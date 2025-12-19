Akıllı telefon fiyatlarını doğrudan etkileyecek yeni bir vergi artışı gündemde. Telefonlardan alınan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı payı olarak bilinen verginin oranı artırılıyor. Mevcut durumda yüzde 1 olarak uygulanan bu vergi, yüzde 1,2 seviyesine çıkarılacak.

Telefonlardan alınan vergiye zam geliyor, fiyatlar artacak

Telefonlardan alınan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı payı olarak bilinen verginin oranı, yüzde 0,2 artışla, yüzde 1,2 seviyesine çıkacak.

Yeni oran, 3 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek. Böylece hem ithal hem de yurt içinde satılan telefonların satış fiyatlarında doğrudan artış yaşanacak.

Telefon fiyatları ne kadar artacak?

Vergi oranındaki yüzde 0,2’lik artış, doğrudan satış fiyatlarına yansıyacak. Mevcut fiyatlar üzerinden yapılan hesaplamalara göre:

25.000 TL değerindeki bir telefonda yaklaşık 50 TL ,

değerindeki bir telefonda yaklaşık , 50.000 TL değerindeki bir telefonda yaklaşık 100 TL ,

değerindeki bir telefonda yaklaşık , 100.000 TL değerindeki bir telefonda ise yaklaşık 200 TL ek maliyet oluşacak.

Bu tutarlar tek başına yüksek görünmese de, zaten ÖTV ve KDV yükü altında olan telefon fiyatlarını bir miktar daha yukarı çekecek.

Bu vergi nedir, neden alınıyor?

Söz konusu vergi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na aktarılan ve kamuoyunda genellikle “bandrol benzeri pay” olarak anılan bir kesinti. Gümrük tarife cetvelinde GTİP 85.17 kodu altında yer alan ürünlerden tahsil ediliyor.

Bu kapsamda hücresel ağlar veya diğer kablosuz ağlar için kullanılan akıllı telefonlar, ses, görüntü veya veri iletimine yönelik telefon cihazları ve benzeri iletişim ekipmanları bu vergiye tabi tutuluyor. Cihazda kayıt veya çoğaltma özelliği bulunması, verginin uygulanmasında temel kriter olarak kabul ediliyor.

Zam hangi telefonları kapsıyor?

Vergi artışı, fiyat veya marka ayrımı olmaksızın Türkiye’de satılan tüm akıllı telefonları kapsıyor. Yurt dışından ithal edilen modeller kadar, yerli montajlı veya üretim yapılan cihazlar da bu düzenlemeden etkilenecek. Yeni vergi oranı, 3 Ocak 2026’dan sonra gümrükten geçen veya satışa sunulan telefonlar için geçerli olacak.

İlginizi Çekebilir: Togg Almanya’da kaç adet sattı? İşte şaşırtan rakam

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce telefonlardan alınan bu tür vergiler fiyatları ne ölçüde etkiliyor? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!