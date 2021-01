Samsung Galaxy S21 Ultra kılıfı ve kalemi sızdı

Qualcomm yeni bir giriş seviye işlemci çıkarmaya hazırlanıyor. Firmanın giriş seviye akıllı telefonlar için 5G‘li işlemci geliştireceği iddia edildi.

İlginizi çekebilir; 50 TL altına alıp saatlerinizi geçirebileceğiniz tam 17 PC oyunu

Akıllı telefon dünyasının en önemli markalarından biri olan Qualcomm, yeni bir giriş seviye işlemciyle müşterilerini karşılamaya hazırlanıyor. Özellikle 5G‘li akıllı telefon sayısının arttığı şu son zamanlarda, kullanıcılar her seviyede bu özelliğe sahip olmak istiyorlar. Bu durum karşısında çalışmalarını sürdüren firma, giriş seviye akıllı telefonlara da 5G özelliği sunabileceği bir işlemci için kolları sıvadı. Stufflisting YouTube kanalının sahibi Mukul Sharma, Twitter’dan yaptığı paylaşım ile firmanın yeni 5G özellikli giriş seviye işlemcisinin Snapdragon 480 adıyla piyasaya çıkacağını takipçilerine duyurdu.

[Exclusive] In all likelihood, Qualcomm will unveil its Snapdragon 480 5G processor today.

8nm

octa-core Kryo 460, up to 2GHz

100% improvement over Snapdragon 460

Adreno 619

Support for up to 120Hz displays

Wi-Fi 6 ready

Feel free to retweet.#snapdragon #Snapdragon480 #5G

— Mukul Sharma (@stufflistings) January 4, 2021