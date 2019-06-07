Samsung Galaxy Fold temmuzda satışa çıkabilir!

Güney Koreli teknoloji devi Samsung‘un pek çok sorunla adı anılan ilk katlanabilir telefonu Samsung Galaxy Fold temmuz ayında satışa çıkabilir.

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Samsung Galaxy Fold süreci nasıl ilerledi?

Samsung, nisan ayında katlanabilir telefonu Galaxy Fold‘u dünyanın pek çok ülkesinde eş zamanlı olarak düzenlediği etkinliklerde basın mensuplarıyla buluşturmuştu. Fakat birkaç gün içinde önde gelen bazı teknoloji editörü telefonun ekranında oluşan sorunlardan bahsetmişlerdi. Samsung bir süre iddiaları reddettikten sonra sorunun nedenlerini araştırmaya başlamış, Galaxy Fold‘un global lansman ve dolayısıyla piyasaya çıkış tarihini belirsiz bir zamana ertelemişti.

Gelen son haberin bu belirsizliği nispeten netleştirdiğini söyleyebiliriz. Bir Samsung yöneticisinin yaptığı açıklamaya göre telefon, temmuz ayında mağazalarda satılmaya başlanacak. Ayrıca şirket, yine temmuz ayında teknoloji medyasını bilgilendireceği bir konferans düzenleyecek. Katlanabilir telefon yarışındaki en büyük rakibi olan Huawei‘nin zor zamanlar geçirmesi Samsung‘un işine yarayabilir.