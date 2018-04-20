Samsung Galaxy S8 ve S8+ Nisan güncellemesine kavuştu

Samsung 19 Nisan tarihi tibari ile Avrupa’da Samsung Galaxy S8 ve S8+ akıllı telefonlar için Oreo tabanlı yeni bir güncelleme yayımladı. Avrupa’da şu anda sadece Almanya’nın aldığı güncelleme Android nisan yamasının Galaxy versiyonu. Twitter üzerinden ortaya çıkan bilgi ise @intJekyll hesabından ekran görüntüsü ile paylaşıldı.

Samsung Galaxy S8 ve S8+ üç alanda daha stabil olacak

570 MB büyüklüğündeki güncelleme S8 için G950FXXU1CRD7, S8+ için ise G955FXXU1CRD7 versiyon adı ile gelecekler. Bu yama ile birlikte Google’ın Android cihazlar için hazırladığı nisan güvenlik güncellemesi de yüklenecek. Öte yandan Samsung da kendi tarafında bu güvenlik yamalarına ek yaptı.

Güncelleme kamera, WiFi ve Bluettoth için de satiliteye dayalı bir paket kuracak. Dolayısı ile bu üç alandan herhangi birinde ya da birkaçında sıkıntı yaşıyorsanız bu yamam derdinize derman olmalı. Her güncellemede olduğu gibi bu güncelleme de bölümlerden oluşacak. Görünüşe göre ilk bölümde Almanya var. Bakalım güncelleme ne zaman Avrupa geneline yayılacak?