıp etkinleştiren ve Türkiye’de yaşayan katılımcılar yararlanabilir. 2 aylık YouTube Premium ücretsiz deneme promosyonundan, yalnızca ilgili tarihler arasında diğer Samsung Galaxy cihazlarından satın alıp etkinleştiren ve Türkiye’de yaşayan katılımcılar yararlanabilir. Teklif yalnızca, halihazırda YouTube Premium, YouTube Music Premium veya Google Play Müzik abonesi olmayan; YouTube Premium, YouTube Music Premium, YouTube Red veya Google Play Müzik abonesi olmamış ve deneme süresinden yararlanmamış müşterilere sunulmaktadır. “
Söz konusu kampanyanın en önemli detayı 14 Şubat 2020 – 5 Mart 2021 tarihleri arasında satın almış ve etkinleştirmiş olması gerekiyor. Bu önemli detaya göre yeni bir Samsung cihazı kullanıcısı olmanız şart.
Siz de kampanya koşullarını sağlayan bir Galaxy cihazına sahipseniz YouTube Premium’u ücretsiz olarak deneyebilirsiniz. Kampanyanın katılım koşullarıyla ilgili daha fazla detaya Samsung’un resmi internet sitesinden ulaşabilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy M11 tasarımı ve teknik özellikleri sızdırıldı.
Samsung‘un popüler orta seviye akıllı telefon serisi Galaxy M yeni üyesi ile kullanıcıları karşılamaya hazırlanıyor. Galaxy M11 adıyla piyasaya çıkacak cihazın teknik özellikleri ve tasarım detayları sızdırıldı.
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İşte karşınızda Galaxy M11!
Samsung Galaxy M11 orta seviye cihaz kategorisinin yeni yarışmacısı olarak bizleri karşılamakta. YTECHB isimli internet sitesinin ulaştığı sızıntı görseller ile cihazın tasarımı ortaya çıktı. 6.4 inç ekranla bizleri karşılayan cihaz ön tarafta delikli ekran ile günümüz cihazlarına yakın bir görüntü vermiş. Siyah, mavi ve mor renk seçenekleri ile piyasaya çıkacak cihazın arka tarafında üç kamera ve bir adet parmak izi okuyucusu bulunmakta.
Galaxy M11 hakkında ortaya çıkan sızıntılar arasında tasarım dışında teknik özellikler de yer aldı. Tam olarak modeline ulaşılamayan cihazın 1.8 GHz değerine sahip bir işlemciye sahip olacağı aktarıldı. Cihazın 3/4 GB’lık RAM ve 32/64 GB’lık depolama seçeneklerine sahip olacağı belirtildi. Kamera kısmında ise arka tarafta daha önceden belirttiğimiz üzere üç kamera bulunmakta. Bunlar sırasıyla, 13 MP‘lik ana kamera, 5 MP‘lik ultra geniş açı ve 2MP‘lik derinlik sensörü olarak belirlenmekte. Ön tarafta ise delikli ekran içerisinde tek bir kamera bulunurken, bu kamera da 8 MP değerini almakta. Ayrıca cihazın 5000 mAh kapasitesinde bir bataryaya sahip. USB-C ile bizleri karşılayan cihaz çıkışını Android 10 ve OneUI 2.0 ile yapacak. Ayrıca cihazın 3.5 mm‘lik bir kulaklık girişinin de olacağı gelen bilgiler arasında. Ülkemize gelmesine kesin gözüyle bakılan Galaxy M11 teknik özellik ve tasarımsal olarak günümüz orta ve giriş seviye telefonlar ile rekabet edebilecek durumda mı değil mi ancak çıkınca görebileceğiz.
Samsung
Samsung Galaxy S10 ailesi, Nisan 2020 güvenlik yamasını aldı!
Samsung Galaxy S10 ailesine şaşırtıcı şekilde güvenlik yaması erken dağıtılmaya başlandı. Mart ayında olmamıza rağmen S10, S10 + ve S10e sahipleri bu güncellemeyi edinebilecekler.
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Samsung’un Nisan güvenlik yamasına sahip sürüm güncellemesiyle birlikte birçok özellik kullanıcılara temin edilecek. Kötü haberlerin yoğun olduğu şu günlerde açıkçası içimize biraz olsun su serpti diyebiliriz.
Gelen güncellemeyle S10 ailesinin alacağı yenilikler aşağıda şekilde olacak:
- AR Emojileri kısmı tamamen yenilendi. Yüz ifadesi tanıma gibi özellikler eklendi.
- Kamera tarafında, AR Alanı, Tekli çekim, Pro video, Filtrelerim, Selfie tonu, gece için zaman atlama gibi fonksiyonlar dahil edildi.
- Galeri uygulaması yenilendi. Farklı albümleri bir grup içinde birleştirebiliyorsunuz. Gelişmiş arama özellikleri ile fotoğrafları daha kolay bulabiliyorsunuz.
- Quick Share uygulaması geldi. Yakınınızdaki Samsung cihazlara dosya transferi daha pratik olacak.
- Music Share ile artık Bluetooth ses cihazlarını kullanarak müzik paylaşabileceksiniz.
- Tabii ki son olarak, cihazın kararlılığı arttırıldı ve Android’in son yayınladığı güvenlik yaması cihaza dahil edildi.
S10, S10+ ve S10e cihazlarına gelen yükseltmeyi edinmek için “Ayarlar” sekmesi altında bulunan “Cihaz Hakkında” bölümüne basmanız gerekiyor. Buradan “Yazılım Güncelleme” kısmından son güncellemeleri kontrol edebiliyorsunuz. Eğer güncelleme cihazınıza henüz gelmediyse üzülmeyin, yakın zamanda güncellemeye kavuşacaksınız.
Eğer yine de beklemek istemiyorsanız SamMobile üzerinden son resmi yazılımı indirip kurabilirsiniz. Fakat unutmamak gerek, SamMobile’da yayınlanan güncelleme paketleri QFIL üzerinden cihaza aktarılmaktadır. İşlemleri yaparken harfiyen yükleme talimatlarına uymanız gerekiyor.