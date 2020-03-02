Samsung
Samsung Galaxy S8 ve Note 8’in Android 10 almayacağı kesinleşti!
Samsung Galaxy serisinin 2017 model amiral gemileri için gelen kötü haberler aylardır ortalarda dolaşıyordu. S8 ve Note 8 serileri için Android 10’un yayınlanmayacağı Samsung’un resmi açıklamalarıyla bir kez daha teyit edilmiş oldu.
İlginizi çekebilir: Samsung Galaxy A41, Infinity-U ekranı ile geliyor!
Samsung, bayrak gemilerine senelerdir uyguladığı net bir politika mevcut. Her ne kadar rakipleri olan Huawei, Xiaomi ve Apple gibi şirketler daha uzun ömürlü destek vereceklerini vadediyor olsalar da şirketin bu konudaki tutumu değişmiyor.
Geçtiğimiz günlerde Samsung Destek hesabına gelen güncelleme nerede sorularına cevap olarak şirket çalışanları sayısız açıklamalarda bulunmuşlardı. Yani demek oluyor ki şirket, Android 9 üstüne yeni bir büyük Android geliştirmesi sunmayacaktı.
Yine de Samsung’un güncelleme vereceğine dair umutlarımızı tüketmemiş. Resmi kanallardan duyuru gelmesini bekliyorduk. Keza çok uzun sürmeden bu duruma açıklık getirmek adına SamMobile yeni bir rapor yayınladı.
SamMobile’ın raporlarında yazana göre Samsung, eski amiral cihazları olan Galaxy S8 ve Note 8 için herhangi bir sistem yükseltmesi sunmayacağını doğruladı. Fakat, firma aylık olarak güvenlik güncelleştirmelerinin düzenli olarak gönderileceğini de ekledi.
Muhtemelen Samsung’un iki senelik canavarını kullanan birçok kişi bulunuyordur. Onlara söyleyebileceğimiz tek bir şey var. Eğer Android 10 yüklü bir cihaz modeli kullanmak istiyorsalar, cihazlarını yeni bir modelle değiştirmeleri gerekiyor.
Akıllı Telefonlar
Samsung, Galaxy S20 Ultra’da görülen odaklama hatasını düzelteceğini açıkladı
Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz günlerde yeni amiral gemisi serisi olan Galaxy S20 ailesini satışa sunmuştu. S20 ve S20 Plus, 64 Mp’lik ana kameraya sahipken S20 Ultra ise 108 Mp’lik ana kameraya sahipti. Fakat Galaxy S20 Ultra’da otomatik odaklama problemleri ile ilgili sorunlar görülmeye başlayınca Samsung bu sorunu çözeceğini belirtti.
İlginizi çekebilir: Çıkmadan zam geldi; Galaxy S20 ailesinin fiyat değişimini konuştuk
Galaxy S20 Ultra’da otomatik odaklama sorunu
Serinin en üst modeli olan cihazı deneyimleyen editörler, kamerada yaşadıkları otomatik odaklama sorununu dile getirmeye başlayınca Samsung bu problemi düzelteceğini ve kamera deneyimini iyileştireceğini açıkladı. Samsung yetkilileri yaptığı açıklamada cihazın üst düzey kameraya sahip olduğunu ve bu kamera modülünü en optimum yazılım ile destekleyerek kullanıcılara en iyi deneyimi sunmak istediklerini; bunun için de çalışmalara devam ettiklerini belirtti. Ayrıca Samsung Galaxy S20 Ultra’da görülen tek sorun bu da değil. Editörlerin belirttiğine göre cihazın dış yüzeyi çok kolay çiziliyor ve soyuluyor. Fakat Samsung bu problem ile ilgili ise henüz bir açıklama yapmadı. Eğer editörlerin belirttikleri doğru ise bu problem boya veya komponent kaynaklı olabilir. Samsung bu şikayeti nasıl çözecek henüz bilmiyoruz. Şayet kimse bu kadar ücret ödeyip satın aldığı bir cihazın, kısa bir süre sonra çerçevelerinin soyulmuş olmasını istemeyecektir ve dış yüzeyi çizikler içinde kalmış bir halde kullanmak da kullanıcıları rahatsız edecektir diye düşünüyoruz.
