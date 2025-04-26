Akıllı telefon kullanıcıları için bir dönemin daha sonu geliyor! Xiaomi, birçok kullanıcısını yakından ilgilendiren önemli bir karar aldı. Peki şirket bu hamlesiyle hangi modellerin fişini çekti? Xiaomi güncelleme desteği biten telefonlar hangileri? Kullanıcılar Türkiye’de bu durumdan nasıl etkilenecek?

Xiaomi güncelleme desteği biten telefonlar listesi güncellendi! 7 model eklendi!

Xiaomi resmi bir açıklamayla, bazı popüler modellerinin artık güncelleme almayacağını duyurdu. Bu kapsamda, güncelleme desteği biten telefonlar listesini de paylaştı. Özellikle Xiaomi güncelleme desteği biten telefonlar arasında hem performans canavarları hem de uygun fiyatlı seçenekler bulunuyor.

POCO F4 GT ve Redmi K50 Gaming gibi performans odaklı modeller, HyperOS 2.0 tabanlı son güncellemelerini aldıktan sonra desteği sonlandırıyor.

Orta segmentteki Redmi 10A, Redmi Note 11S ve Redmi Note 11 Pro+ 5G gibi modeller ise daha eski sürümlerde kalacak. Güncelleme desteği biten telefonlar arasında 11i ve 11i HyperCharge modelleri de bulunuyor.

Xiaomi güncelleme desteği biten telefonlar listesi!

İşte Xiaomi güncelleme desteği biten modellerin tam listesi:

POCO F4 GT

Redmi K50 Gaming

Redmi 10A

Redmi Note 11S

Redmi Note 11 Pro+ 5G

Xiaomi 11i

Xiaomi 11i HyperCharge

Bu listedeki cihazlar artık güncelleme desteği biten telefonlar arasında yer alıyor. Ancak belirtmek gerekir ki, modeller destek sona erse bile hemen işlevsiz hale gelmeyecek. Cihazlar hâlâ günlük kullanımda iş görebilir; mesajlaşma, sosyal medya ve temel uygulamalar sorunsuz çalışmaya devam edecek.

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Xiaomi güncelleme desteği biten telefon kullanılır mı?

Sadece Xiaomi değil, tüm güncelleme desteği biten telefonlar zamanla yeni uygulamalara uyum sağlayamayabilir veya güvenlik açıklarına karşı savunmasız kalabilir.

Bu nedenle, güvenliği ön planda tutan kullanıcıların yeni bir cihaz tercih etmeleri tavsiye ediliyor. Şirket bu süreci daha önce de çeşitli modellerde uygulamış ve eski cihazların kullanım ömrünü sınırlamıştı.

Bu yüzden daha uzun süreli yazılım desteği ve güvenlik güncellemeleri isteyen kullanıcılar için yeni bir akıllı telefon arayışına girmek mantıklı bir adım olabilir.

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Yine aynı ekosistemde veya alternatif markalarda yeni modellere geçmek, hem performans hem de güvenlik açısından avantaj sağlayacaktır. Bugün, özellikle fiyat-performans dengesi sunan yeni modeller arasında seçim yapmak için doğru bir zaman olabilir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Xiaomi cihazlar için güncelleme desteğinin bitmesi sizi nasıl etkiliyor? Görüşlerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın! Daha fazla güncel haber için bizi takip etmeye devam edin!