Samsung Galaxy A41, Infinity-U ekranı ile geliyor!

Geçtiğimiz ay Geekbench‘ten geçen Samsung Galaxy A41, bu sefer renderlarıyla birlikte ortaya çıktı ve telefonun tasarımı tam olarak görülmüş oldu. Galaxy A41, diyagonal olarak 6 inç veya 6.1 inç arasında ölçüldü. Çentiğinde 25 MP değerinde bir selfie kamera bulunacak cihazın ekran tasarımı Infinity-U olarak geçiyor.

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Samsung Galaxy A41 renderları bizlere neler gösteriyor?

Galaxy A41, arka tarafta 48 MP değerinde bir ana kameraya sahip olan üçlü bir kamera kurulumu ile gelecek. Arka panelde parmak izi okuyucu yok, bu da telefonun ekran içinde bir parmak izi okuyucusu veya yüz tanıma özelliği ile geleceğini bizlere gösteriyor. Görüntülerde ayrıca, telefonun sağ tarafına yerleştirilmiş ses ayarlama butonu ve güç düğmesi gözüküyor. SIM kart yuvası ise sol tarafta bulunuyor. Alt tarafta 3.5 mm kulaklık girişi, hoparlör ve birincil mikrofon ile çevrili USB-C bağlantı noktası var. Üst kısımda ise sadece ikincil mikrofon mevcut.

Kaynağa göre Galaxy A41, 7.9 mm kalınlığında olacak ve kamera çıkıntısı normalden biraz daha fazla olacak. Samsung henüz Galaxy A41 hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak Geekbench sayesinde cihazın Helio P65 Soc, 4 GB RAM ve Android 10 ile geleceğini biliyoruz.

Galaxy A41, 64 GB temel depolama alanı ile gelecek. Ayrıca cihazda 15 W şarj desteği ve 3500 mAh büyüklüğünde bir batarya olacağı tahmin ediliyor.