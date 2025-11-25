One UI 8.5 beta için geri sayım devam ederken akıllarda hâlâ aynı sorular var: Samsung bu yıl beta programını ne zaman başlatacak? One UI 8.5 beta süreci gerçekten gecikiyor mu, yoksa şirket planlı bir yol haritası mı izliyor? Galaxy kullanıcılarının Türkiye’de merak ettiği bir diğer konu da şu: One UI 8.5 beta ilk olarak hangi modellere gelecek?

One UI 8.5 beta ortaya çıktı! Hangi cihazlara gelecek?

One UI 8.5 beta ilk kez Samsung’un sunucularında görünen Galaxy S25 Ultra dosyalarıyla doğrulandı. Bu, şirketin test sürecine resmen başladığını gösteriyor. Ancak gecikmenin sebebi doğrudan sürüm değil; Galaxy S26 ailesinin lansmanındaki sarkmanın beta programını da ötelediği düşünülüyor. Normalde Kasım ayında başlaması beklenen süreç artık Aralık ayının üçüncü haftasına sarkabilir.

Beta takvimi önceki sürümlere bakılarak da yorumlanabiliyor. Örneğin One UI 7 dosyaları, beta çıkışından yaklaşık 24 gün önce ortaya çıkmıştı. Benzer şekilde One UI 8 için bu süre 17 gün olmuştu. Bu tabloya bakıldığında One UI 8.5 geliştirme sürecinin hâlâ kontrollü ilerlediği söylenebilir. Samsung’un iç test temposunu koruduğu görülüyor.

One UI 8.5 programının hangi ülkelere dağıtılacağı ise tamamen belirsiz. Samsung’un geçmişte uyguladığı beta dağıtım haritası bazen Kore–Almanya–ABD üçlüsüyle başlıyor, bazen Hindistan veya Birleşik Krallık da listeye ekleniyordu. Bu yıl One UI 8.5 beta için standart bir model beklememek gerekiyor; şirket bu kez daha dar kapsamlı veya tamamen farklı bir dağıtım politikası izleyebilir.

One UI 8.5 beta içerik olarak da ciddi yenilikler taşıyor. Sızan bilgiler arasında daha akıllı öneri sistemi, gelişmiş güvenlik katmanı, yeni ağ simgesi tasarımları ve kimlik doğrulama ayarlarında daha sıkı koruma yer alıyor. Galaxy S25 serisinin Kasım 2025 güvenlik güncellemesinde bunun erken izlerine rastlanması,beta hazırlıklarının uzun süredir devam ettiğini gösteriyor.

Türkiye’de özellikle arayüz değişikliklerine hassas olan kullanıcıların bu sürüme yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. One UI 8.5 ile ilgili dikkat çeken bir diğer noktaysa Samsung’un uygulama paketlerini yeniden düzenlemesi. Şirketin bu sürümle birlikte sistem uygulamalarında performans iyileştirmesi yaptığı ve çoklu görev deneyimini daha stabil hâle getirdiği konuşuluyor. Bu yeniliklerin tamamı, final sürüm öncesi test aşamasında daha da netleşecek.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? One UI 8.5 beta sürecinin Samsung ekosistemindeki yerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!