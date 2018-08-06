Samsung Galaxy S9+ 5 sonra kullanıcı deneyimi videomuzda, bir süredir kullandığımız Samsung Galaxy S9+ modelinin iyi kötü yanlarını konuşuyoruz.

Samsung Galaxy S9+: 5 ay sonra ne düşünüyoruz?

Şu anda 5.500 TL civarında bulunabilen Samsung Galaxy S9+, 6 GB RAM ve 64 GB depolamanın yanı sıra çift diyaframa sahip iki arka kamerası ile fark yaratıyor. 3.500 mAh gibi bataryası ile yetersizliği konuşulan Samsung Galaxy S9+, Aydoğan’ın HWP ofisine teslim edildiği günden beri kullanmasını nasıl etkiledi? Memnun mu? Kendisi satın alır mı? gibi soruların cevabını veriyoruz.