Bu videoda Samsung’un bugün tanıttığı ve Galaxy S25 Serisi’nin yeni üyesi olan Galaxy S25 FE’yi değerlendiriyoruz. Samsung Galaxy S25 FE, serinin nispeten daha uygun fiyatlı telefonu olarak dikkat çekiyor. Bununla beraber selefi olan Galaxy S24 FE modeline de oldukça benziyor. Hatta bir önceki yılın amiral gemisi olan Samsung Galaxy S24 Plus ile büyük benzerlik gösteriyor.

Peki siz Samsung Galaxy S25 FE hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce ülkemizde hangi fiyatla satışa sunulur? Siz Samsung Galaxy S25 FE almayı düşünüyor musunuz? Yoksa aynı fiyat bandında başka bir markanın bir telefonunu mu tercih edersiniz? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

#Samsung #SamsungGalaxyS25FE #GalaxyS25FE