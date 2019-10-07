Samsung Galaxy S9+ – Sizin Yorumunuz (Yunus Kan)

Sizden Gelenler #43 videomuzda, sosyal medyadan bize sorduğunuz soruları cevaplandırdık.

Soruların zaman çizelgesini hazırlayan Can Kahya’ya çok teşekkürler:

1:15 Makale yazarken nelere dikkat etmeliyiz kaynakları nasıl doğru kullanabiliriz?

3:45 Android çöp, Android pişmanlıktır, en iyi mobil işletim sistemi iostur vs. diye atıp tutanlar hakkında ne düşünüyorsunuz?

5:58 Kim kullanmak ister serisinde sadece telefon değil de giyilebilir teknolojilerde olsa nasıl olur? Saat ya da bileklik ile başlanabilir.

7:37 Kerem’e ne zaman yeni bir ceket alınacak? Takipçiler olarak kampanya başlatmayı düşünüyoruz.

9:07 Hardware Plus’un ilk çalışanlarıyla, şimdiki çalışanları dâhil olmak üzere bir kaçını daha önce Shiftdelete.net ‘te görmüştük. Çalışanlar git gide transfer mi oluyor yoksa aranızda bir anlaşmamı var?

10:36 Türkiye’de resmi olarak satış yapan teknolojik şirketler, teknolojik ürün incelemesi yapan yayınlara(özellikle youtube) yayınların talep ettiği inceleme ürünlerini göndermek zorunda olsa, örneğin 100 bin ve üzeri abonesi olan kanallara zorunlu olarak ürün göndermek durumunda olsalar sizce nasıl bir durum ortaya çıkar? Bu durumdan markalar mı zarar görür yayıncılar mı?

12:37 Samsung katlanılabilir telefon olayında patladıktan sonra diğer firmalar da bu isten çekildi. Samsungda sadece Kore için bir versiyonunu çıkardı ve globale sunmadı. Bu durum mi mix alpha gibi “şelale” telefonların yaygınlaşmasına yol açtı. Sizce piyasanın geleceği böyle “şelale” telefonlar mı?

15:23 Mi MIX Alpha’yı nasıl buldunuz fiyatı özellikleri nasıl teknoloji açısından sizce önemli bir gelişme mi?

18:58 Hayatta en çok yapmak isteyip de yapamadığınız bir şey söyleyebilir misiniz?

21:57 Nokia kayıplarda Türkiye’den ilişkilerini kesti mi acaba?

22:35 Sizinle birlikte çalışmak isteyen gençler ne yapmalı? Bilgilendirir misiniz?