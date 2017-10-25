Samsung Galaxy S9, Parmak İzi Sensörünü Ön Tarafında Bulundurabilir

Galaxy S9 hakkında şimdiden bir çok söylentiler duyulmaya başladı ve bu söylentiler daha da artacak gibi.

Samsung’un evi olan Güney Kore’den bir firma, gelecek nesil Galaxy S serisine ait cihazların sahip olacağı parmak izi sensörünün ön tarafta olacağına dair bir patent fotoğrafı paylaştı.



Galaxy S8 cihazının arka tarafında bulunan parmak izi sensörü, ne yazık ki herkesi etkileyemedi. Fotoğrafı paylaşılan patentin ait olduğu yıl 2016 olmasına rağmen, Samsung’un S cihazlarında ki parmak izi sensörünü ön tarafa taşıyacağı söylentileri yalnızca bu patente dayanmıyor. Eğer Samsung cihazlarında böyle bir değişiklik yapmayı karar verir ise, insanların vereceği tepki ise merak konusu.