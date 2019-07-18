Samsung Galaxy Tab S6 hızlı şarj desteğiyle gelecek!

Samsung Galaxy Tab S6 modelinin batarya detayları sızdırıldı. Cihazda 15W hızlı şarj destekli, 6,840 mAh büyüklüğündeki bir pile yer verilecek.

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Samsung Galaxy Tab S6 tahmini özellikleri

Tayvan Ulusal İletişim Komisyonunun raporlarıyla batarya özellikleri ortaya çıkan tabletin, bazı temel teknik özellikleri de daha önceki sızıntılarla netleşmeye başlamıştı. Güney Koreli teknoloji devi Samsung‘un yeni üst seviye tabletinin 10.5 inç boyutunda Super AMOLED bir ekranla gelmesi bekleniyor. Galaxy Tab S6 gücünü ise muhtemelen en güçlü mobil işlemcilerden biri olan Qualcomm Snapdragon 855‘ten alacak.

Ayrıca tabletin dört hoparlöre sahip olacağı ve ikili arka kamera kurulumuyla geleceği tahmin ediliyor. 7 Ağustos‘ta düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy Note 10 ailesiyle beraber tanıtılacak olan Galaxy Tab S6‘nın S Pen‘le birlikte satışa sunulması bekleniyor.