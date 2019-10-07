Sizden Gelenler
Samsung Galaxy S9+ – Sizin Yorumunuz (Yunus Kan)
Sizden Gelenler
Hayatta en çok isteyip yapamadığımız şey ne? – Sizden Gelenler #43
Sizden Gelenler #43 videomuzda, sosyal medyadan bize sorduğunuz soruları cevaplandırdık.
Soruların zaman çizelgesini hazırlayan Can Kahya’ya çok teşekkürler:
1:15 Makale yazarken nelere dikkat etmeliyiz kaynakları nasıl doğru kullanabiliriz?
3:45 Android çöp, Android pişmanlıktır, en iyi mobil işletim sistemi iostur vs. diye atıp tutanlar hakkında ne düşünüyorsunuz?
5:58 Kim kullanmak ister serisinde sadece telefon değil de giyilebilir teknolojilerde olsa nasıl olur? Saat ya da bileklik ile başlanabilir.
7:37 Kerem’e ne zaman yeni bir ceket alınacak? Takipçiler olarak kampanya başlatmayı düşünüyoruz.
9:07 Hardware Plus’un ilk çalışanlarıyla, şimdiki çalışanları dâhil olmak üzere bir kaçını daha önce Shiftdelete.net ‘te görmüştük. Çalışanlar git gide transfer mi oluyor yoksa aranızda bir anlaşmamı var?
10:36 Türkiye’de resmi olarak satış yapan teknolojik şirketler, teknolojik ürün incelemesi yapan yayınlara(özellikle youtube) yayınların talep ettiği inceleme ürünlerini göndermek zorunda olsa, örneğin 100 bin ve üzeri abonesi olan kanallara zorunlu olarak ürün göndermek durumunda olsalar sizce nasıl bir durum ortaya çıkar? Bu durumdan markalar mı zarar görür yayıncılar mı?
12:37 Samsung katlanılabilir telefon olayında patladıktan sonra diğer firmalar da bu isten çekildi. Samsungda sadece Kore için bir versiyonunu çıkardı ve globale sunmadı. Bu durum mi mix alpha gibi “şelale” telefonların yaygınlaşmasına yol açtı. Sizce piyasanın geleceği böyle “şelale” telefonlar mı?
15:23 Mi MIX Alpha’yı nasıl buldunuz fiyatı özellikleri nasıl teknoloji açısından sizce önemli bir gelişme mi?
18:58 Hayatta en çok yapmak isteyip de yapamadığınız bir şey söyleyebilir misiniz?
21:57 Nokia kayıplarda Türkiye’den ilişkilerini kesti mi acaba?
22:35 Sizinle birlikte çalışmak isteyen gençler ne yapmalı? Bilgilendirir misiniz?
Sizden Gelenler
Kullandığımız bataryası en iyi telefon – Sizden Gelenler #42
Sizden Gelenler serimizin 42. bölümüyle karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi Facebook HWP Muhabbet, Instagram ve Twitter üzerinden gelen sorularınızı yanıtlıyoruz.
Sizden gelenler serimizin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
Kullandığımız bataryası en iyi telefon – Sizden Gelenler #42
HWP Muhabbet Facebook Grubu; https://www.facebook.com/groups/HWPMuhabbet/
HWP Twitter; https://twitter.com/Hwptr
HWP Instagram; https://www.instagram.com/hwptr/
Soruların zaman çizelgesini hazırlayan Can Kahya’ya çok teşekkürler:
0:37 Ofistekilerin kullandıkları ürünlerden batarya kullanımı beklentisi ne? Yoğun kullanımda şu kadar saat götürmesi, beklemedeyken şarjın azalmaması veya mümkün olan en az seviyede azalması vs. Kullandıkları cihazlardan kendilerini batarya kullanımı açısından en tatmin eden cihaz hangisiydi?
5:27 Dâhili şebekeden görüntülü görüşme özelliği sadece samsungda varken diğer hiçbir firmanın cihazında bulunmuyor. Sizce mesele sadece patent meselesi midir, yoksa ayrı bir yatırım gerektirdiği için üreticiler uğraşmıyor mu?
7:01 Benim sorum şu sizce elektrikli araçlar ne zaman Türkiye’de yaygın kullanıma geçer? Tahminimiz nedir? Birde elektrikli araç konusuna nasıl bakıyorsunuz teknolojisi için daha çok kat edilecek yol var mı?
11:42 Playstation 4 için bir monitör bakıyorum da 500-900 TL civarında nasıl bir şey önerirsiniz? Monitörü bilgisayarımda da kullanacağım. Ne gibi özelliklere öncelik vermeliyim acaba?
13:57 Yakında duyurulacak Mi 9 lite cihazı sizce Realme 3 pro cihazından daha mı iyidir? Çünkü Çin versiyonu cc9’un aynısı olacak. Ersin bir s10e kullanıcısı. Kendisine şuan sorulsa mi 9t mi alır yoksa yine de 1000 lira fazla verip s10e mi alır?
