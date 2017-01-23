Samsung, Galaxy S8 Modelini MWC’de Tanıtmayacağını Açıkladı

Son üç yıldır Samsung bayrak gemisi telefonu Galaxy S serisinin yeni modelini Barselona’da düzenlenen Mobile World Congress’te duyuruyordu.

Ancak Samsung’un mobil bölümü yöneticisi DJ Koh yaptığı açıklamada Galaxy S 8 modellerinin bu yıl Mobile World Congress’te yer almayacağını açıkladı. Koh bunun dışında herhangi bir bilgi paylaşmadı.

Şirket Galaxy Note 7’de yaşanan sıkıntıların tekrarlanmasını istemediği için Galaxy S8 modellerini aceleye getirmek istemiyor. Şirket bugün Note 7’de yaşanan problemin nedenlerini açıkladı. Ayrıca gelecek ürünlerinde yer alacak olan bataryalarda sekiz adımlı bir güvenlik denetimi uygulayacağını ve bu bataryada ekstra güvenlik katmanları yer alacağını duyurdu.

Bir süredir Galaxy S8’in çerçevesinin bir tasarıma sahip olacağı ve yeni bir yapay zeka ile destekleneceği konuşulanlar arasında. Ayrıca yeni modellerde 3.5 mm kulaklık girişinin olmayacağına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak telefon tanıtılana kadar bunlar sadece söylenti olarak kalacak. Telefonun Nisan ayının sonunda tanıtılacağı yine ortalıkta dolanan dedikodular arasında yer alıyor.