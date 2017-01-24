Samsung, Qualcomm’un ürettiği Snapdragon 835 işlemcilerin en büyük alıcısı ve bu yüzden rakipleri 821’e yönelmek zorunda kalıyor.

Samsung’un yeni bayrak gemisi modelinin 14 Nisan tarihinde duyurulması bekleniyor ve o tarihe kadar Snapdragon 835 işlemcili bir akıllı telefon çıkmayacak. LG G6’nın ve HTC U Ultura’nın 2016 yılında tanıdığımız Snapdragon 821 işlemcisini kullanacağını biliyor.

2017 model işlemcinin ne kadar iyi olduğunu henüz bilemiyoruz. Ancak Snapdragon 821 işlemcisine sahip olan Google Pixel ve OnePlus 3T’ye bakarak bir tahminde bulunabiliriz. Ancak Mart ayında tercihini Snapdragon 835’ten yana yapacak olan Android kullanıcıları hayal kırıklığına uğrayacak.

Bazı Android donanım üreticileri 821 işlemcilerle memnunken bazıları işlemcilerin çok geç kaldığını ve telefonların çoktan üretilmeye başladığını belirtiyor. Diğer taraftan Koreli dev iki yıl önce ısınma problemlerinden dolayı Snapdragon 810’u telefon modellerinde kullanmamıştı. Snapdragon 820 ile beraber tekrardan Galaxy modellerinde Qualcomm işlemcilerini görmeye başladık.

Snapdragon 835 ile beraber bu birliktelik bir adım daha öteye geçiyor. Şirket her ne kadar telefonlarının bir kısmını Snapdragon bir kısmını Exynos işlemcilerle çıkarsa da Qualcomm tarafından yapılan açıklama Snapdragon 835 kuyruğunun ilk sırasında Samsung olduğu.