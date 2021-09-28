Samsung Galaxy Tab A8, Önceki Modelden Daha Uygun Fiyatlı Olabilir!

Geçtiğimiz hafta yaptığımız haberde sizlere Samsung Galaxy Tab A8’in OnLeaks ve 91Mobiles tarafından sızdırılan görüntülerini aktarmıştık. Uzun zamandır beklenen ve tasarım detayları hakkında çokça bilgi sahibi olduğumuz cihazın donanım özellikleri de sızdırıldı.

Galaxy Tab A8 modeli ile uygun fiyatlı tablet pazarında realme Pad’e güçlü bir rakip çıkarmak isteyen Samsung, yeni cihazın donanımında belli başlı kısıntılar yaparak fiyatları aşağı çekmeyi planlıyor. İsabetli olmalarıyla ünlü sızıntı kaynaklardan gelen bilgiler doğruysa Galaxy Tab A8, önceki modelden daha uygun fiyatla satılabilir.



İşte Sızdırılan Özellikler!

Samsung, Galaxy Tab A7 modeli ile zaten giriş seviyesini hedefliyordu. Sızdırılan donanım bileşenlerinden anladığımız kadarıyla bu cihaz için de hedeflenen segment aynı.

Bir önceki nesilde 10.4 inç olan ekran boyutu, Tab A8 ile 10.5 inç boyutuna çıkacak. Ekranda kullanılan panel teknolojisi ise maalesef değişmemiş. Galaxy Tab A8 de önceki model gibi TFT panele sahip bir ekran ile gelecek gibi görünüyor. Eski bir teknoloji olan ve görüş açısı gibi konularda IPS panellerden oldukça geride olan TFT teknolojisinin kullanılması cihazı bekleyenleri üzebilir. Özellikle realme Pad gibi aynı segmentteki rakiplerinde IPS panel kullanıldığını da belirtelim. Bunun yanında ekranın 60hz tazeleme hızına sahip olacağı ve Full HD çözünürlük sunacağına da kesin gözüyle bakılıyor.

Cihazda işlemci olarak ise Türkiye pazarında görmeye pek alışık olmadığımız bir işlemci tercih edilebilir. Önceki nesilde 11 nm üretim sürecine sahip Snapdragon 662 yonga seti bulunuyordu. Bu nesilde ise Unisoc üretimi Tiger T618 modeline yer verilebilir. Aynı işlemci daha önce 200 dolar seviyesinde satılan ve ülkemizde bulunmayan Teclast, Chuwi, Alldocube marka tabletlerde de kullanılmıştı. Snapdragon 662’de kullanılan Cortex-A73 ve Cortex-A53 çekirdekleri, Unisoc Tiger T618’de yerini Cortex-A75 ve Cortex-A55 çekirdeklerine bırakmış.

Bu işlemci 12 nm üretim sürecine sahip. Daha yüksek yarı iletken boyutları genelde daha yüksek güç tüketimi anlamına geliyor. Bu nedenle Tab A8’in pil başarımı Tab A7’den daha kötü olabilir. Ayrıca Unisoc işlemciler henüz Qualcomm veya MediaTek işlemciler kadar yaygın olmadığı için bazı optimizasyon sorunları yaşanabilir. Yine de güç tüketimi ve optimizasyonlar hakkında yorum yapmak için henüz erken. Cihaz duyurulduğunda ve incelemeler ortaya çıktığında bu konular netleşecektir.

Cihazda sunulan depolama ve bellek konfigürasyonları ise 3 GB/ 32 GB, 4 GB/ 64 GB ve 4 GB/ 128 GB olarak karşımıza çıkıyor. Önceki nesilde sadece tek bir model 4 GB bellek kapasitesi sunarken, bu nesilde iki modelde 4 GB bellek sunulması çoklu uygulama deneyimi isteyenleri sevindirecektir.

Batarya konusunda ise önceki modelle herhangi bir fark olmayabilir. Zira sızıntılar bataryanın büyüklüğünün 7,040 mAh olacağı yönünde. Bu kapasite önceki nesille birebir olarak aynı. Ayrıca bu bataryanın 15 Watt “hızlı şarj” teknolojisini de destekleyeceği de konuşuluyor. Bu değer de Galaxy Tab A7’nin 15 Watt gücündeki hızlı şarj desteği ile aynı.

Kamera konusu da değişmeyen bir diğer nokta olabilir. Gelen bilgilere göre ön kamerada 5 MP çözünürlüğünde bir sensör bulunacak, arka kamerada ise bu değer 8 MP olarak karşımıza çıkabilir. Bu değerler Tab A7 modelinde de aynıydı.



Bu özellikler şimdilik sadece sızıntılardan ibaret olsalar da cihazın bu özelliklerle tanıtılacağına teknoloji çevreleri kesin gözle bakıyor.

Giriş Seviye Özellikler, Giriş Seviye Fiyat

Cihaz önceki nesile göre büyük iyileştirmeler içermiyor. Ancak fiyatının önceki nesilden daha uygun olacağı herkesin dilinde. Bu durumdaki en büyük etken ise işlemci tarafında Qualcomm yerine Unisoc’un tercih edilmesi olacak gibi duruyor. Bunun yanında tasarımsal değişikliklerin çok az olması sayesinde düşen Ar-Ge masrafları gibi etkenler de fiyatı etkileyecektir.

Şimdilik herhangi bir fiyat sızıntısı yok, ancak Galaxy Tab A8’in bu özelliklerle realme Pad ile mücadele etmesi için fiyatının 200 dolar civarında olması gerekiyor. Cihaz hakkında yeni haberler geldikçe sizleri bilgilendireceğiz. Takipte kalın!

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