16:46 IPhone 7 plusa geçmek mantıklı mı? Temiz 2.el alabilirim. Şuan 6 kullanıyorum. İos’tan çok memnunum
18:24 Bir süredir kanalınızda Matebook kullandığınızı görüyorum. Sizin Matebook kullanım deneyiminizi merak ediyorum. Sizce Macbook mu Matebook mu?
19:44 Mate 30 serisi Türkiye de (Avrupa) olmayabilirmiş. Bu konu hakkındaki düşünceleriniz neler?
20:06 A9 2018 4 kameralı, sizce 4 kamera abartılı mıdır?
21:30 Mate 20 pro kullanıyorum. İPhone’dan geçiş yaptım ve resmen çığır farkı var aralarında. Huawei çıtayı çok yükseklere çıkarmış. Haliyle düşündüğümüz Google konusu var. Huawei Google ile olan problemi çözülmez ise bunu aşabilecek güçte mi?
23:23 Türkiye garantili Xiaomi telefonların teknik servis hizmeti kalitesi hakkında bilgi verir misiniz? Özellikle evofonedan alınan cihazlar için?
25:10 Samsungun aldığı bu karar(dizilerdeki kadına şiddet) hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?
27:25 HWP nasıl kuruldu bugünlere nasıl geldi ama en önemlisi atlattığınız birkaç büyük sıkıntıdan bahseder misiniz?
Sizden Gelenler
Türkiye’den teknoloji devi çıkar mı? – Sizden Gelenler #40
Sizden Gelenler #40 videomuzda, yine sosyal medya platformlarından bizlere sorduğunuz soruları cevaplandırdık…
Tüm Sizden Gelenler serimize ulaşmak için tıklayın.
Türkiye’den teknoloji devi çıkar mı? – Sizden Gelenler #40
HWP Muhabbet Facebook Grubu; https://www.facebook.com/groups/HWPMuhabbet
HWP Twitter; https://twitter.com/Hwptr
HWP Instagram; https://www.instagram.com/hwptr/
Soruların zaman çizelgesini hazırlayan Can Kahya’ya çok teşekkürler:
0:49 Kulaklık girişinin kaldırılıyor olmasına sizce piyasa hazır mı, karasal Fm Radyo özelliğinin birçok modelden ve markalardan kaldırılıyor olmasının nedeni nedir, yeni servisler ve gelir modeli mi, daha çok veri harcama ve ücretli servislere yönlendirmek mi? Samsung Qualcom ile çalışınca telefonları neden daha performanslı?
13:58 Sizce gelecekte Samsung, Asus, Lenovo, Xiaomi gibi dev şirketlerimiz olur mu ilerde bizde piyasaya kafa tutacak amiral gemisi telefonlar çıkarabilir miyiz?
19:24 Usb bellek formundaki WiFi alıcıları hakkında ne düşünüyorsunuz, öneriniz var mı? Ipad’lerde diğer markaların kalemleri kullanılabiliyor mu?
22:13 Realme’nin Türkiye’ye tam giriş yapacakken ani bir kararla pazardan geri çekilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
25:29 Yemekteyiz gibi bir seri yapsak en iyi yemeği kim yapar, ofiste oylarınızı nasıl kullanırsınız?
27:43 Redmi Note 8 Pro Türkiye’ ye gelecek mi, gelirse fiyatı nasıl olur? (Bir de işlemcisini nasıl buldunuz?)
30:39 Joker’in son fragmanı yayınlandı. Bu film fantastik-bilim kurgudan ziyade Joker’in neden ve nasıl Joker olduğunu gösteren bir filme benziyor. Yani benim gözümde daha gerçekçi bir hikâyesi var gibi. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
32:35 Xiaomi son zamanlarda neredeyse her ay yeni bir cihaz çıkarıyor. Sizce Xiaomi’nin bu durumu hayra alamet mi? Ayrıca uzun zamandır Xiaomi’nin Mi 4 modelini kullanıyorum ve kasma donma yok. Ama Xiaomi bir önceki serisi çok yavaşlamış gibi her ay telefon çıkartıyor.
34:19 Nokia Türkiye’den çekiliyor mu? Bir suru model çıkardı ama doğru düzgün Türkiye’ye gelmedi neden acaba?
35:30 Bu kanalı yer yer eleştirdim. Çoğu zaman ağır bazı zaman tatlı sert, en çok da Ersin Bey’i ama şunu itiraf ederim ki eleştirdikçe de sevdim(tabi bu hala eleştirmeyeceğim anlamına da gelmez) ama iki şeyi lütfen bozmayın: kaç takipçinizi olursa olsun kaç yorum olursa olsun geri dönüşlerinizi, bir de markaların baskılarına takılmadan tüm izleyicilere ve takipçilere yardımcı olmaya çalışmanızı.