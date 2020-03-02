Samsung Galaxy S8 ve Note 8’in Android 10 almayacağı kesinleşti!

Samsung Galaxy serisinin 2017 model amiral gemileri için gelen kötü haberler aylardır ortalarda dolaşıyordu. S8 ve Note 8 serileri için Android 10’un yayınlanmayacağı Samsung’un resmi açıklamalarıyla bir kez daha teyit edilmiş oldu.

İlginizi çekebilir: Samsung Galaxy A41, Infinity-U ekranı ile geliyor!

Samsung, bayrak gemilerine senelerdir uyguladığı net bir politika mevcut. Her ne kadar rakipleri olan Huawei, Xiaomi ve Apple gibi şirketler daha uzun ömürlü destek vereceklerini vadediyor olsalar da şirketin bu konudaki tutumu değişmiyor.

Geçtiğimiz günlerde Samsung Destek hesabına gelen güncelleme nerede sorularına cevap olarak şirket çalışanları sayısız açıklamalarda bulunmuşlardı. Yani demek oluyor ki şirket, Android 9 üstüne yeni bir büyük Android geliştirmesi sunmayacaktı.

Yine de Samsung’un güncelleme vereceğine dair umutlarımızı tüketmemiş. Resmi kanallardan duyuru gelmesini bekliyorduk. Keza çok uzun sürmeden bu duruma açıklık getirmek adına SamMobile yeni bir rapor yayınladı.

SamMobile’ın raporlarında yazana göre Samsung, eski amiral cihazları olan Galaxy S8 ve Note 8 için herhangi bir sistem yükseltmesi sunmayacağını doğruladı. Fakat, firma aylık olarak güvenlik güncelleştirmelerinin düzenli olarak gönderileceğini de ekledi.

Muhtemelen Samsung’un iki senelik canavarını kullanan birçok kişi bulunuyordur. Onlara söyleyebileceğimiz tek bir şey var. Eğer Android 10 yüklü bir cihaz modeli kullanmak istiyorsalar, cihazlarını yeni bir modelle değiştirmeleri gerekiyor.