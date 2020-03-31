Genel
Galaxy S9 ve Note 9, One UI 2.1 almayabilir
Samsung‘un yenilenmiş arayüzü One UI 2.1, Galaxy S9 ve Note 9 için gelmeyebilir. Firma dağıtıma hazırladığı yeni güncelleme için Galaxy S9 ve Note 9‘a yer vermeyi düşünmüyor.
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Galaxy S9 ve Note 9 planlar dahilinde değil!
Samsung, yeni arayüzü One UI‘ı geliştirmeye devam ediyor. Firma One UI 2.1 güncellemesini dağıtmaya başlamışken, eski amiral gemileri olan S9 ve Note 9 kullanıcılarını üzecek bir gelişme yaşanabilir. Samsung‘un Kore forumlarında ortaya atılan iddiaya göre, firmanın 2018 yılı içerisinde çıkan amiral gemisi telefonlarına One UI 2.1 güncellemesi getirmeyeceği belirtildi. Hali hazırda Galaxy S20 serisi ile piyasaya sürülen One UI 2.1, S10 ve Note 10 cihazları için de dağıtılmaktaydı. Ancak Samsung‘un iki kuvvetli telefonu S9 ve Note 9 için güncelleme getirmeyecek olması, kullanıcılar tarafından olumsuz tepkiler aldı. Hayal kırıklıklarını gizlemeyen kullanıcılar firmayı yoğun eleştiri yağmuruna tuttu.
Her ne kadar One UI 2.1 büyük yenilikler ile gelmese de Samsung‘un izlediği politikanın eleştiri almaması mümkün değil. Çıkışının üzerinden iki yıl geçmiş olmasına rağmen Samsung‘un donanım olarak gerçekten üst seviye iki cihazına yeni güncelleme getirmeyecek olması oldukça sıkıntılı bir durum. Zira S9 ve Note 9 kullanıcılarının Android 11‘i almayı beklediği sıralarda yapılan bu hamleyi kimse beklemiyordu. Şubat ayından bu yana dağıtımı süren One UI 2.1 bakalım 2019 ve sonrasında çıkan Samsung amiral gemisi telefonlara neler getirecek.
Akıllı Telefonlar
Honor 8A Prime modeli tanıtıldı!
Honor, giriş seviyesi segmentinde iyi sayılabilecek özelliklere sahip akıllı telefonu Honor 8A Prime modelini tanıttı.
Şirket, Honor Play 9A ve Honor 30S’in ardından bu kez de uygun fiyatlandırması ile ön plana çıkan Honor 8A Prime’ın tanıtımını gerçekleştirdi. Tanıtılan yeni model, 8A Pro’nun yenilenmiş hali olduğunu söylesek yanlış olmaz.
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Honor 8A Prime, işlemci noktasında MediaTek üretimi Helio P35 işlemcisini kullanıyor. 6.1 inç büyüklüğünde 720×1560 piksel çözünürlüğünde HD+ ekrana sahip telefonda 3 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip. Ayrıca telefonun hafızası yetersiz kaldığında microSD kart ile artırılabiliyor.
Telefonun arka yüzünde 13MP’lik tek kamera, ön yüzünde ise 8MP çözünürlüğünde bir adet selfie kamerası yer alıyor. Parmak izi okuyucusu da cihazın arka tarafında yer alıyor.
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Honor 8A Prime farklı renk seçenekleriyle geliyor
150 gram ağırlığında olan 8A Prime, Android 9 Pie ve EMUI 9.0 ile kutudan çıkıyor. MicroUSB portuna ve 3.5 mm kulaklık girişine sahip olan telefon 3020 mAh’lık bir batarya ile destekleniyor. Siyah, yeşil ve lacivert renk seçenekleri bulunan cihazın 126 dolar fiyat etiketi ile çıkması bekleniyor.
Uygun fiyatlandırması ile ön plana çıkan giriş seviyesi Honor 8A Prime’ın ülkemize gelip gelmeyeceği ise henüz bilinmiyor.
Genel
Sony Pictures filmleri önümüzdeki yıla kadar ertelendi
Birçok firma Covid-19 salgınının etkileriyle baş etmeye çalışıyor. Sony Pictures ise bu yıl vizyona girecek filmlerini 2021’e erteleme kararı aldı.
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Merakla beklenen Sony Pictures filmlerini önümüzdeki yıl izlemek zorunda kalacağız
Sony Pictures, heyecanla beklediğimiz yapımlarını erteleyeceğini duyurdu. İzlemek için 2021’i beklemek zorunda kalacağımız filmler ‘Morbius’, ‘Ghostbusters: Afterlife’, ‘Uncharted’ ve ‘Peter Rabbit 2’. Şahsen, kendi çocukluk yıllarımda izlemekten keyif aldığım; Spider-Man çizgi film serisinde sıkça karşımıza çıkan Morbius karakteri, o zamanlarda da büyük beğeni toplamıştı. Sinemaya uyarlanacağını öğrendiğimizde ben ve benim gibi 30’larına adım atmakta olan birçok kişiyi de heyecanlandırdığını ve merakla beklendiğini düşündüğüm “Morbius” filminin, vizyon tarihi 31 Temmuz 2020’den; 19 Mart 2021’e ertelendi. Yine benim gibi geçkinlerin 90’lı yıllardaki favori çizgi filmlerinden olan ve aynı zamanda yeni Ghostbusters filmi olacak olan “Ghostbusters: Afterlife” ise, 10 Temmuz 2020’den 5 Mart 2021’e ertelendi. Geçkinler olarak bu ertelemeler bizleri üzdü. Fakat düşününce Sony’e de hak vermiyor değiliz; yarasaların antipati topladığı şu dönemlerde, yarasalardan şifa arayan Michael Morbius’un hikayesi biraz sarkastik olabilirdi değil mi? Bir sonraki Sony ve Marvel ortak yapımı olacak olan ve 16 Temmuz 2021’de vizyona girecek olan yeni Spider-Man filmi ile ilgili ise henüz bir erteleme durumu mevcut değil.
Diğer ertelemeler ise, oyundan uyarlama olan “Uncharted” filminin 5 Mart 2021’den 8 Ekim 2021’e ertelenmesi. “Peter Rabbit 2: The Runaway” filminin ise 7 Ağustos 2020’den 15 Ocak 2021’e ertelenmesi oldu. Bildiğimiz üzere erteleme kararları alan tek şirket Sony değil. Warner Bros ise “Wonder Woman 1984” filmini, Disney ise “Mulan” filmini ertelemiş idi; ayrıca bunlardan bağımsız olarak, yeni çıkacak olan James Bond filmi de ertelenmişti.
Fragmandan gördüğüm kadarı ile başrole Jared Leto’nun çok yakıştığını düşünmekle beraber; fragmanı henüz izlememiş olanlar ve 30’larına merdiven dayamış geçkinleri heyecanlandırması adına “Morbius” filminin fragmanını aşağıya bırakıyorum. Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Genel
Yeni fiyatıyla Xiaomi Mi Note 10 alınır mı?
Xiaomi Mi Note 10, ülkemizde çıktığında 5999 TL’lik bir satış fiyatıyla listeleniyordu. Bugün ise yaklaşık %25 fiyat düşüşü işe 4600 TL seviyesinde bulunabiliyor. Peki yeni fiyatıyla Mi Note 10 alınır mı? Cevabı videomuzda!