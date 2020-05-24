Samsung Galaxy Tab S6 Lite, Çin’de satışa sunuldu

Tablet sektörü, son yıllarda sürekliliğini kaybeden ve karlılığı düşmeye başlayan bir sektör olarak görülüyor. Buna rağmen hala istikrarlı bir şekilde tablet üretmeye devam eden şirketlerden bir tanesi ise Samsung. Firmanın son çıkardığı tablet olan Galaxy Tab S6 Lite ise, Nisan ayında sessiz sedasız bir şekilde tanıtılmıştı. Cihaz, geçtiğimiz günlerde ise Çin pazarında satışa sunuldu.

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Samsung Galaxy Tab S6 Lite ile ilgili neler biliyoruz

10.4 inç ekrana sahip olan Samsung Galaxy Tab S6 Lite, 2000 x 1200 piksel çözünürlüğe sahip. Cihazın 4 Gb Ram ve 64 Gb dahili depolamaya sahip olan versiyonu ise, Çin’de 2799 Yuan yani yaklaşık olarak 393 Dolar fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda. Exynos 9611 işlemciye sahip olan cihaz, arka tarafta 8 megapiksel çözünürlüklü bir kameraya sahip. Ön tarafta ise 5 megapiksel çözünürlükte bir adet özçekim kamerası bulunuyor. Ayrıca Galaxy Note serisinde olduğu gibi bir adet kalem de cihaz bünyesinde mevcut olarak sunuluyor.

Teknik özellikler:

10.4-inç (2000 x 1200 piksel) TFT ekran

Octa-Core (Quad 2.3 GHz + Quad 1.7 GHz)

4GB RAM, 64GB / 128GB depolama, microSD ile 1 Tb’a kadar genişletilebilir hafıza

Android 10 – OneUI 2

8 MP arka kamera

5 MP ön kamera

Ölçüler: 244.5 x 154.3 x 7.07 mm ; ağırlık: 467 gr

4G LTE, WiFi 802.11 ac (2.4GHz/5GHz), Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, USB 2.0 Type-C

7040 mAh batarya

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