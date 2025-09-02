Samsung’un yeni modeli Galaxy S25 FE, 4 Eylül’de tanıtılacak ve akıllı telefon dünyasında heyecan uyandıracak. Selefi olan Galaxy S24 FE’ye göre tasarım, ekran, kamera, batarya ve yazılım tarafında önemli iyileştirmelerle gelen bu cihaz, hem güçlü donanımı hem de uzun vadeli yazılım desteğiyle öne çıkıyor. Bu videoda sizlere Samsung Galaxy S25 FE özellikleri, S24 FE’den farkları ve fiyatı hakkında tüm detayları aktarıyoruz.

Tasarım açısından Galaxy S25 FE, yalnızca 7.4 mm inceliği ile S24 FE’den daha zarif bir görünüme sahip. 161.4 x 76.6 mm boyutlarıyla elinizde dengeli bir duruş sunan cihaz, dayanıklılık tarafında da büyük bir adım atıyor. Armor Aluminum çerçeve ve Gorilla Glass Victus+ korumasıyla gelen model, Navy (lacivert), Jet Black, White ve Icy Blue renk seçenekleriyle estetik açıdan da oldukça iddialı. Samsung S25 FE tasarımı, premium segmentte kullanıcıları memnun edecek gibi görünüyor.

Ekran tarafında Galaxy S25 FE, selefinden çok daha güçlü. Artık 6.7 inç LTPO Dynamic AMOLED panel bulunuyor ve bu ekran 1-120Hz dinamik yenileme hızı sayesinde hem akıcı hem de enerji verimli bir deneyim sunuyor. 2600 nit maksimum parlaklık değeri, güneş ışığı altında bile net bir görünürlük sağlarken, daha ince çerçevelerle de görsel deneyim üst seviyeye taşınıyor. Bu sayede Galaxy S25 FE, multimedya ve oyun deneyiminde fark yaratıyor.

Performans tarafında Exynos 2400 işlemcisiyle güçlendirilen Galaxy S25 FE, günlük kullanımda ve oyun performansında daha yüksek verimlilik sağlıyor. Kamera sisteminde de 50MP ana kamera, 12MP ultra geniş açı ve 8MP 3x telefoto lens ile desteklenen sistem, artık 12MP selfie kamerası ile geliyor. Ayrıca pil kapasitesi 4700mAh’den 4900mAh’ye yükselirken, şarj hızı da 25W’tan 45W hızlı şarj seviyesine çıkarılmış durumda. 15W kablosuz şarj desteği de bu paketi tamamlıyor.

Yazılım tarafında ise Samsung büyük bir avantaj sunuyor. Galaxy S25 FE, OneUI 8 tabanlı Android 16 ile geliyor ve tam 7 yıl boyunca güncelleme desteği alacak. Bu da cihazın uzun ömürlü kullanım için oldukça avantajlı olacağını gösteriyor. Amerika fiyatları 8GB/128GB için 650 dolar, 8GB/256GB için 710 dolar olarak belirlenmiş. Kısacası, Galaxy S25 FE fiyat/performans dengesi, güçlü özellikleri ve uzun vadeli desteği ile yılın en dikkat çekici telefonlarından biri olmayı başarıyor.

