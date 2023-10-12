Samsung her sene Şubat ayında S serilerinin yeni üyelerini tanıtır. Uzunca bir süredir Galaxy S24 serisi hakkında sızıntılar duyuyoruz.

Geldiğimiz noktada bugün yapılan bir sızıntıya göre Galaxy S24 serisi Şubat ayından önce tanıtılacak. Raporda, Samsung’un Ocak 2024’te Galaxy S24 için ABD’nin San Francisco kentinde bir Galaxy Unpacked lansman etkinliği düzenlemeyi planladığı iddia ediliyor.

Bundan önceki sızıntılara göre Galaxy S24 Exynos 2400 yonga seti ile gelecek. Exynos 2400; 3.1 GHz hızında çalışan bir Cortex-X4, 2.9 GHz hızında çalışan iki Cortex-A720 çekirdeği, 2.6 GHz hızında çalışan üç Cortex-A720 çekirdeği ve 1.8 GHz hızında çalışan dört Cortex-A520 olmak üzere toplamda on çekirdek ile birlikte gelecek. Yani yonga seti Deca çekirdekli (10 çekirdek) olacak.

Batarya tarafında ise Galaxy S24 serisi 65W kablolu hızlı şarj destekli 5000 mAh büyüklüğünde bir bataryaya sahip olacak.

Samsung’un S serisinde Exynos yonga seti kullanması ve batarya tarafında düşük şarj hızlarının bulunması her daim şikayetlere sebep olmuştu. Kullanıcıların büyük bir çoğunluğu S23 serisinde Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti kullanıldığında artık S serisinde Exynos yonga seti görmeyeceğiz diye sevinmişlerdi. Bu bağlamda Samsung, S24 serisi ile birlikte Exynos yonga setine geri dönse de batarya tarafında iyileştirmeler yapıyor. Peki siz Samsung’un yeni amiral gemisi serisi olacak olan Galaxy S24 serisi hakkında ne düşünüyorsunuz, yorumlardan bizimle paylaşmayı unutmayın.