Samsung
Samsung Galaxy S10 Lite, güçlü donanımıyla geliyor!
Samsung Galaxy S ailesinin 2019 versiyonu oldukça genişleyeceğe benziyor. Hatırlarsanız ki bu sene S10 haricinde S10+ ve S10e’de cihazla birlikte tanıtılmıştı. Şimdi ise bu aileye bir akıllı telefon daha ekleniyor.
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Samsung Galaxy S10 Lite veya Mini olarak adlandırılacak cihazla ilgili yeni sızıntılar ortaya çıkmaya başladı. İlk olarak 2 hafta önce aldığımız duyumlar cihazın S10e’den çok daha donanımlı olacağını gösteriyordu.
Bugün erken saatlerde yayınlanan görsellerle birlikte cihazın kod adı ve arayüzünü de görme şansı elde ettik. Hakkında kısmının çekildiği fotoğrafta S10 Lite modelinin “SMG770F” kod adıyla piyasaya sürüleceğini açıkça görebiliyorsunuz.
Daha önceki sızıntılarda cihazın Snapdragon 855 işlemciden gücünü alacağını, 8 GB RAM, 128 GB depolama, 6.7 inç FHD+ ekran ve batarya tarafının da 4370mAh’den 4500 mAh’e çıkarıldığını görüyoruz. S10e modeli, 5.8 inç FHD+ ekran ve 3.100mAh batarya ile karşımıza çıkmıştı.
SamMobile’ın raporuna göre, S10 Lite modeli Galaxy A91 modeliyle benzer çizgileri taşıyacak. Belki de firma farklı pazarlar altında cihazın ismini değiştirerek piyasaya sürmeyi düşünüyordur fakat bu detaylar henüz netleşmedi.
Samsung’un akıllısının bu yıl sonuna kadar raflarda yerini alması bekleniyor. Henüz tanıtımının ne zaman yapılacağı ise belli değil.
Samsung
Samsung Galaxy S9 ve S9+, Kasım ayı güvenlik yamasına kavuştu!
Samsung Galaxy S9 ve S9+ aralarında Türkiye’nin de bulunduğu yeni bir güncelleme aldı. Güncelleme detaylarında kararlılık üzerine geliştirmeler olduğu belirtiliyor.
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Kore Devi, getirmiş olduğu güncellemelerle birlikte S serisinin geçen seneki bayrak gemisini tekrardan hayata döndürmeyi planlıyor. Uzun süredir güncelleme konusunda markanın pekte iyi olduğunu söyleyemeyiz. Samsung Experience adlı sistem arayüzünden OneUI 2.0’a geçiş yapan firma maalesef ki geçiş aşamasında stabilizasyon problemleri yaşanmıştı.
Bugün kendi kullandığım Samsung Galaxy S9 cihazına gelen güncellemelerin detaylarını yukarıdaki fotoğraftan bakabilirsiniz. Benim de gündelik kullanımda, açıkçası cihazın bir tık daha hızlandığına şahit kaldım. Güncelleme içeriğinde Kasım ayı güvenlik yaması dahil edilmiş bunların ötesinde kamera uygulamasında birtakım geliştirmeler hakim. Özellikle iyileştirmelerde performans üzerine durulmuş.
Eğer cihazınıza yazılım güncelleştirmesi hali hazırda gelmediyse, Ayarlar sekmesindeki en alt kısımda yer alan “Yazılım Güncellemesi” sekmesine dokunarak, gelen yazılımı kontrol edebilirsiniz.
Samsung
Samsung, Galaxy Note 10+ Star Wars™ Special Edition’ı duyurdu!
Samsung Elektronik, bugün yaptığı basın açıklamasıyla Star Wars sevenleri mutlu edecek bir haber verdi. Şirketin en son amiral gemisi modelinin Star Wars versiyonu çok yakında piyasaya sunulacak.
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Kore Devi, bugün yaptığı konferansla birlikte Galaxy Note 10+ modeli için özel bir versiyon çıkaracağını duyurdu. 20 Aralık tarihinde satışa çıkacak modelin tam ismi “Star Wars: The Rise of Skywalker” olacak. Galaxy uzakta, uzaklarda ve Samsung Galaxy sloganıyla model tanıtılacak. Cihazın dizaynı tamamen Star Wars niteliklerine göre hazırlanacak.
Akıllı telefonun içeriğinde, özel dizayn edilmiş kılıf, koleksiyoncular için metal rozet, SkyWalker’ın kılıcının rengini andıran kırmızılıkta S-Pen ve Galaxy Buds kutuda yer alacak. Toplam pakette özel Star Wars temalı içeriğe sahip duvar kağıdı, yazılımda bulunan kapatma animasyonları, ikonlar ve sesler sevenlerini mutlu edeceğe benziyor.
Galaxy Note10+ Star Wars™ Special Edition, seçili marketlerde 10 Aralık 2019 ayında piyasada olacak. Bu yeni versiyonla birlikte, Samsung ve LucasArt iş birliğine gitmiş olacak. Yeni başlatılan tatil kampanyasıyla birlikte iki firma birlikte Star Wars: The Rise of Skywalker’ın yeni versiyonunu kutluyorlar.
Telefon şirketleri firmalarla anlaşmalar yaparak çeşitli özel versiyonları piyasaya sunuyorlar. Fakat, filmin kitlesi düşünüldüğü zaman oldukça rağbet toplayacağını söyleyebilirim.
Samsung
Samsung, ucuz 5G akıllı telefonlar üzerinde çalışıyor!
Samsung, bu senenin sonlarına doğru Snapdragon 865+ kullanan 5G telefonları piyasaya çıkarmaya başlamıştı. Bununla birlikle Galaxy Fold, S10 ve Note 10 ailesi gibi üst seviye akıllı cihazların 5G modellerini görmeye başlamıştık.
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5G teknolojisine sahip modeller yaygınlık kazanmaya şimdiden başlıyor. Bunların başını da Koreli teknoloji üreticisi Samsung’un üstlenmesi bekleniyor. İçeriden alınan kaynaklara göre, firma çıkaracağı Galaxy A71 ile birlikte cep yakmayan bir alternatif çözüm olan 5G cihazlar üretmeye başladı.
Şimdiden bazı modeller sızmaya başladı bile. SM-A716B model numarasına sahip telefonun Çin menşeili bir versiyonu internet üzerinde görüntülenmeye başlandı. Dünyanın en büyük 5G ağına sahip ülke olduğunu düşünürsek, yapılan hamlenin oldukça makul ilerlediğini düşünebiliriz.
Muhtemelen, global versiyonun daha sonra yayınlanacağını düşündüğümüz SM-A7160 modeli de radarlarımızdan kaçmadı. Geniş perpektifte değerlendirirsek Samsung’un Eynos 980 yonga setiyle yayınlayacağını söyleyebiliriz. Orta seviye işlemci, 5G bağlantı seçenekleri ve WİFİ-6 standartlarıyla birlikte sunulacak.