Sosyal medya

Sizin Yorumunuz

Samsung Galaxy S20 Ultra Kullanıcı Deneyimi (Aydın Aydoğdu)

Samsung Galaxy S20 Ultra telefonu ile Sizin Yorumunuz serimize katılan Aydın Aydoğdu bu yılın en merak edilen telefonlardan biri ile deneyimini aktarıyor.

İlginizi çekebilir; iPhone 11 – Sizin Yorumunuz (Mahmut Cırık)

reklam
MSI reklamı

Samsung Galaxy S20 Ultra Kullanıcı Deneyimi (Aydın Aydoğdu)

Almanya’da yaşayan Aydın, bir diğer telefonu olarak Galaxy Note 10 cihazını da kullanıyor. Detayları gelin hep beraber Aydın’dan dinleyelim. İyi seyirler…

İlgili konular:

Teknolojiye olan tutkusunu Hardware Plus'ta meraklılarına aktarıyor.

Yorum yapmak için tıklayın

Yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sizin Yorumunuz

iPhone 11 – Sizin Yorumunuz (Mahmut Cırık)

9 Eylül 2020 11:02

Yazan:

iPhone 11 - Sizin Yorumunuz (Mahmut Cırık)

Sizin Yorumunuz serimizin iPhone 12 gelmek üzere iken yeni konuğu iPhone 11 telefonuyla Mahmut Cırık oldu. Bakalım Mahmut, nasıl bir kullanıcı deneyimi paylaşacak?

İlginizi çekebilir; iPhone 8 Plus – Sizin Yorumunuz (Mahmut Cırık)

reklam
MSI reklamı

iPhone 11 – Sizin Yorumunuz (Mahmut Cırık)

Mahmut daha önce de Sizin Yorumunuz serimize katılarak iPhone 8 Plus deneyimini anlatmıştı. O videoya da https://youtu.be/BZT6c-2Y0V8 adresinden ulaşabilirsiniz.

Devamını oku

Sizin Yorumunuz

Xiaomi Mi Note 10 Kullanıcı Deneyimi (Alperen Usta)

7 Eylül 2020 11:31

Yazan:

Xiaomi Mi Note 10 Kullanıcı Deneyimi

Sizin Yorumunuz serimizin yeni konuğu Xiaomi Mi Note 10 telefonuyla Alperen Usta oldu. Bakalım Alperen, nasıl bir kullanıcı deneyimi paylaşacak?

reklam
MSI reklamı
Devamını oku

Sizin Yorumunuz

Redmi Note 9 Pro Kullanıcı Deneyimi (Tolga Yıldız)

3 Eylül 2020 11:00

Yazan:

Redmi Note 9 Pro Kullanıcı Deneyimi

Sizin Yorumunuz serimizin yeni konuğu Redmi Note 9 Pro akıllı telefonuyla Tolga Yıldız oldu. Bakalım Tolga bey, cihazıyla ilgili bize neler anlatacak?

reklam
MSI reklamı

 

Devamını oku