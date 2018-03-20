Samsung Galaxy Tab S3 yakın zamanda Oreo almaya hazırlanıyor

Samsung Galaxy Tab S3 ile Güney Koreli firma, hızlı bir şekilde devam ettirdiği Oreo geçişini tablet kısmına da taşıyor. Bir süredir farklı cihazlarına Oreo güncellemesini yayımlayan Samsung’un Tab S3 için Oreo hazırladığı ise Wi-Fi Alliance sitesinde ortaya çıktı. Sitede SM-T820 kod isimli cihazın Android 8.0 ile çalıştırılmış bir versiyonu mevcut.

Samsung Galaxy Tab S3 ne zaman Oreo alacak?

Lakin sonuç kesin olsa da Tab S3’ün ne zaman Oreo’ya kavuşacağı bilinmez. Nitekim şu anda firma ilk Oreo dalgasını yayımlamak ile meşgul. Bu bölümde ise odak cihazlar Galaxy S8/S8+ ve Note 8. Tab S3 ise Galaxy S7, Galaxy S7 edge ve Galaxy A5’in de bulunduğu ikinci dalgada yer alıyor. Bundan sonrasında üçüncü bir dalga olup daha eski cihazlara da Oreo getirili mi onu bilemiyoruz. Samsung’un geçen sene pek çok telefonu pazara çıkarttığını düşünürsek bu olası bir ihtimal.