Akıllı Telefonlar
Corona virüsü Galaxy Z Flip’i kötü etkiledi.
Dünyayı kasıp kavuran Corona virüsü, Samsung Galaxy Z Flip‘in üretiminde aksaklık yarattı. Firma Güney Kore‘de fabrikasını geçici olarak kapatmak zorunda kaldı.
İlginizi çekebilir; Samsung Galaxy Z Flip, ABD stoklarını yeniliyor!
Corona virüsü fabrika kapattırdı!
Samsung‘un yeni ürünü olan katlanabilir ekranlı telefon Galaxy Z Flip, aldığı olumlu yorumlara rağmen üretim bazlı sıkıntılar yaşıyor. Edinilen bilgilere göre Corona virüsü Galaxy Z Flip‘in üretildiği fabrikada çalışan bir işçiye bulaştığı ve şirketin fabrikayı bu sebeple karantinaya alıp geçici olarak kapattı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada çalışanların sağlığının önemi vurgulanırken tesisin dezenfekte edilmesi için hemen çalışmalara başlandığı belirtildi. Çalışanın Corona testinden pozitif sonuç alması nedeniyle kapanan tesisin tam olarak ne zaman açılacağı ise merak konusu. Zira şu ana kadar virüsten etkilenen 79 bin insanın bulunduğu dünya genelinde iyileşen insan sayısı da artmakta. Ancak hala kesin bir aşı tedavisi olmayan virüsün başka ülkelere ve firmalara gelecekte nasıl bir zarar vereceğini bilim insanları da kestirememekte.
Katlanabilir ekranlı telefonlar ile akıllı telefon pazarına yeni bir soluk getiren Samsung‘un, bu gelişmeler ışığında nasıl bir yol izleyeceği belirsizliğini korumakta. Samsung‘un online mağazasından sipariş edebildiğimiz Galaxy Z Flip yaklaşık olarak 15 bin Tl’lik bir fiyatla bizi karşılamakta.
Akıllı Telefonlar
Galaxy A70 için Android 10 güncellemesi yayınlandı!
Bugün itibariyle, Galaxy A70 modeli için Android 10 güncellemesinin cihazlara dağıtımı başladı. Son birkaç haftada amiral gemisi ve orta sınıf telefonlarına Android 10 güncellemesi sunan Samsung, kullanıcıları şaşırtmaya devam ediyor. Bu ay Android 10 sürümü, Galaxy A30 ve Galaxy A50s modellerinin ardından son olarak Galaxy A70 için de yayınlandı. Yeni Android 10 sürümünün boyutu 2.06 GB olarak belirtilmekte.
İlginizi çekebilir: Android 11 ile gelecek bazı yenilikler
Yeni sürüm ayrıca, Google’ın en son yayınladığı Şubat 2020 güvenlik güncelleştirmelerini de bünyesinde barındırıyor. Güncellemeyi yaptıktan sonra elde edeceğiniz şeylerden en dikkat çekeni ise, sistem genelinde bir karanlık mod desteği sunulması.
Firma tarafından geçmişte yapılan bir açıklamaya göre A70 modelinin nisan ayı içerisinde Android 10 ile tanışacağı söylenmişti fakat görünen o ki kullanıcı bildirimleri işe yaramış ve Samsung bu tarihi çok daha önlere çekmiş. Ayrıca bu gelişmeyle beraber kalan Galaxy A serisi modellerin de güncellemeyi belirtilenden daha önce alacağı kesinleşmiş oldu.
Güncellemeyi kontrol etmek için, telefonunuzda “Ayarlar” bölümüne ulaşıp, “Yazılım Güncelleme” sekmesine dokunun ve cihazınızda Android 10 ve One UI 2.0 deneyiminin keyfini çıkarın. Ülkemizde bazı A70 kullanıcıların güncellemeye ulaştığını görmekteyiz, eğer halen güncellemeyi almadıysanız dağıtım sırasına göre 1 ila 7 gün içerisinde yeni sürüme ulaşabileceksiniz.