Samsung Galaxy Tab S5 GeekBench testinde ortaya çıktı!

Güney Koreli teknoloji devi Samsung‘un yeni orta-üst seviye tableti Samsung Galaxy Tab S5 belli başlı özellikleriyle GeekBench testinde ortaya çıktı.

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Samsung Galaxy Tab S5 özellikleri

Tablet, genel özellikleri itibariyle Samsung‘un şubat ayında tanıttığı Galaxy Tab S5e modeline benziyor. Galaxy Tab S5, gücünü Qualcomm’un sekiz çekirdekli Snapdragon 670 işlemcisinden alması bekleniyor. İşlemcideki sekiz çekirdekten ikisi 2.0 GHz hızında, kalan altısıysa 1.7 GHz hızında çalışıyor. Bu işlemciye Adreno 615 grafik birimi de eşlik ediyor.

Tabletin SM-T860 ve SM-T865 kod adlı iki farklı varyasyonla geleceği tahmin ediliyor. Android 9 Pie işletim sistemiyle kutusundan çıkacak olan 6 GB RAM‘li Galaxy Tab S5 GeekBench testinde tek çekirdekte 3506, çoklu çekirdekte ise 9788 skoruna ulaştı.